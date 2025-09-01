Izrael páchá v Gaze genocidu, konstatují přední světoví odborníci na tento zločin

1. 9. 2025

Rezoluci Mezinárodní asociace odborníků na genocidu podpořilo 86 % hlasujících členů


Drtivá většina členů přední světové asociace odborníků na genocidu podpořila rezoluci, která uvádí, že izraelské akce v Gaze splňují právní definici tohoto zločinu.

Pro návrh hlasovalo 86 % z 500 členů Mezinárodní asociace odborníků na genocidu (IAGS). Usnesení uvádí, že „politika a akce Izraele v Gaze splňují právní definici genocidy podle článku II Úmluvy Organizace spojených národů o prevenci a trestání zločinu genocidy (1948)“.

 
Třístránkové usnesení přijaté tímto orgánem vyzývá Izrael, aby „okamžitě zastavil všechny činy, které představují genocidu, válečné zločiny a zločiny proti lidskosti vůči Palestincům v Gaze, včetně úmyslných útoků na civilisty, včetně dětí, a jejich zabíjení; hladovění; odepírání humanitární pomoci, vody, paliva a dalších věcí nezbytných pro přežití obyvatelstva; sexuální a reprodukční násilí; a nucené vysídlování obyvatelstva“.

Rezoluce uvádí, že IAGS uznává, že „od strašlivého útoku vedeného Hamásem dne 7. října 2023, který sám o sobě představuje mezinárodní zločiny“, se izraelská vláda dopustila systematických a rozsáhlých zločinů proti lidskosti, válečných zločinů a genocidy, včetně bezohledných a úmyslných útoků na civilisty a civilní infrastrukturu, včetně nemocnic, domů a komerčních budov v Gaze.

Melanie O'Brienová, prezidentka IAGS a profesorka mezinárodního práva na University of Western Australia, uvedla, že rezoluce je „definitivním prohlášením odborníků v oblasti studia genocidy, že to, co se děje v Gaze, je genocida“.

IAGS, založená v roce 1994, má širokou členskou základnu, která zahrnuje akademiky, historiky, politology a aktivisty v oblasti lidských práv. V minulosti přijala rezoluce identifikující genocidu, včetně historických případů, jako je genocida Arménů.

Úmluva OSN z roku 1948, vypracovaná po holokaustu, definuje genocidu jako činy spáchané „s úmyslem zničit, zcela nebo zčásti, národní, etnickou, rasovou nebo náboženskou skupinu“. Zavazuje signatářské státy, aby přijaly opatření k prevenci a zastavení takových zločinů, mezi které může patřit zabíjení členů skupiny, způsobování vážné újmy, ukládání destruktivních životních podmínek, bránění porodům nebo násilné přesouvání dětí.

Izraelské ministerstvo zahraničí zatím nezareagovalo.

Izrael se brání obviněním z genocidy v Gaze před nejvyšším světovým soudem, Mezinárodním soudním dvorem. Mezinárodní trestní soud (ICC) vydal zatykače na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a jeho bývalého ministra obrany Yoava Gallanta. Vydal také zatykač na vojenského velitele Hamásu Mohammeda Deifa, ale po jeho zabití jej stáhl.

Zdroj  v angličtině ZDE

