Izrael páchá v Gaze genocidu, konstatují přední světoví odborníci na tento zločin
1. 9. 2025
Rezoluci Mezinárodní asociace odborníků na genocidu podpořilo 86 % hlasujících členů
Drtivá většina členů přední světové asociace odborníků na genocidu podpořila rezoluci, která uvádí, že izraelské akce v Gaze splňují právní definici tohoto zločinu.
Pro návrh hlasovalo 86 % z 500 členů Mezinárodní asociace odborníků na genocidu (IAGS). Usnesení uvádí, že „politika a akce Izraele v Gaze splňují právní definici genocidy podle článku II Úmluvy Organizace spojených národů o prevenci a trestání zločinu genocidy (1948)“.
Třístránkové usnesení přijaté tímto orgánem vyzývá Izrael, aby „okamžitě zastavil všechny činy, které představují genocidu, válečné zločiny a zločiny proti lidskosti vůči Palestincům v Gaze, včetně úmyslných útoků na civilisty, včetně dětí, a jejich zabíjení; hladovění; odepírání humanitární pomoci, vody, paliva a dalších věcí nezbytných pro přežití obyvatelstva; sexuální a reprodukční násilí; a nucené vysídlování obyvatelstva“.
Rezoluce uvádí, že IAGS uznává, že „od strašlivého útoku vedeného Hamásem dne 7. října 2023, který sám o sobě představuje mezinárodní zločiny“, se izraelská vláda dopustila systematických a rozsáhlých zločinů proti lidskosti, válečných zločinů a genocidy, včetně bezohledných a úmyslných útoků na civilisty a civilní infrastrukturu, včetně nemocnic, domů a komerčních budov v Gaze.
Melanie O'Brienová, prezidentka IAGS a profesorka mezinárodního práva na University of Western Australia, uvedla, že rezoluce je „definitivním prohlášením odborníků v oblasti studia genocidy, že to, co se děje v Gaze, je genocida“.
IAGS, založená v roce 1994, má širokou členskou základnu, která zahrnuje akademiky, historiky, politology a aktivisty v oblasti lidských práv. V minulosti přijala rezoluce identifikující genocidu, včetně historických případů, jako je genocida Arménů.
Úmluva OSN z roku 1948, vypracovaná po holokaustu, definuje genocidu jako činy spáchané „s úmyslem zničit, zcela nebo zčásti, národní, etnickou, rasovou nebo náboženskou skupinu“. Zavazuje signatářské státy, aby přijaly opatření k prevenci a zastavení takových zločinů, mezi které může patřit zabíjení členů skupiny, způsobování vážné újmy, ukládání destruktivních životních podmínek, bránění porodům nebo násilné přesouvání dětí.
Izraelské ministerstvo zahraničí zatím nezareagovalo.
