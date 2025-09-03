Šéf ministerstva zahraničí oznámil uzavření USAID
3. 9. 2025
I joked with @POTUS that I had four jobs. He told me to give one to my friend @RussVought47. So I did.— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) August 29, 2025
⁰Since January, we’ve saved the taxpayers tens of billions of dollars. And with a small set of core programs moved over to the State Department, USAID is officially in close…
Podle něj budou některé klíčové projekty převedeny pod správu ministerstva zahraničí, zatímco zbytek programů bude ukončen. Na ukončení bude dohlížet ředitel Úřadu pro řízení a rozpočet Russell Vought. "Od ledna jsme daňovým poplatníkům ušetřili desítky miliard dolarů. A po převodu části programů na ministerstvo zahraničí je USAID oficiálně uzavřena. Russell Vought nyní vede uzavření agentury, která se již dlouho vymykala kontrole," napsal Rubio.
V březnu prezident Donald Trump nařídil zrušení asi 83 procent projektů USAID. Celkem bylo ukončeno téměř 5 800 grantů, včetně rozsáhlých programů na Ukrajině, v Etiopii a Jordánsku. Asi tisíc projektů bylo převedeno na ministerstvo zahraničí, které je podle americké administrativy bude "řídit efektivněji".
USAID byla vytvořena Kongresem v roce 1961 a měla asi 10 000 zaměstnanců po celém světě. Roční rozpočet agentury činil téměř 43 miliard dolarů. Během desetiletí své existence pokryly programy pomoci nejchudší regiony planety a zachránily více než 90 milionů životů, včetně asi 30 milionů dětí.
Diskuse