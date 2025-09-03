Šéf ministerstva zahraničí oznámil uzavření USAID

3. 9. 2025

Americká agentura pro mezinárodní rozvoj (USAID), která byla zodpovědná za humanitární programy a mezinárodní pomoc po více než 60 let, oficiálně končí svou činnost. Uvedl to americký ministr zahraničí Marco Rubio na sociální síti X (dříve Twitter).

Podle něj budou některé klíčové projekty převedeny pod správu ministerstva zahraničí, zatímco zbytek programů bude ukončen. Na ukončení bude dohlížet ředitel Úřadu pro řízení a rozpočet Russell Vought. "Od ledna jsme daňovým poplatníkům ušetřili desítky miliard dolarů. A po převodu části programů na ministerstvo zahraničí je USAID oficiálně uzavřena. Russell Vought nyní vede uzavření agentury, která se již dlouho vymykala kontrole," napsal Rubio.

V březnu prezident Donald Trump nařídil zrušení asi 83 procent projektů USAID. Celkem bylo ukončeno téměř 5 800 grantů, včetně rozsáhlých programů na Ukrajině, v Etiopii a Jordánsku. Asi tisíc projektů bylo převedeno na ministerstvo zahraničí, které je podle americké administrativy bude "řídit efektivněji".

USAID byla vytvořena Kongresem v roce 1961 a měla asi 10 000 zaměstnanců po celém světě. Roční rozpočet agentury činil téměř 43 miliard dolarů. Během desetiletí své existence pokryly programy pomoci nejchudší regiony planety a zachránily více než 90 milionů životů, včetně asi 30 milionů dětí.

