Americké dezinformace a třeba nás zachrání psychiatrie
2. 9. 2025 / Boris Cvek
Zvláštní může v dané situaci být to, že toto vystoupení pana Gerasimova Rusko zveřejnilo. Světe, podívej se! Pěkně ránu mezi oči pěstí všem tě pitomcům. Co uděláte? Nic. Tzv. Evropa se totiž chystá, jak bude pomáhat Ukrajině, až bude mír, o míru cosi už mnoho měsíců pořád dokola plácá prezident Spojených států Trump, který tleskal Putinovi na červeném koberci na Aljašce (komu jinému vlastně kdy takto tleskal?). Vzpomínáte? Nebo je to už dávno? Stalo se to vůbec? A Rusko? Bude útočit dále. Sdělilo to celému světu. A Putin se popadá v záchvatech smíchu za břicho. Třeba vyzkouší ještě něco dalšího. Co bychom asi dělali, kdyby napadl Pobaltí nebo Polsko?
Šéf strategické komunikace vlády pan Foltýn nás na Českém rozhlase v pondělí (pořad Osobnost Plus) ujistil, že Česká republika neudělala proti šíření ruských dezinformací, které je prý už dnes podle zákona trestné, prakticky nic. Prý tomu brání politické důvody. Přirovnával ruskou propagandu k té nacistické a sovětské, přičemž tvrdil, že za vše mohou sociální sítě. Jistě je využíval i Hitler nebo Brežněv. A Adenauer byl samozřejmě na hlavu padlý, když za základ schopnosti demokracie čelit relapsu nacismus v Německu považoval všeobecný blahobyt. Když totiž lidem, kteří na vlastní kůži cítí, jak špatně se jim žije, poskytnete sociální sítě dezinfikované od ruské propagandy a vysvětlíte jim strategickou komunikací, jak je Rusko zlé, hned budou volit demokraty.
Velmi na mě zapůsobilo, když pan Foltýn tvrdil, že je naprosto jasné, kdo je ve válce na Ukrajině agresorem a kdo obětí. Naprosto jasné. Ano, souhlasím. Jenže co si máme počít s tím, když prezident USA Trump říká, že za válku může Ukrajina, protože si dovolila na silnějšího? Je to americká dezinformace? Budeme bojovat s americkými dezinformacemi? Je to to úsilí o mír, které pan premiér Fiala přisuzuje prezidentu Trumpovi? Nebo je tohle onen tlak na Rusko, onen bič, který podle pana Pojara prezident Trump používá na Rusko? Pan Foltýn tvrdil, že Rusko už od doby sestřelení malajsijského letadla (17. července 2014, let MH17, o němž bylo bezpečně prokázáno, že byl sestřelen proruskými separatisty na Ukrajině) chce dosáhnout toho, aby se lidem realita popletla, aby rezignovali na její chápání. Ale přece to samé dělá Trump a novináři, experti, politici mu v tom posluhují.
Vrcholem pondělního vysílání Českého rozhlasu bylo ovšem Dvacet minut Radiožurnálu s novým šéfem Národního ústavu duševního zdraví Horáčkem. On tam totiž vážně navrhoval, že jeho instituce se musí podílet na záchraně demokracie, a navrhuje masivní mediální kampaně. Chce to dělat vědecky: změří se stav duševního zdraví populace před kampaní a po ní a určí se, zda ta či ona kampaň funguje. Myslím, že Adenauer měl velkou smůlu, že v době po druhé světové válce, kdy psychický stav německého národa musel být strašný, neměl k dispozici moderní psychiatrii, aby mohl vybudovat fungující demokracii. On totiž každý ve svém oboru vidí ten klíč k řešení. Snad brzy přijdou třeba fyzici nebo geometři a ujistí nás, že vyšší výdaje na jejich výzkum jsou tou nejlepší obranou proti Rusku. Samozřejmě zrovna ten jejich výzkum. Můžeme si to započítat ostatně do výdajů na obranu. Navrhuji tam započítat výdaje na policii, zdravotnictví i školství, ideálně i důchody.
