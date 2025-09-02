Ve Velké Británii panuje obrovský zmatek, protože se stal předsedou politické strany člověk s principy
(Ironický komentář britské autorky Laury K., který je jako obvykle až děsivě blízko faktům - Další podrobnosti k této věci jsou ZDE)
V okamžiku, který byl pro establishment velmi nepříjemný, se stal předsedou Strany zelených člověk s principy a odhalil šokující plány, jak dělat správné věci. Zklamaní Adrian Ramsay a Ellie Chowns nechápou, proč jejich volebmní strategie, která spočívala v tom, že nic nenabízeli a s členy Strany zelených mluvili jako s dětmi, nezafungovala.
Zack Polanski vyhrál souboj o vedení Strany zelených s alarmujícími 84 % hlasů, čímž dokázal, že je Asadem britské politiky. Možná bychom mohli ještě stihnout zorganizovat převrat a nahradit ho někým umírněnějším, například bývalým vůdcem Al-Káidy.
Mezi nejděsivější názory Polanského patří, že genocida je špatná, ničení klimatu je špatný nápad, voda by měla být znárodněna, děti by neměly trpět hladem, transsexuálové jsou lidské bytosti, imigranti by neměli být přeměněni na krmivo pro dobytek a váš šéf by měl být přeměněn na krmivo pro dobytek.
Znepokojivé je, že Zack Polanski se zdá být prvním homosexuálním lídrem politické strany ve Velké Británii. Takhle znechucený jsem nebyl od doby, kdy se Kemi Badenoch stala první čer... tedy nigerijskou ženou, která vede konzervativce.
Přirozeně jsme se snažili vymyslet pro Zacka Polanséiho nějakou dobrou pomluvu, stejně jako jsme to udělali s Jeremym Corbynem. Nejlepší, co jsme zatím vymysleli, je, že před 12 lety pracoval jako hypnotizér a snažil se posílit sebevědomí ženy, která byla nejistá ohledně velikosti svých prsou. Zvláštní je, že tato pomluva nefunguje tak dobře, ale ještě máme čas.
Jen si uvědomte, že nemáme jinou možnost než Zacka napadnout, protože chce zastupovat VÁS! To samozřejmě nelze tolerovat. Úkolem lidí, jako jsem já, je říkat vám, co je pro vás nejlepší. Tak to vždycky bylo. Proč už neposloucháte?
Když jsme vyhodili Jeremyho Corbyna z Labouristické strany, mysleli jsme si, že tím tomuto druhu věcí uděláme přítrž, ale k našemu zděšení Corbyn zakládá vlastní stranu, což znamená, že čelíme vyhlídce nejen jednoho, ale hned dvou zásadových vůdců. Tří, pokud počítáte Zarah Sultanu. Myslím, že mi bude špatně.
Polanski znepokojivě oznámil, že by rád spolupracoval s Vaší stranou, zejména na tribunálu v Gaze, jehož cílem je pohnat naše vůdce k odpovědnosti za jejich válečné zločiny. Polanski šel ještě dál a řekl, že Zelení nejsou zde proto, aby spolupracovali s Labouristickou stranou, ale aby ji nahradili. To je přece nelegální!
Britská ústava stanoví, že Labour musí předstírat, že zastupuje britskou levici, a Zelení musí předstírat, že zastupují ty levičáky, kteří tuhle lež prokoukli. To, co máme teď, je naprostý chaos. V příštích volbách budou mít lidé... smysluplnou volbu.
Dosud nám naše živá demokracie nabízela tři možnosti: „za všechno mohou imigranti“ a pár alternativ, které to s mocí nemyslely ani zdaleka vážně. Zdá se, že ty časy jsou pryč.
NEW: Keir Starmer has said he hangs the English flag in his home and 'always sits in front of a Union Jack'Establishment panikaří tak moc, že Keir Starmer oznámil, že o víkendech maluje kříže na kruhové objezdy a dokonce křičí v hotelech na žadatele o azyl, aby dokázal, že je mužem lidu. Ministryně vnitra Yvette Cooper zašla ještě dál a oznámila, že používá pouze toaletní papír s motivem britské vlajky a chce všechny imigranty nacpat do skladů.
Člověk by si myslel, že to stačí, aby si získala každého Brita, který si váží sám sebe, ale překvapivě lidé říkají, že prokoukli její teatrální kecy a zajímají je pouze smysluplné politiky. Nevím, jak vám to mám říct, ale myslím, že éra neoliberalismu je možná u konce. Nemůžu přestat plakat.
