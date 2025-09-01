Papež Leo požaduje konec „pandemie zbraní“ po střelbě ve škole v Minnesotě
1. 9. 2025
První americký papež v historii se modlí za oběti střelby z minulého týdne, při které zemřely dvě děti a 18 dalších bylo zraněno
Papež Lev XIV. vyzval během nedělní veřejné modlitby s davem lidí na Svatopetrském náměstí k ukončení „pandemie zbraní, velkých i malých“, přičemž se také zmínil o epidemii masových střeleb v USA.
První americký papež v historii, rodák z Chicaga, promluvil v angličtině, když se modlil za oběti střelby z minulého týdne během mše v katolické škole v Minnesotě, při které byly zabity dvě děti a další vážně zraněny.
„Modlíme se za oběti tragické střelby během školní mše v americkém státě Minnesota,“ řekl. „V našich modlitbách pamatujeme na nesčetné děti, které jsou každý den zabíjeny a zraněny po celém světě. Prosme Boha, aby zastavil pandemii zbraní, velkých i malých, která infikuje náš svět.“
Fletcher Merkel (8) a Harper Moyski (10) byli zabiti při středeční střelbě v kostele katolické školy Annunciation v Minneapolis a 18 lidí bylo zraněno. Střelec vystřelil 116 nábojů z pušky skrz vitrážová okna kostela, než spáchal sebevraždu.
Střelba znovu roznítila debatu o zbraních v USA poté, co starosta Minneapolis Jacob Frey vyzval k řešení otázky kontroly zbraní namísto „myšlenek a modliteb“, které často vyjadřují republikáni. USA zaznamenávají mnohem vyšší podíl masových střeleb než jiné země po celém světě.
Papež se zpočátku zdržel politických komentářů v reakci na střelbu a vyjádřil soustrast telegramem, v němž uvedl, že je zarmoucen „strašnou tragédií“.
„Zatímco svěřuje duše zemřelých dětí lásce Všemohoucího Boha, Jeho Svatost se modlí za zraněné, stejně jako za záchranáře, zdravotnický personál a duchovní, kteří se o ně a jejich blízké starají. V této nesmírně těžké době uděluje Svatý Otec katolické škole Annunciation, arcidiecézi Saint Paul a Minneapolis a obyvatelům metropolitní oblasti Twin Cities své apoštolské požehnání jako záruku míru, síly a útěchy v Pánu Ježíši,“ uvádí se v telegramu.
Svou výzvu zahájil v neděli tím, že vyzval k okamžitému příměří na Ukrajině a vyzval obě strany, aby se „vážně zavázaly k dialogu“.
„Je na čase, aby ti, kdo nesou odpovědnost, upustili od logiky zbraní a vydali se cestou jednání a míru s podporou mezinárodního společenství,“ řekl Leo. „Hlas zbraní musí být umlčen, zatímco hlas bratrství a spravedlnosti musí zaznít.“
Předchůdce tohoto papeže, papež František, dlouho odsuzoval zbrojní průmysl, nazýval výrobce zbraní „obchodníky se smrtí“ a během svého projevu před americkým Kongresem v roce 2015 se ptal, proč se zbraně prodávají čistě za účelem zabíjení.
Diskuse