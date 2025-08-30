Izraelská armáda zničila na Západním břehu 10 000 olivovníků
30. 8. 2025
čas čtení 1 minuta
"They uprooted our trees, but we will never be uprooted."— DW News (@dwnews) August 26, 2025
Israeli bulldozers destroyed thousands of olive trees in the occupied West Bank in the presence of the Israeli military. pic.twitter.com/nF0ula0yg3
Izraelská armáda zničila na Západním břehu 10 000 olivovníků, píše Monika Le Fay.
(Pozn. red.: Pšěstování oliv je pro Palestince zásadním a typickým rysem jejich kultury a civilizace. Izraelské zničení 10 000 olivovníků, léta Palestinci vypiplaných a pěstovaných, je přímým genocidním útokem na jejich svět.)
Kvůli válce na Ukrajině zahynulo 5000 delfínů. Kromě mrtvých lidí probíhá ekocida. My tu doma zachraňujene každou myš a každého brouka, sázíme stromky a keře, věšíme budky pro ptáky a instalujeme domky pro veverky a ježky, a po dešti sbíráme hlemýždě, aby na ně někdo nešlápl. Na druhé straně se vraždí miminka, těhotné ženy, staří lidé, všude pobíhají desetitisíce psů a koček, kteří nenají co jíst.
Před dvěma lety jsem spolu s Peterem Poethem vystupovala v Událostech a komentářích. abychom podpořili popálenou Natálku. Mluvila jsem tenkrát o tom, že jsou Češi rasisti, s výjimkou samozřejmě lidí jako je tady pan dětský doktor.
Poethe se dnes producíruje na Ukrajině jako lepší člověk, který poučuje tzv. dezoláty, v mikině IDF, armády, která povraždila 20 000 dětí. Sdílí dezinformace o tom, že IDF nikoho nezabíjí a včera mě zablokoval. Zvláštní svět, kdy lékaři podporují dehumanizaci, kdy se ničení planety a zvířat v zájmu zabírání cizích území považuje za normální.
Upřímně Petře, jsem ráda, že jsi mě zablokoval, z lidí, kteří podporují genocidu, se mi zvedá žaludek.
