Kolaps Golfského proudu již není málo pravděpodobný
29. 8. 2025
Vědci konstatují, že šokující objev ukazuje, že k zabránění katastrofickým následkům je nutné rychle snížit emise uhlíku
Studie dospěla k závěru, že kolaps Golfského proudu v Atlantiku již nelze považovat za málo pravděpodobnou událost, což činí hluboké snížení emisí fosilních paliv ještě naléhavějším, aby se zabránilo katastrofickým dopadům.
Atlantická meridionální cirkulace (Amoc) je důležitou součástí globálního klimatického systému. Přináší sluncem ohřátou tropickou vodu do Evropy a Arktidy, kde se ochlazuje a klesá, čímž vytváří hluboký zpětný proud. Už nyní je určitou dobu známo, že Amoc je v důsledku klimatické krize nejslabší za posledních 1 600 let.
Klimatické modely nedávno naznačily, že kolaps před rokem 2100 je nepravděpodobný, ale nová analýza zkoumala modely, které byly spuštěny na delší období, do roku 2300 a 2500. Ty ukazují, že bod zlomu, který činí zastavení Amoc nevyhnutelným, bude pravděpodobně překročen během několika desítek let, ale že k samotnému kolapsu může dojít až o 50 až 100 let později.
Výzkum zjistil, že pokud budou emise uhlíku nadále stoupat, 70 % modelů vedlo ke kolapsu, zatímco střední úroveň emisí vedla ke kolapsu v 37 % modelů. I v případě nízkých emisí v budoucnosti došlo k zastavení Amoc v 25 % modelů.
Vědci již dříve varovali, že kolaps Amoc musí být za každou cenu zabráněn. Posunul by tropický pás srážek, na kterém závisí mnoho milionů lidí při pěstování potravin, uvrhl by západní Evropu do extrémně chladných zim a letních such a zvýšil by již tak stoupající hladinu moří o 50 cm.
Nové výsledky jsou „docela šokující, protože jsem dříve byl přesvědčen, že pravděpodobnost kolapsu Amoc v důsledku globálního oteplování je méně než 10 %“, řekl prof. Stefan Rahmstorf z Potsdamského institutu pro výzkum dopadů klimatu v Německu, který byl členem výzkumného týmu. „Nyní se i v případě scénáře s nízkými emisemi, který se drží Pařížské dohody, zdá, že tato pravděpodobnost může být spíše 25 %.
„Tato čísla nejsou zcela jistá, ale mluvíme o posouzení rizika, kde by i 10% pravděpodobnost kolapsu Amoc byla příliš vysoká. Zjistili jsme, že bod zlomu, kdy se zastavení stane nevyhnutelným, nastane pravděpodobně v příštích 10 až 20 letech. To je také docela šokující zjištění a důvod, proč musíme jednat opravdu rychle a snížit emise.“
Vědci zaznamenali varovné signály bodu zlomu v roce 2021 a vědí, že Amoc se v minulosti Země již zhroutil. „Pozorování v hlubokých vodách [daleko na severu Atlantiku] již za posledních pět až 10 let ukazují klesající trend, který je v souladu s prognózami modelů,“ uvedl prof. Sybren Drijfhout z Královského nizozemského meteorologického institutu, který byl také členem týmu.
„I v některých scénářích se středními a nízkými emisemi se Amoc do roku 2100 drasticky zpomalí a poté zcela zastaví. To ukazuje, že riziko zastavení je vážnější, než si mnoho lidí uvědomuje.“
Studie, publikovaná v časopise Environmental Research Letters, analyzovala standardní modely používané Mezivládním panelem pro změnu klimatu (IPCC). Vědci byli zvláště znepokojeni zjištěním, že v mnoha modelech je bod zlomu dosažen v příštím nebo dvou příštích desetiletích, po kterém se zastavení Amoc stane nevyhnutelným kvůli samovolně se zesilující zpětné vazbě.
V důsledku klimatické krize rychle stoupá teplota vzduchu v Arktidě, což znamená, že oceán tam chladne pomaleji. Teplejší voda má nižší hustotu, a proto klesá do hloubky pomaleji. Toto zpomalení umožňuje, aby se v slaných povrchových vodách hromadilo více srážek, což také snižuje jejich hustotu a dále zpomaluje klesání, čímž se vytváří zpětná vazba. Další nová studie, která použila odlišný přístup, také zjistila, že bod zlomu bude pravděpodobně dosažen kolem poloviny tohoto století.
Pouze některé modely IPCC byly spuštěny za rok 2100, takže vědci také zkoumali, které z modelů spuštěných do konce tohoto století ukázaly, že Amoc již je v konečném úpadku. To vedlo k číslům 70 %, 37 % a 25 %. Vědci dospěli k závěru: „Taková čísla již neodpovídají události s nízkou pravděpodobností a vysokým dopadem, která se používá k diskusi o náhlém kolapsu Amoc v [poslední zprávě IPCC].”
Studii, která zjistila, že úplný kolaps Amoc je v tomto století nepravděpodobný, vedl Dr. Jonathan Baker z Met Office Hadley Centre ve Velké Británii. „Tato nová studie zdůrazňuje, že riziko stoupá po roce 2100,“ uvedl. „[Ale] s těmito procenty je třeba zacházet opatrně – velikost vzorku je malá, takže k lepšímu kvantifikování rizika je zapotřebí více simulací [po roce 2100].“
