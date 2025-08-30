Útok izraelské armády na pekárnu v Gaze zabil 11 Palestinců, včetně dětí

30. 8. 2025

Probíhají záchranné práce s cílem vyprostit civilisty z trosek domu rodiny Al-Hafi, který byl v sobotu v noci zasažen v táboře Nuseirat ve střední části Gazy. Při útoku bylo zabito 8 Palestinců a několik lidí je stále pohřešováno pod troskami.
Podle ministerstva zdravotnictví v Gaze bylo za poslední den izraelskou palbou zabito celkem 66 lidí a 345 jich bylo zraněno, včetně 15, kteří se snažili získat humanitární pomoc, a 10, kteří zemřeli hlady

V sobotu 30. srpna Izrael zabil nejméně 70 Palestinců, z toho nejméně 40 v Gaze. Izraelský útok se odehrál v pekárně ve čtvrti Al-Nasr v Gaze, kde zasáhl civilisty, včetně mnoha dětí, čekajících na chléb. Více než 12 lidí bylo zabito a desítky zraněny. Mezitím pokračovalo intenzivní ostřelování a demolice v Al-Zaytoun a Al-Sabra. Válka o jídlo pokračuje: kojenec Rania Ghaben zemřel na těžkou podvýživu, čímž se počet obětí hladomoru zvýšil na 50, včetně 17 lidí, kteří hledali pomoc. Za posledních 7 dní bylo v Gaze zabito nejméně 548 Palestinců, včetně 158 lidí, kteří hledali pomoc, a 59 lidí, kteří zemřeli hlady.


Nejméně 11 Palestinců, včetně dětí, bylo zabito při sobotním leteckém útoku IDF na pekárnu v Gaze, uvedly lékařské zdroje.

Desítky dalších byly zraněny při útoku na čtvrť Ansar v západní části města, kde čekaly ve frontě na chleba, dodaly lékařské zdroje.

Záběry z místa činu ukazují těla rozesetá vedle bochníků chleba.

Ministerstvo zdravotnictví v Gaze, které ovládá hnutí Hamás, v sobotu uvedlo, že za posledních 24 hodin bylo při izraelském ostřelování zabito nejméně 66 lidí a 345 jich bylo zraněno, včetně 15 osob, které se snažily získat humanitární pomoc.

 
Podle lékařských zdrojů v Gaze došlo k 50 úmrtím od sobotního rána, z toho nejméně 35 v samotném městě Gaza.

Pět lidí bylo zabito a několik dalších zraněno při leteckém útoku izraelské armády na obytnou budovu ve čtvrti Rimal v západní části města Gaza. Zprávy uvádějí, že první a druhé patro budovy byly přímo zasaženy, a očití svědci popsali děsivé scény evakuace obětí z místa.

Izraelští představitelé obrany uvedli, že útok byl zaměřen na mluvčího vojenského křídla Hamásu Abu Obeidu. Hamás prohlásil, že útok představuje „pokračování ničení a eskalace s cílem donutit civilisty opustit město“.

Další čtyři oběti z města Gaza byly zabity při útoku na skupinu civilistů ve čtvrti Zeitoun. Při dalším útoku ve čtvrti Yarmouk v Gaze, který byl zaměřen na budovu, která dříve sloužila jako škola, byla zabita mladá dívka a několik dalších dětí bylo zraněno. Ve čtvrti Jabalya byla při leteckém útoku na další budovu, která kdysi sloužila jako škola, zabita jedna osoba.

Šéf Červeného kříže v sobotu varoval, že během hromadné evakuace města Gaza nebude možné zajistit bezpečnost lidí, protože Izrael zesiluje své útoky.
 
„Za současných podmínek je nemožné provést hromadnou evakuaci města Gaza bezpečným a důstojným způsobem,“ uvedla ve svém prohlášení prezidentka Červeného kříže Mirjana Spoljaricová.

Evakuace by vyvolala masivní přesun obyvatelstva, který by žádná jiná oblast v pásmu Gazy nebyla schopna absorbovat, a to v situaci, kdy je nedostatek potravin, přístřeší a zdravotnického materiálu, uvedla Spoljaric.

Ministerstvo zdravotnictví v Gaze také uvedlo, že za posledních 24 hodin zemřelo hlady 10 lidí, včetně tří dětí.

Podle ministerstva zdravotnictví zemřelo od začátku války v pásmu Gazy hladem 332 lidí, včetně 124 dětí.

Celkový počet obětí střelby izraelské armády od začátku války v říjnu 2023 dosáhl 63 371, z toho 11 240 bylo zabito od 18. března, kdy Izrael porušil příměří, uvedlo ministerstvo zdravotnictví.
 
