Útok izraelské armády na pekárnu v Gaze zabil 11 Palestinců, včetně dětí
30. 8. 2025
On Saturday, August 30, Today, Israel killed at least 70 Palestinians including at least 40 in Gaza City so far. An Israeli strike took place at a bakery in the Al-Nasr neighborhood of Gaza City, where the strike hit civilians, including many children, waiting for…
Nejméně 11 Palestinců, včetně dětí, bylo zabito při sobotním leteckém útoku IDF na pekárnu v Gaze, uvedly lékařské zdroje.
Lipavský: Česká republika proti Izraeli žádné akce podnikat nebude
Desítky dalších byly zraněny při útoku na čtvrť Ansar v západní části města, kde čekaly ve frontě na chleba, dodaly lékařské zdroje.
Záběry z místa činu ukazují těla rozesetá vedle bochníků chleba.
Ministerstvo zdravotnictví v Gaze, které ovládá hnutí Hamás, v sobotu uvedlo, že za posledních 24 hodin bylo při izraelském ostřelování zabito nejméně 66 lidí a 345 jich bylo zraněno, včetně 15 osob, které se snažily získat humanitární pomoc.
Podle lékařských zdrojů v Gaze došlo k 50 úmrtím od sobotního rána, z toho nejméně 35 v samotném městě Gaza.
Pět lidí bylo zabito a několik dalších zraněno při leteckém útoku izraelské armády na obytnou budovu ve čtvrti Rimal v západní části města Gaza. Zprávy uvádějí, že první a druhé patro budovy byly přímo zasaženy, a očití svědci popsali děsivé scény evakuace obětí z místa.
Izraelští představitelé obrany uvedli, že útok byl zaměřen na mluvčího vojenského křídla Hamásu Abu Obeidu. Hamás prohlásil, že útok představuje „pokračování ničení a eskalace s cílem donutit civilisty opustit město“.
Další čtyři oběti z města Gaza byly zabity při útoku na skupinu civilistů ve čtvrti Zeitoun. Při dalším útoku ve čtvrti Yarmouk v Gaze, který byl zaměřen na budovu, která dříve sloužila jako škola, byla zabita mladá dívka a několik dalších dětí bylo zraněno. Ve čtvrti Jabalya byla při leteckém útoku na další budovu, která kdysi sloužila jako škola, zabita jedna osoba.
Šéf Červeného kříže v sobotu varoval, že během hromadné evakuace města Gaza nebude možné zajistit bezpečnost lidí, protože Izrael zesiluje své útoky.
„Za současných podmínek je nemožné provést hromadnou evakuaci města Gaza bezpečným a důstojným způsobem,“ uvedla ve svém prohlášení prezidentka Červeného kříže Mirjana Spoljaricová.
Evakuace by vyvolala masivní přesun obyvatelstva, který by žádná jiná oblast v pásmu Gazy nebyla schopna absorbovat, a to v situaci, kdy je nedostatek potravin, přístřeší a zdravotnického materiálu, uvedla Spoljaric.
Ministerstvo zdravotnictví v Gaze také uvedlo, že za posledních 24 hodin zemřelo hlady 10 lidí, včetně tří dětí.
Podle ministerstva zdravotnictví zemřelo od začátku války v pásmu Gazy hladem 332 lidí, včetně 124 dětí.
Celkový počet obětí střelby izraelské armády od začátku války v říjnu 2023 dosáhl 63 371, z toho 11 240 bylo zabito od 18. března, kdy Izrael porušil příměří, uvedlo ministerstvo zdravotnictví.
