Pětiletá holčička. Izraelci do ní stříleli 355krát
29. 8. 2025
Foto: Pětiletá Hind Rajab. Izraelci ji zastřelili v autě, v němž s příbuznými odjížděla před střelbou. Stříleli na ni 355krát.
Hollywoodské hvězdy Brad Pitt, Joaquin Phoenix a Rooney Mara se připojily k oscarovým režisérům Jonathanovi Glazerovi a Alfonsu Cuaronovi jako výkonní producenti filmu The Voice of Hind Rajab před jeho premiérou na filmovém festivalu v Benátkách.— Dan Priban (@DanPriban) August 28, 2025
Film, který režírovala tuniská…
