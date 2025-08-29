Pětiletá holčička. Izraelci do ní stříleli 355krát

29. 8. 2025

čas čtení < 1 minuta

Foto: Pětiletá  Hind Rajab. Izraelci ji zastřelili v autě, v němž s příbuznými odjížděla před střelbou. Stříleli na ni 355krát.



