Zelení odsuzují otevřený dopis třinácti senátorů, který apeluje na udržení bezvýhradné podpory státu Izrael ze strany představitelů České republiky
30. 8. 2025
Izraelská armáda podle řady mezinárodních organizací páchá genocidu a uměle vyvolává hladomor v pásmu Gazy. Premiér Benjamin Netanjahu je spolu s bývalým ministrem obrany Joavem Galantem Mezinárodním trestním soudem obžalován z válečných zločinů a zločinů proti lidskosti. Česko by mělo v souladu s mezinárodním právem využít všechny dostupné prostředky k tomu, aby genocidě pomohlo zabránit. Vyzývat k opaku je tak v rozporu s právem i morálně neospravedlnitelné.
