Hlídač státu zveřejnil unikátní přehled platů a kumulací tisíce politiků. Kdo bere víc než premiér a kdo má nejvíc funkcí?

Praha 1. září 2025 – Hlídač státu zveřejnil unikátní přehled veřejných příjmů a kumulací funkcí politiků a političek za rok 2024. Projekt mapuje poslance, členy vlády, senátory a krajské zastupitele. Nejvyšší hrubý roční příjem včetně náhrad – 6,4 milionu – loni vykázal senátor Tomáš Fiala, který je zároveň ředitelem nemocnice. Premiér Petr Fiala je až na čtrnáctém místě. Největší souběh funkcí měla zastupitelka Královéhradeckého kraje Jana Drejslová, a to rovných 10. Údaje oficiálně poskytly dle zákona o svobodném přístupu k informacím veřejné instituce. 

 

Věříme, že lidé mají právo vědět, jak stát hospodaří s penězi daňových poplatníků – včetně toho, kolik vydělávají jeho nejvyšší představitelé. Proto v Hlídači státu vznikl projekt Platy, kde mohou občané najít informace o příjmech vrcholných státních úředníků už od roku 2014. Nově záběr rozšiřujeme také na volené politiky, u nichž mapujeme i kumulace funkcí. Projektem navazujeme na tradici transparentnosti ve vyspělých demokraciích jako jsou Velká Británie, Německo či Estonsko, kde jsou platy nejvyšších činitelů běžně veřejné,“ popsala Lenka Stryalová, ředitelka Hlídače státu, s tím, že za správnost a úplnost údajů odpovídají veřejné instituce a úřady, které data poskytly. Ne všechny tak ovšem učinily, například Plzeňský kraj informace o platech několika zastupitelů odmítl sdělit. 


Politici s nejvyšším celkovým ročním hrubým příjmem za rok 2024: 

  • Senátor Tomáš Fiala, 6,41 milionu korun, působil také jako ředitel nemocnice Strakonice

  • Ministr Marek Ženíšek, 5,79 milionu korun, měl angažmá ve VZP, Pražské energetice a byl po část roku 2024 krajským zastupitelem v Plzni (zastupitelský příjem nebyl poskytnut)

  • Předseda Senátu Miloš Vystrčil, 5,6 milionu korun, byl zároveň krajský a obecní zastupitel

  • Senátor Přemysl Rabas, 5,26 milionu korun, byl rovněž ředitelem Zoo ve Dvoře Králové

  • Předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová, 5,15 milionu korun

  • Poslanec Kamal Farhan, 5,02 milionu korun, působil také jako hejtman, zastupitel a měl příjmy i od VZP, Klatovské nemocnice a Vodárny Plzeň


Celkový roční hrubý příjem zahrnuje plat, odměny, bonusy, příspěvky a účelové i neúčelové náhrady.

Hlídač státu rovněž dlouhodobě mapuje příjmy nejvyšších státních úředníků. U nich se nejvyšší platy včetně odměn pohybují mezi 5,5 až 9 miliony korun hrubého ročně.


Naším cílem není nikoho pranýřovat. Naopak. Pokud jsou lidé ve vrcholných funkcích kvalitní a odvádějí práci ve prospěch státu, mají právo na odpovídající ohodnocení, což se ne vždy ve veřejné správě děje a je potřeba to změnit. Naší snahou je pouze zajistit, aby odměňování bylo transparentní, férové a srozumitelné pro každého občana, protože jde o veřejné peníze. Čím větší tajnosti se dělají, tím více spekulací to vyvolává,“ uvedla Stryalová. 


V Česku zároveň neexistuje oficiální a ucelený přehled kumulací, tedy toho, kolik veřejných postů politici naráz zastávají. Hlídač státu tak zmapoval i tuto oblast v rámci možností, které mu veřejné zdroje umožňují. Kumulace nemusí být vždycky problém. Třeba u krajských neuvolněných zastupitelů, kde je odměna minimální, je logické, že mají i jiný úvazek. V některých případech se ale funkce natolik časově překrývají, že není reálné je všechny kvalitně vykonávat. Popřípadě se jejich souběhem mohou politici dostat do střetu zájmu,“ nastínila ředitelka Hlídače státu.


Politici s nejvyšším počtem souběhu funkcí v roce 2024

  • Krajská zastupitelka Jana Drejslová, 10 funkcí

  • Krajský zastupitel Luděk Jeništa, 9 funkcí

  • Poslanec a krajský zastupitel Stanislav Blaha, 7 funkcí

  • Krajský zastupitel František Lukl, 7 funkcí

  • Krajský zastupitel (do podzimu 2024) Josef Soumar, 7 funkcí

  • Krajská zastupitelka Andrea Pfeffer Ferklová, 7 funkcí


V přehledu Hlídače státu lze najít také řadu zajímavých statistik. Vyplývá z nich například, že sledované političky mají průměrný hrubý roční příjem o 4 procenta nižší než politici a v průměru o 7 procent méně kumulací než muži. Co se týká věku: nejvyšší průměrný hrubý roční příjem z veřejných funkcí mají politici nad 70 let – 1,33 milionu korun, nejnižší pak mladí politici do 30 let – zhruba 210 tisíc korun. 


Hlídač státu celkem oslovil 572 veřejných organizací a úřadů, 391 informace o platech poskytlo, 181 odmítlo či údaje nedodalo. Z 1 317 politiků jsou tak kompletní data o příjmech u 1 095. U 222 alespoň jeden příjem chybí, protože organizace, kde se angažují, konkrétní částku neposkytly. To je vždy v přehledu vyznačeno vykřičníkem. Většinu politiků jsme oslovili i skrz jejich veřejně dohledatelné kontakty, aby mohli sami doplnit své údaje a příjmy. Učinilo tak 115 z nich.


Celý report příjmů a kumulací politiků za rok 2024 najdete na platy.hlidacstatu.cz


