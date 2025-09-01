Hlídač státu zveřejnil unikátní přehled platů a kumulací tisíce politiků. Kdo bere víc než premiér a kdo má nejvíc funkcí?
1. 9. 2025
Tisková zpráva
Praha 1. září 2025 – Hlídač státu zveřejnil unikátní přehled veřejných příjmů a kumulací funkcí politiků a političek za rok 2024. Projekt mapuje poslance, členy vlády, senátory a krajské zastupitele. Nejvyšší hrubý roční příjem včetně náhrad – 6,4 milionu – loni vykázal senátor Tomáš Fiala, který je zároveň ředitelem nemocnice. Premiér Petr Fiala je až na čtrnáctém místě. Největší souběh funkcí měla zastupitelka Královéhradeckého kraje Jana Drejslová, a to rovných 10. Údaje oficiálně poskytly dle zákona o svobodném přístupu k informacím veřejné instituce.
„Věříme, že lidé mají právo vědět, jak stát hospodaří s penězi daňových poplatníků – včetně toho, kolik vydělávají jeho nejvyšší představitelé. Proto v Hlídači státu vznikl projekt Platy, kde mohou občané najít informace o příjmech vrcholných státních úředníků už od roku 2014. Nově záběr rozšiřujeme také na volené politiky, u nichž mapujeme i kumulace funkcí. Projektem navazujeme na tradici transparentnosti ve vyspělých demokraciích jako jsou Velká Británie, Německo či Estonsko, kde jsou platy nejvyšších činitelů běžně veřejné,“ popsala Lenka Stryalová, ředitelka Hlídače státu, s tím, že za správnost a úplnost údajů odpovídají veřejné instituce a úřady, které data poskytly. Ne všechny tak ovšem učinily, například Plzeňský kraj informace o platech několika zastupitelů odmítl sdělit.
Politici s nejvyšším celkovým ročním hrubým příjmem za rok 2024:
Senátor Tomáš Fiala, 6,41 milionu korun, působil také jako ředitel nemocnice Strakonice
Ministr Marek Ženíšek, 5,79 milionu korun, měl angažmá ve VZP, Pražské energetice a byl po část roku 2024 krajským zastupitelem v Plzni (zastupitelský příjem nebyl poskytnut)
Předseda Senátu Miloš Vystrčil, 5,6 milionu korun, byl zároveň krajský a obecní zastupitel
Senátor Přemysl Rabas, 5,26 milionu korun, byl rovněž ředitelem Zoo ve Dvoře Králové
Předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová, 5,15 milionu korun
Poslanec Kamal Farhan, 5,02 milionu korun, působil také jako hejtman, zastupitel a měl příjmy i od VZP, Klatovské nemocnice a Vodárny Plzeň
Celkový roční hrubý příjem zahrnuje plat, odměny, bonusy, příspěvky a účelové i neúčelové náhrady.
Hlídač státu rovněž dlouhodobě mapuje příjmy nejvyšších státních úředníků. U nich se nejvyšší platy včetně odměn pohybují mezi 5,5 až 9 miliony korun hrubého ročně.
„Naším cílem není nikoho pranýřovat. Naopak. Pokud jsou lidé ve vrcholných funkcích kvalitní a odvádějí práci ve prospěch státu, mají právo na odpovídající ohodnocení, což se ne vždy ve veřejné správě děje a je potřeba to změnit. Naší snahou je pouze zajistit, aby odměňování bylo transparentní, férové a srozumitelné pro každého občana, protože jde o veřejné peníze. Čím větší tajnosti se dělají, tím více spekulací to vyvolává,“ uvedla Stryalová.
V Česku zároveň neexistuje oficiální a ucelený přehled kumulací, tedy toho, kolik veřejných postů politici naráz zastávají. Hlídač státu tak zmapoval i tuto oblast v rámci možností, které mu veřejné zdroje umožňují. „Kumulace nemusí být vždycky problém. Třeba u krajských neuvolněných zastupitelů, kde je odměna minimální, je logické, že mají i jiný úvazek. V některých případech se ale funkce natolik časově překrývají, že není reálné je všechny kvalitně vykonávat. Popřípadě se jejich souběhem mohou politici dostat do střetu zájmu,“ nastínila ředitelka Hlídače státu.
Politici s nejvyšším počtem souběhu funkcí v roce 2024:
Krajská zastupitelka Jana Drejslová, 10 funkcí
Krajský zastupitel Luděk Jeništa, 9 funkcí
Poslanec a krajský zastupitel Stanislav Blaha, 7 funkcí
Krajský zastupitel František Lukl, 7 funkcí
Krajský zastupitel (do podzimu 2024) Josef Soumar, 7 funkcí
Krajská zastupitelka Andrea Pfeffer Ferklová, 7 funkcí
V přehledu Hlídače státu lze najít také řadu zajímavých statistik. Vyplývá z nich například, že sledované političky mají průměrný hrubý roční příjem o 4 procenta nižší než politici a v průměru o 7 procent méně kumulací než muži. Co se týká věku: nejvyšší průměrný hrubý roční příjem z veřejných funkcí mají politici nad 70 let – 1,33 milionu korun, nejnižší pak mladí politici do 30 let – zhruba 210 tisíc korun.
Hlídač státu celkem oslovil 572 veřejných organizací a úřadů, 391 informace o platech poskytlo, 181 odmítlo či údaje nedodalo. Z 1 317 politiků jsou tak kompletní data o příjmech u 1 095. U 222 alespoň jeden příjem chybí, protože organizace, kde se angažují, konkrétní částku neposkytly. To je vždy v přehledu vyznačeno vykřičníkem. Většinu politiků jsme oslovili i skrz jejich veřejně dohledatelné kontakty, aby mohli sami doplnit své údaje a příjmy. Učinilo tak 115 z nich.
Celý report příjmů a kumulací politiků za rok 2024 najdete na platy.hlidacstatu.cz
