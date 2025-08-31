Izrael zesiluje útoky na město Gaza a nutí rodiny k útěku
31. 8. 2025
Probíhá tisková konference k flotile Global Sumud směřující do Gazy
Organizátoři flotily Global Sumud směřující do Gazy pořádají před odplutím tiskovou konferenci v Barceloně.
„Jedná se o nenásilnou misi, jejímž cílem je otevřít koridor pro humanitární pomoc,“ řekl Saif Abukeshek, španělsko-palestinský aktivista, který je členem řídícího výboru flotily.
„Nemůžeme ignorovat fakt, že Palestinci umírají hlady, protože existuje vláda, která tyto lidi úmyslně nechává hladovět.“
Dítě v Gaze zemřelo na podvýživu
Dítě v Gaze zemřelo „v důsledku hladomoru a podvýživy“, informuje agentura Wafa s odvoláním na místní lékařské zdroje.
Celkový počet úmrtí v Gaze v důsledku hladomoru tak stoupl na 333, z toho 125 dětí, zatímco Izrael nadále přísně omezuje přístup k humanitární pomoci.
Jak Izrael reagoval na předchozí flotily s humanitární pomocí pro Gazu?
Flotila Global Sumud je již třetím pokusem aktivistů v tomto roce doručit humanitární pomoc do Gazy po moři.
Dvě předchozí mise – v červnu a červenci – byly izraelskými silami zadrženy, cestující byli zatčeni, násilně odvezeni do Izraele a později donuceni Izrael opustit.
Mezi cestujícími na první lodi Madleen v červnu byla švédská aktivistka Greta Thunbergová a poslankyně Evropského parlamentu Rima Hassanová. Amnesty International uvedla, že Izrael neměl žádný právní základ pro zadržení lodi, a obvinila ho z ohrožení cestujících.
Generální tajemnice Amnesty Agnes Callamardová označila misi Madleen za „obžalobu mezinárodního společenství za to, že nedokázalo ukončit nelidskou blokádu Izraele“.
„Aktivisté by nemuseli riskovat své životy, kdyby spojenci Izraele proměnili svou rétoriku v razantní akci, která by umožnila dodávky pomoci do Gazy,“ dodala Callamardová.
V červenci Izrael zadržel druhou loď s pomocí pro Gazu, Handalu, na které se nacházelo 21 aktivistů, včetně evropské poslankyně Emmy Fourreau a tuniského odboráře Hatema Aouiniho.
Letecké údery zasáhly stany, ve kterých našli útočiště vysídlení Palestinci
V posledních několika hodinách izraelské bombardování v Jabalii nepřestalo. Mluvíme o dělostřeleckém ostřelování a leteckých úderech, které zničily celou Jabalíu.
Došlo také k velmi silnému útoku na jednu z nejrušnějších oblastí města Gaza. Následky jsou velmi, velmi děsivé, Palestinci se stále snaží zachraňovat lidi.
Oblast, která byla terčem útoku, se nacházela uprostřed trhu, ale terčem útoku se staly také stany, ve kterých našli útočiště vysídlení Palestinci.
Víme, že Palestinci jsou nyní na útěku. A pokaždé, když izraelské síly zaútočí na stany, lidé se cítí ještě více vyděšení, protože nemají žádné útočiště. Zároveň nemají žádné jiné možnosti ani místa, kam by mohli jít.
Žádné místo není bezpečné. Panuje velký strach.
Realita je srdcervoucí. Palestinci nejsou schopni nakrmit své rodiny. Neustále vidíme Palestince s prázdnými hrnci, kteří hledají jakékoli jídlo pro své děti. Ano, přijíždějí kamiony, ale tyto kamiony nestačí.
Většina z těchto kamionů jsou komerční kamiony a Palestinci si je nemohou dovolit. Dokud distribuční místa nebudou distribuovat jídlo, situace zůstane stejná.
Izraelský útok zabil 1 osobu v táboře Bureij
Izraelský letecký útok v uprchlickém táboře Bureij zabil nejméně jednu osobu a mnoho dalších zranil.
Netanjahu a Trump „si zaslouží cenu za genocidu“
Izraelský publicista Gideon Levy říká, že „žádný jiný neizraelský občan nenese takovou odpovědnost za krveprolití v Gaze jako Donald Trump“.
V článku pro izraelský list Haaretz Levy napsal, že Trump by mohl ukončit válku jediným telefonátem. „On to však neudělal“.
Izrael provedl „2 letecké údery“ na jižní Libanon
Libanonská národní tisková agentura informuje o leteckých úderů na Ali al-Taher a Upper Nabatieh, které způsobily otřesy v okolních domech.
Dodala, že raketa dopadla na silnici Darb al-Qamar v Mifdounu, ale nevybuchla.
Izraelská armáda také uvedla, že útoky provedla, a tvrdila, že jejím cílem byla vojenská základna Hizballáhu, kde „byla zjištěna vojenská aktivita“. Libanonská skupina se k tomu zatím nevyjádřila.
Izrael stále okupuje pět pozic v jižním Libanonu, a to navzdory příměří zprostředkovanému USA v listopadu loňského roku. Měla stáhnout své síly do dvou měsíců a libanonské ozbrojené síly měly převzít kontrolu nad jihem země, územím, které je již dlouho baštou Hizballáhu.
Počet obětí v Gaze stoupá
Od úsvitu bylo při izraelských útocích v Gaze zabito nejméně 18 lidí, včetně 13 lidí, kteří hledali pomoc.
Další izraelský voják zabit při incidentu „přátelské palby“ v Gaze
Izraelská armáda oznámila, že při incidentu s palbou do vlastních řad v jižní Gaze byl zabit voják.
Izraelský deník Haaretz uvedl, že podle prvotního vyšetřování byl zabit, když jiný voják na strážním stanovišti nechtěně vystřelil ze své zbraně směrem k logistickému konvoji.
