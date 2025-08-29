Izrael zabil v Gaze dalších nejméně 61 lidí, šéf OSN kritizuje „úmyslný“ hladomor
29. 8. 2025
čas čtení 20 minut
Šéf OSN Antonio Guterres řekl, že hladomor v Gaze je „výsledkem úmyslných rozhodnutí, která popírají základní lidskost“.
Izraelský útok na město Gaza ničí celé čtvrti ve snaze zbavit město jeho obyvatel. Civilní obrana hlásí, že bylo zničeno nejméně 1 500 domů.
Ministerstvo zdravotnictví v Gaze zaznamenalo za posledních 24 hodin čtyři úmrtí v důsledku hladomoru a jen dnes bylo při izraelských útocích na enklávu zabito nejméně 61 lidí, jak informují našeho týmu lékařské zdroje.
Izrael zabil ve válce v Gaze nejméně 62 966 lidí a 159 266 jich zranil. Během útoků vedených Hamásem 7. října 2023 bylo v Izraeli zabito celkem 1 139 lidí a více než 200 bylo zajato.
Panika v Gaze uprostřed izraelských útoků
Ověřené záběry ukazují sérii izraelských útoků v blízkosti rušné ulice v Gaze, které vyvolaly všeobecnou paniku.
Lidé v této oblasti, včetně dětí, utíkají, zatímco silné výbuchy otřásají celou oblastí.
Izraelská armáda zintenzivnila útoky v Gaze a jejím okolí, kde v současné době provádí plán na její obsazení.
Některé izraelské útoky v Gaze zasáhly obytné čtvrti, zřejmě ve snaze vyklidit je od obyvatel.
Izrael pokračuje v útocích po celé Gaze, včetně útoku poblíž školy v Jabalia an-Nazla, při kterém zahynulo nejméně pět lidí.
Krajně pravicový izraelský ministr financí Bezalel Smotrich vyzval vládu, aby zahájila anexi částí Gazy, pokud Hamás odmítne odzbrojit, což je návrh daleko přesahující plánovanou izraelskou ofenzivu v Gaze, kterou OSN odsoudila.
Hamás ve svém prohlášení uvedl, že Smotrichova slova představují „oficiální výzvu k vyhlazení našeho lidu“.
Rada bezpečnosti OSN jednomyslně prodloužila mandát UNIFIL, dlouhodobé mírové mise v Libanonu, do konce roku 2026, kdy operace zahájí roční „řádné a bezpečné stahování a stažení“.
Od úsvitu izraelské síly zatkly podle palestinského mediálního úřadu pro vězně desítky lidí na okupovaném Západním břehu, přičemž se zaměřily na novináře, aktivisty a propuštěné vězně během razií a vpádů do domů.
Generální tajemník OSN Antonio Guterres se vyjádřil k situaci na Západním břehu, kde izraelské síly v posledních dnech provedly sérii intenzivních razií, mimo jiné v Ramalláhu a Nablusu, a označil situaci za „hluboce alarmující“.
Guterres také odsoudil plán izraelské vlády postavit tisíce nových osad v oblasti E1 na Západním břehu Jordánu s tím, že by to rozdělilo území na dvě části a představovalo „existenční hrozbu pro řešení dvou států“.
Neznámý virus se šíří v nemocnici Al-Shifa
Tuto zprávu přinesl ředitel zdravotnického komplexu al-Shifa, Dr. Muhammad Abu Salmiya, který uvedl, že nemocnice nemá správné vybavení k určení původu viru.
Moje čtvrť byla smetena a s ní i část toho, kým jsme, píše Asem Alnabih
Moje čtvrť ve východní Gaze, Shujayea, je pryč!
Zůstaly z ní jen trosky, ani jeden kámen nezůstal na druhém.
Ulice, které kdysi ozvěnou naplňoval smích dětí, volání prodavačů a známé rytmy každodenního života, nyní leží v tichu, pokryté prachem a zkázou.
To, co kdysi bývalo živou komunitou plnou příběhů a vzpomínek, bylo během několika okamžiků smazáno.
Před několika dny se můj bratr Mohammed vrátil do Shujaye, aby zkontroloval náš rodinný dům.
Když se vrátil, řekl mému otci, že nezbylo nic kromě několika rozbitých zdí a rozházených sloupů.
O několik hodin později jsme byli šokováni, když jsme se dozvěděli, že můj otec sám čelil extrémnímu nebezpečí, aby to viděl na vlastní oči.
Na místě, kde každý krok může znamenat smrt, se rozhodl projít ruinami naší minulosti.
Šest lidí zatčeno při demonstraci proti válce v Gaze v severním Izraeli:
Izraelský deník Haaretz informuje, že v Haifě v severním Izraeli bylo zatčeno šest demonstrantů protestujících proti válce v Gaze.
Deník uvedl, že desítky demonstrantů držely transparenty s fotografiemi palestinských novinářů zabitých v Gaze, zatímco jiní volali „Zastavte genocidu“ a „Zastavte hladovění Gazy“.
Jeden demonstrant byl zatčen za to, že z reproduktoru přehrával zvuk dronů napodobující neustálý hukot izraelských dronů, který je slyšet v mnoha částech pásma Gazy.
Poradce Netanjahua Dermer se setkal s Trumpem a řekl, že Izrael požaduje, aby Gazu spravovala jiná organizace než Hamás
Izraelský úředník Ron Dermer se včera setkal s americkým prezidentem Trumpem a dalšími vysokými úředníky v Bílém domě a řekl, že hlavním požadavkem Izraele pro ukončení války v Gaze je, aby kontrola nad enklávou byla předána jiné autoritě než Hamásu, informuje americký zpravodajský server Axios.
Setkání se podle Axios zúčastnili také americký viceprezident JD Vance, ministr zahraničí Marco Rubio a zvláštní vyslanec Steve Witkoff, stejně jako Trumpův zeť Jared Kushner a bývalý britský premiér Tony Blair, kteří představili své nápady na poválečnou správu a rekonstrukci.
Trump nečekaně pozval Dermera, izraelského ministra pro strategické záležitosti a blízkého důvěrníka premiéra Netanjahua, aby představil izraelský pohled na věc, uvádí zpráva.
Axios s odvoláním na nejmenovaný zdroj „s přímou znalostí věci“ uvádí, že Dermer tvrdil, že Izrael „nechce Gazu trvale okupovat a nechce vyhnat palestinské obyvatelstvo“, navzdory tlaku některých členů vlády, aby tak učinil.
Uvedl však, že Izrael trvá na tom, aby Gazu spravovala jiná autorita než Hamás. „Dermerovo poselství znělo: Pokud budou splněny naše podmínky, budeme ve všem ostatním flexibilní,“ cituje Axios zdroj.
Německý policista udeřil pěstí do obličeje demonstranta při demonstraci proti izraelské válce v Gaze.
Policista udeřil pěstí do obličeje demonstranta během demonstrace proti zabíjení novinářů a útokům Izraele v Gaze na Hackescher Markt v Berlíně. Zraněný demonstrant je zadržen policií.
Hamás reaguje na Smotrichův plán anexe Gazy
Izraelský ministr financí z krajní pravice dnes zveřejnil plán, který požaduje úplnou anexi pásma Gazy.
Hamás ve svém prohlášení uvedl, že jeho slova představují „oficiální výzvu k vyhlazení našeho lidu“.
„Smotrichova prohlášení jsou oficiálním přiznáním, že jako zbraň používá hladovění a obléhání nevinných civilistů,“ pokračuje prohlášení.
Počet obětí v Gaze dnes stoupá
Zdroje v nemocnicích v Gaze nyní hlásí, že od úsvitu bylo izraelskými silami zabito 61 Palestinců, včetně 19 lidí, kteří hledali pomoc.
Izraelský Smotrich předkládá radikální plán anexe Gazy
Izraelský krajně pravicový ministr financí Bezalel Smotrich vyzval vládu, aby zahájila anexi částí Gazy, pokud Hamás odmítne odzbrojit. Tento návrh jde daleko nad rámec plánované izraelské ofenzívy na město Gaza, kterou OSN odsoudila.
Smotrich, který je rozhodným odpůrcem jakékoli dohody o příměří s Hamásem, uvedl, že jeho plán anexie – nelegální podle mezinárodního práva – by Izraeli umožnil „do konce roku zvítězit v Gaze“.
Na tiskové konferenci v Jeruzalémě řekl, že Izrael by měl Hamásu dát ultimátum: kapitulovat, odzbrojit se a propustit zbývající zajatce, nebo Izrael převezme kontrolu nad jednou částí Gazy každý týden po dobu čtyř týdnů.
Dodal, že Palestinci budou násilně vysídleni na jih, zatímco Izrael uvalí obléhání na sever a střed Gazy, aby se zaměřil na zbývající bojovníky Hamásu, a nakonec dojde k úplné anexi.
„Toho lze dosáhnout za tři až čtyři měsíce,“ řekl a vyzval premiéra Benjamina Netanjahua, „aby tento plán okamžitě přijal v plném rozsahu“.
Palestinské děti v Gaze sbírají špinavou vodu zpod nákladního vozu
Ve videích zveřejněných místními obyvateli na Instagramu je vidět palestinské děti v pásmu Gazy, jak se snaží zachytit kapky vody do plechovek zpod nákladního vozu převážejícího vodu.
Voda, kterou sbírají, stéká po bocích kontejnerů, přes dřevěné palety a po spodní straně nákladního vozu.
Jiné děti se v extrémním horku ochlazují tím, že na sebe nechávají padat kapky vody.
Celý pásmo Gazy nadále trpí izraelskou politikou vyvolávající hladomor, přičemž ve všech oblastech panuje vážný nedostatek potravin, vody a léků.
Spadlý izraelský dron explodoval a zabil dva vojáky v jižním Libanonu
Mediální oddělení libanonské armády informovalo, že dva vojáci byli zabiti, když spadlý izraelský dron, který prohlíželi, explodoval v jižní oblasti Naqoura, podle prohlášení citovaného libanonskou národní tiskovou agenturou.
Mezi oběťmi je důstojník a voják, další dva vojáci byli zraněni, uvádí se v prohlášení.
Starší Palestinci umírají hlady v důsledku hladomoru v Gaze způsobeného Izraelem
Nejzranitelnější obyvatelé Gazy, včetně nemocných, mladých a starších lidí, umírají v důsledku hladomoru způsobeného Izraelem.
Uprostřed téměř neustálého bombardování pásma Gazy pokračují izraelské síly také v raziích na okupovaném Západním břehu.
Od úsvitu izraelské síly zatkly na okupovaném Západním břehu desítky lidí, mezi nimiž byli novináři, aktivisté a propuštění vězni, a to v rámci intenzivních razií a vpádů do domů, uvádí palestinská mediální kancelář vězňů (ASRA).
Izraelské síly propustily 60letého Saeeda al-Omoora po krátkém zadržení, když ho dnes ráno napadli osadníci. Al-Omoorovi byla amputována noha poté, co ho osadníci v dubnu postřelili, když obdělával svou půdu ve vesnici jižně od Hebronu. Později byl propuštěn po zaplacení asi 450 dolarů.
Podle místních zdrojů izraelské síly provedly razie v 19 školách v Hebronu.
Podle agentury Wafa izraelští osadníci za ochrany izraelské policie vtrhli do areálu mešity Al-Aqsa v okupovaném východním Jeruzalémě. Desítky osadníků vtrhly do areálu v skupinách, prováděly provokativní prohlídky jeho nádvoří a vykonávaly náboženské rituály.
Mluvčí Húsiůvrdí, že izraelský útok poblíž Sanaa byl zaměřen na „civilní cíle“
Izraelská armáda tvrdí, že její útok poblíž Sanaa v Jemenu byl zaměřen na „vojenský objekt“ Húsiů. Noviny Israel Hayom s odvoláním na bezpečnostní zdroj uvedly, že útok byl zaměřen na „vysoké představitele Húsiů“, kteří se sešli na schůzce.
Mluvčí Houthi Nasruddin Amer však tato tvrzení odmítl a uvedl, že útok zasáhl „civilní cíle“. V příspěvku na X Amer označil útok za „neúspěch jako ty předchozí“ a trval na tom, že neodradí „Jemen od podpory Gazy“.
Demonstranti vylili červenou barvu před domem izraelského vojenského velitele
Izraelský deník Haaretz informuje, že pět demonstrantů bylo zatčeno poté, co desítky lidí demonstrovaly před domem izraelského vojenského velitele Eyala Zamira, vylily červenou barvu na ulici a vyzvaly Zamira, aby neuskutečňoval vládní plán na zpětné dobytí pásma Gazy.
Demonstraci zorganizovaly izraelské nevládní organizace Standing Together a Soldiers for Hostages, uvedl Haaretz.
„Náčelník generálního štábu a další současní i bývalí vysocí důstojníci varovali, že dobytí Gazy povede ke smrti nevinných lidí a ohrozí životy rukojmích a vojáků,“ uvedla organizace Standing Together a podle Haaretzu označila rozkaz k dobytí Gazy za nelegální.
Smrtící izraelský útok na Khan Younis
Násirova nemocnice v jižní Gaze hlásí, že nejméně dva lidé byli zabiti a několik dalších zraněno, když izraelská armáda bombardovala stan, ve kterém byli ubytováni vysídlení lidé na západě Khan Younis.
Počet obětí v Gaze opět stoupá
Zdroje z nemocnic v Gaze sdělily našemu týmu na místě, že od časných ranních hodin bylo izraelskými útoky zabito nejméně 50 Palestinců.
Z tohoto počtu bylo nejméně 19 lidí zastřeleno, když zoufale hledali potravinovou pomoc.
Více než 50 Palestinců má přijet do Irska, aby tam studovali na univerzitě
Padesát dva studentů z Gazy přijede tento týden do Irska, aby využili stipendia nabízená vzdělávacími institucemi, uvedl irský ministr zahraničí Simon Harris.
„Vítám příjezd těchto palestinských mladých lidí do Irska a přeji jim mnoho úspěchů při studiu zde,“ uvedl Harris v prohlášení zaslaném agentuře AFP.
Podle prohlášení první skupina 26 lidí dorazí dnes, zbývající studenti pak mezi pátkem a nedělí.
Od začátku krize v Gaze Irsko podle irské vlády podpořilo více než 200 lidí, aby mohli opustit Gazu a odcestovat do členské země EU.
„Vzhledem k tomu, že odchod z Gazy závisí na získání povolení od příslušných místních orgánů, a to jak v Izraeli, tak v sousedních jurisdikcích, je taková pomoc často mimo kontrolu [irské] vlády,“ uvádí se v prohlášení.
Dublin spolupracoval se svými velvyslanectvími v regionu i s příslušnými úřady, aby zajistil, že skupina bude moci odcestovat do Irska, uvedlo se v prohlášení.
Rostou výzvy k propuštění amerického teenagera Mohammeda Ibrahima zadržovaného Izraelem
Mohammed Ibrahim je podle svých příbuzných normální kluk, který miluje svou rodinu a rád fotografuje.
Palestinsko-americký teenager však strávil své 16. narozeniny letos v březnu v izraelském vězení, a to navzdory protestům požadujícím jeho propuštění.
Jeho otec, Zaher Ibrahim, věří, že americká vláda může Mohammeda osvobodit a ukončit jeho utrpení jediným telefonátem, vzhledem k miliardám dolarů, které každoročně posílá Izraeli na vojenskou pomoc.
„Ale pro ně nejsme nic,“ řekl Zaher
Zaher a další členové rodiny uvedli, že Mohammed během věznění zhubnul a trpí kožní infekcí. Američtí úředníci teenagera navštívili, ale izraelské úřady mu jinak odepřely kontakt s vnějším světem.
Rodina teenagera, která žije na Floridě a na Západním břehu, varovala, že jeho život může být v ohrožení, a vyzývá USA, aby zajistily jeho propuštění.
Izraelské útoky zabily sedm lidí v Gaze a severní Gaze
Podle agentury Wafa došlo v severní Gaze k několika dalším smrtícím izraelským vojenským útokům.
Jeden z nich zasáhl oblast poblíž školy v Jabalia an-Nazla a zabil nejméně pět lidí, uvedla agentura.
Další útok zasáhl byt na západ od města Gaza, přičemž zabil další dvě osoby a zranil další, uvádí zpráva.
Šéfka WFP říká, že Gaza je na „bodě zlomu“
Cindy McCainová, šéfka Světového potravinového programu OSN, říká, že rodiny v Gaze hladoví, ale že její organizace je schopna „dodávat v potřebném rozsahu“.
„Gaza je na pokraji zhroucení. Právě jsem to sama viděla,“ uvedla v příspěvku na X. „Musíme co nejdříve obnovit naši síť více než 200 distribučních míst potravin, komunitních kuchyní a pekáren.“
Šéf OSN opakuje výzvu k „okamžitému příměří“ v Gaze a říká, že „už nejsou žádné výmluvy“
Na závěr svého prohlášení Guterres říká, že „neexistuje vojenské řešení“ krveprolití v Gaze, a opakuje svou výzvu k „okamžitému a trvalému příměří, neomezenému humanitárnímu přístupu do celé Gazy a okamžitému a bezpodmínečnému propuštění všech rukojmích“.
„Hladovění civilního obyvatelstva nesmí být nikdy používáno jako metoda války. Civilisté musí být chráněni a humanitární přístup nesmí být nijak omezován,“ řekl. „Žádné další výmluvy, žádné další překážky, žádné další lži.“
Guterres říká, že vývoj na Západním břehu je „hluboce alarmující“
Generální tajemník OSN se také zabýval situací na okupovaném Západním břehu, kde izraelské síly v posledních dnech provedly sérii intenzivních razií, mimo jiné v Ramalláhu a Nábluzu.
„Na Západním břehu je situace také hluboce alarmující,“ řekl Guterres. „Vojenské operace, násilí ze strany osadníků, demolice a diskriminační politika vedou k vysídlování a prohlubují zranitelnost. Neúnavná expanze osad rozděluje komunity a omezuje přístup k životně důležitým zdrojům.“
Rovněž odsoudil plán izraelské vlády postavit tisíce nových osad v oblasti E1 na okupovaném Západním břehu Jordánu s tím, že by to rozdělilo území na dvě části a představovalo „existenční hrozbu pro řešení dvou států“.
„Opakuji: Izraelské osady na okupovaném Západním břehu, včetně východního Jeruzaléma, byly založeny a jsou udržovány v rozporu s mezinárodním právem,“ řekl Guterres. „Izrael musí takové jednání zastavit a plnit své závazky.“
Šéf OSN říká, že „katastrofa“ v Gaze je „výsledkem záměrných rozhodnutí, která popírají základní lidskost“
Guterres kritizoval Izrael za nesplnění humanitárních závazků v Gaze, kde hladomor „již není hrozbou“, ale „současnou katastrofou“.
„Lidé umírají hlady,“ zdůraznil. „Rodiny jsou rozděleny vysídlením a zoufalstvím. Těhotné ženy čelí nepředstavitelným rizikům. A systémy, které udržují život – jídlo, voda, zdravotní péče – byly systematicky rozebrány.“
„To jsou fakta na místě,“ dodal. „A jsou výsledkem záměrných rozhodnutí, která popírají základní lidskost.“
Řekl, že Izrael musí okamžitě spolupracovat s OSN a dalšími agenturami, které se snaží dostat pomoc do Gazy.
„Den za dnem jsou naše snahy blokovány, zdržovány a odmítány,“ řekl. „To je nepřijatelné.“
Tlak na vysokého komisaře OSN roste poté, co zaměstnanci v dopise požadují uznání genocidy
Tento dopis byl zaslán zaměstnanci Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva vysokému komisaři Volkeru Turkovi v Ženevě.
V dopise se píše: „Vysoký komisař pro lidská práva má silnou právní a morální odpovědnost odsoudit akty genocidy, a pokud tak neučiní, podkopává to důvěryhodnost OSN a samotného systému lidských práv.“
Bylo nám řečeno, že tento dopis podepsalo přibližně 515 zaměstnanců Úřadu vysokého komisaře pro lidská práva po celém světě. Pokud je to pravda, jedná se o přibližně čtvrtinu celosvětového personálu tohoto úřadu.
Jedná se o součást rostoucího hnutí, pokud se to tak dá nazvat, v rámci OSN: zaměstnanci vyzývají OSN jako orgán, aby označila dění v Gaze za genocidu.
To vše je součástí toho, co jsme v posledních týdnech a měsících viděli jako narůstající dynamiku.
Guterres označil útok na Násirovu nemocnici za „neslýchaný“ a vyzval k zodpovědnosti
Guterres ve svém prohlášení označil nedávné izraelské útoky v Gaze za „neslýchané“ a vyzdvihl pondělní „dvojitý útok“ na Násirovu nemocnici, při kterém zahynulo nejméně 20 lidí, včetně pěti novinářů a některých zdravotnických pracovníků.
„Jeden útok následoval druhý a zabil civilisty, včetně zdravotnického personálu a novinářů, kteří vykonávali svou nezbytnou práci, a to vše před zraky celého světa,“ řekl Guterres o útoku na zařízení v Khan Younis.
„Tyto útoky jsou součástí nekonečného seznamu hrůz,“ dodal. „Musí být zajištěna odpovědnost.“
Guterres z OSN říká, že plánované převzetí Gazy Izraelem bude mít „devastující důsledky“
Generální tajemník OSN Antonio Guterres se vyjádřil k nejnovějšímu vývoji v Gaze, kde podle něj civilisté čelí „další smrtící eskalaci“ v souvislosti s prvními kroky Izraele k obsazení Gazy.
„Rozšířené vojenské operace v Gaze budou mít devastující důsledky,“ řekl Guterres. „Stovky tisíc civilistů, kteří jsou již vyčerpaní a traumatizovaní, budou nuceni znovu uprchnout, což vystaví rodiny ještě většímu nebezpečí. To musí přestat.“
Zdroj v angličtině ZDE
230
Diskuse