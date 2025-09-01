Nový lék je oslavován jako „průlomový“ v boji proti nezvládnutelnému vysokému krevnímu tlaku
1. 9. 2025
Klinické studie s baxdrostatem přinesly „vzrušující“ výsledky u lidí, jejichž hypertenze se ukázala jako obtížně kontrolovatelná
Lékaři oslavují novou pilulku pro pacienty s vysokým krevním tlakem rezistentním vůči stávajícím lékům jako „průlomový“ a „triumf vědy“.
Celosvětově trpí hypertenzí více než 1,3 miliardy lidí. U poloviny z nich je vysoký krevní tlak nezvládnutelný nebo rezistentní vůči stávající léčbě. Tito lidé čelí mnohem vyššímu riziku infarktu, mrtvice, onemocnění ledvin a předčasného úmrtí.
Nyní se v klinických studiích ukázalo, že nový průlomový lék – baxdrostat – významně snižuje krevní tlak u lidí, jejichž hodnoty zůstávají nebezpečně vysoké i přes užívání několika léků.
Výsledky studie BaxHTN, do které bylo zapojeno 796 pacientů z 214 klinik po celém světě, ukázaly, že po 12 týdnech došlo u pacientů užívajících baxdrostat k poklesu krevního tlaku o přibližně 9–10 mmHg (milimetrů rtuti, jednotka měření krevního tlaku) více než u placeba – což je snížení dostatečné k omezení kardiovaskulárního rizika.
Přibližně čtyři z deseti pacientů užívajících tento lék – 1 mg (39,4 %) nebo 2 mg (40 %) jednou denně ve formě tablet – dosáhli zdravé hladiny krevního tlaku, zatímco u placeba to bylo méně než dva z deseti (18,7 %).
Podrobnosti o průlomu v léčbě přetrvávajícího vysokého krevního tlaku byly zveřejněny na kongresu Evropské kardiologické společnosti v Madridu, největší světové konferenci o srdečních onemocněních. Výsledky studie, kterou sponzorovala společnost AstraZeneca, byly současně publikovány v časopise New England Journal of Medicine.
Hlavní výzkumník prof. Bryan Williams, předseda medicíny na UCL, řekl: „Nikdy jsem neviděl tak výrazné snížení krevního tlaku u žádného léku. Dosažení téměř 10 mmHg snížení systolického krevního tlaku pomocí baxdrostatu v klinické studii fáze 3 BaxHTN je vzrušující, protože tato úroveň snížení je spojena s podstatně nižším rizikem infarktu, mrtvice, srdečního selhání a onemocnění ledvin.
„Myslím si, že by to mohlo znamenat zásadní změnu v přístupu k obtížně kontrolovatelnému nebo těžko kontrolovatelnému krevnímu tlaku. Výsledky naznačují, že tento lék by mohl pomoci až půl miliardě lidí po celém světě.“
Tento průlom je výsledkem desítek let výzkumu.
Krevní tlak je silně ovlivňován hormonem zvaným aldosteron, který pomáhá ledvinám regulovat rovnováhu soli a vody. Někteří lidé produkují příliš mnoho aldosteronu, což způsobuje, že tělo zadržuje sůl a vodu. Tato dysregulace aldosteronu zvyšuje krevní tlak a velmi ztěžuje jeho kontrolu.
Řešení dysregulace aldosteronu je již mnoho let klíčovým cílem výzkumu, ale dosud nebylo možné jej dosáhnout. Baxdrostat blokuje produkci aldosteronu a přímo tak působí na tento faktor vysokého krevního tlaku.
„Vývoj tohoto léku je skutečně triumfem vědeckého objevu,“ řekl Williams novinářům na konferenci v Madridu.
„Aldosteron je dobře známým faktorem hypertenze, ale vědci se po desetiletí snažili najít způsob, jak přesně blokovat jeho produkci. Baxdrostat je jednou z prvních terapií, která to dokáže selektivně a vykazuje významné snížení krevního tlaku u nekontrolované nebo rezistentní hypertenze.“
V minulosti bylo hlášeno, že bohatší západní země mají výrazně zvýšené hladiny vysokého krevního tlaku. Nicméně, hlavně kvůli změnám ve stravování, je nyní počet lidí žijících s hypertenzí mnohem vyšší ve východních a méně příjmových zemích. Více než polovina postižených žije v Asii, včetně 226 milionů lidí v Číně a 199 milionů v Indii.
Profesor Paul Leeson, kardiolog a profesor kardiovaskulární medicíny na Oxfordské univerzitě, který se na studii nepodílel, uvedl, že pilulka by se mohla stát „cennou doplňkovou léčbou“ pro boj s vysokým krevním tlakem.
„Již mnoho let máme k dispozici léky, které blokují působení aldosteronu, ale ve skutečnosti nesnižují hladinu aldosteronu, takže pacienti mohou i nadále pociťovat nežádoucí účinky této látky.
„Baxdrostat … je jednou z verzí nové řady léků, které fungují odlišně a přímo snižují hladinu aldosteronu.
„Důležité je, že studie byla provedena v několika zemích a zahrnovala muže i ženy, stejně jako pacienty s různým etnickým původem. To pomáhá zajistit, že výsledky jsou relevantní pro širokou škálu pacientů, u kterých se setkáváme s problémy s krevním tlakem.“
Samostatně bylo lékařům v Madridu sděleno, že injekce snižující hladinu cholesterolu podávaná dvakrát ročně má potenciál změnit péči o srdce.
Zdroj v angličtině ZDE
Diskuse