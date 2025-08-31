Covid v politice, snižování počtu pojišťoven a pracující polymorbidní Češi
31. 8. 2025 / Boris Cvek
Ministr zdravotnictví Válek se označil za geneticky modifikovanou kukuřici. Samozřejmě z legrace. Stalo se to v dnešních Otázkách V. Moravce v reakci na to, že moderátor pořád tlačil do diskuse tvrzení slovenského vládního zmocněnce, že lidé, kteří jsou očkováni mRNA vakcínou, jsou geneticky modifikovanou kukuřicí. Účastnice debaty za SPD, paní Štefanová, veřejnost ujistila, že ona sama nemá nic proti mRNA vakcínám, ale prý mnoho jiných lékařů a odborníků má jiný názor.
Z SPD se ozývají slova o covidovém teroru, covidové totalitě atd. Štefanová uznala, že by se mělo vyšetřovat, co se za covidu dělo a zda nedošlo ke zločinům. Exministr Vojtěch za ANO, který může být důvodem konfliktu mezi ANO a SPD po volbách, byl také přítomný ve studiu a kontroval, že policie už vyšetřovala a nic nenašla. Ministr Válek veřejnost ujistil, že povinné očkování byla prý velká chyba a že prý s tím žádný odborník nesouhlasil. Válek prý také odmítal zavírání škol. Zdá se, že covid má stále potenciál stát se významným politickým tématem i u nás v České republice. Vojtěch se hájil tím, že nebyl sám, kdo rozhodoval, že to bylo kolektivní a že nebyl k dispozici žádný manuál, protože ta situace tu byla poprvé po sto letech. Myslím, že je velmi pravděpodobné, že po volbách to tu bude jako na Slovensku. To bylo za Hegera také normálním státem.
Celkově byla debata ve studiu podle mě nezvykle korektní, zejména v první půlhodině. Někdy jsem až žasl nad tím, jak byli Vojtěch a Válek k sobě slušní, pak se už více překřikovali, ale bylo to věcné, o to více však pro laika nesrozumitelné. Za zmínku snad stojí, že podle Válka je vlastně ve zdravotnictví vše dobré a co není dobré, to už se řeší. Praktiků bude dost. Zde je třeba zmínit, že účastnicí debaty byla i paní Šebelová ze STAN. Šebelová nabídla, že část práce praktiků by mohly převzít sestry, tedy v ordinaci praktika bude více sester. Později Válek oznámil, že nedostatek sester je ještě větší než praktiků. Pomoci by mohla digitalizace, kterou samozřejmě skvěle zvládáme, jen nemáme stále centrální přehled o čekacích dobách. V červenci bude. Červenec je magický měsíc. Většinu populace trápí podle aktuálních dat problém čekacích dob v neakutní péči. Ale podle Válka jsou lepší časy na dohled. Problém pro něj není ani financování zdravotnictví, ačkoli šéf VZP a šéf asociace pojišťoven to vidí naopak a varují před kolapsem.
Sotva Ministr Válek dokončil svou chválu našeho zdravotnictví dokonce ve srovnání s Finskem nebo Švýcarskem, paní Šebelová začala s tím, že u nás lidé ve věku nad 45 let jsou ve srovnání s vyspělým světem nezvykle moc nemocní, dokonce trpí několika nemocemi, preventabilními, naráz. Prý se do prevence dává málo peněz. Debata proběhla také o tom, zda je dost peněz na nová rezidenční místa pro praktiky. Tak jako tak je zvláštní, že paní Šebelová na začátku pořadu uváděla důchodovou reformu jako příklad, proč s Babišem STAN nemůže jít do vlády, a zároveň týmiž ústy veřejnosti sdělí, že u nás lidé od 45 let jsou polymorbidní, jistě tedy skvěle připravení na růst věku odchodu do důchodu.
Uzavřel bych tím, že v druhé polovině pořadu proběhla zajímavá diskuse o tom, že žádoucí snižovat počet zdravotních pojišťoven. Ministr Válek dokonce tvrdil, že stát musí na pojišťovny tvrdě tlačit, aby správně fungovaly. To měla zajistit soutěž mezi nimi, ne? Takhle celá ta fraška s pojišťovna po tolika letech blábolení o soutěži, jež povede ke kvalitě péče pro pacienty, skončila? A co si počneme s dramatickým nárůstem demence v populaci? Data prezentovaná v pořadu jsou skutečně děsivá. Rychle se to ale zamluvilo.
