Studie zjistila, že léky na hubnutí jsou schopny snížit riziko předčasného úmrtí pacientů se srdečním onemocněním na polovinu
1. 9. 2025
Agonisté GLP-1 by mohli být podáváni milionům lidí se srdečním onemocněním, aby jim pomohli vyhnout se hospitalizaci a prodloužili jim život
Podle největší studie svého druhu mohou léky na hubnutí snížit riziko hospitalizace nebo předčasného úmrtí pacientů se srdečním onemocněním na polovinu.
Bylo zjištěno, že tato třída léků, známá jako agonisté GLP-1, nabízí pacientům se srdečními onemocněními „dramatické výhody“ a významně snižuje riziko vážného onemocnění nebo předčasného úmrtí z jakékoli příčiny.
Tento objev, který byl představen na největší světové konferenci o srdečních onemocněních v Madridu, znamená, že by mohly být podávány milionům pacientů se srdečními onemocněními, aby jim pomohly vyhnout se hospitalizaci a žít déle.
Léky na hubnutí napodobují peptidový hormon (GLP) 1 podobný glukagonu, který vyvolává pocit sytosti, a byly původně vyvinuty k léčbě cukrovky. V posledních letech se objevily důkazy, které naznačují, že by mohly zachraňovat životy u řady onemocnění kromě obezity.
Výsledky nového výzkumu představené na výroční konferenci Evropské kardiologické společnosti nyní ukazují, že léky na hubnutí mohou snížit riziko hospitalizace nebo předčasného úmrtí u lidí se srdečními onemocněními až o 58 %.
V rámci studie analyzovali američtí vědci z Mass General Brigham, neziskové sítě lékařů a nemocnic se sídlem v Bostonu, reálná data od více než 90 000 pacientů se srdečním selháním, kteří byli obézní a trpěli cukrovkou 2. typu. Všichni trpěli srdečním selháním se zachovanou ejekční frakcí (HFpEF), což je nejčastější forma tohoto onemocnění.
Výsledky ukázaly, že u osob užívajících semaglutid bylo o 42 % nižší riziko hospitalizace nebo předčasného úmrtí ve srovnání s placebem. Ve stejné studii tirzepatid snížil riziko hospitalizace pro srdeční selhání nebo úmrtí z jakékoli příčiny o 58 %.
Celosvětově trpí srdečním selháním více než 60 milionů lidí. Předchozí studie naznačovaly, že léky na hubnutí mohou zlepšit příznaky srdečního selhání, ale jejich účinek na důležité výsledky, jako je hospitalizace a úmrtí, nebyl dosud u velkých populací nikdy hodnocen.
Výsledky prezentované v Madridu byly současně publikovány v časopise JAMA, časopise Americké lékařské asociace.
Autor studie Dr. Nils Krüger z Brigham and Women's Hospital a zakládající člen zdravotnického systému Mass General Brigham řekl: „Navzdory rozšířené morbiditě a mortalitě HFpEF jsou současné možnosti léčby omezené. Semaglutid i tirzepatid jsou dobře známé pro své účinky na hubnutí a kontrolu hladiny cukru v krvi, ale naše studie naznačuje, že mohou také přinést značné výhody pacientům s obezitou a diabetem 2. typu tím, že snižují nepříznivé výsledky srdečního selhání. Naše zjištění ukazují, že v budoucnu by léky zaměřené na GLP-1 mohly poskytnout velmi potřebnou možnost léčby pro pacienty se srdečním selháním.“
Tyto výsledky doplňují důkazy o tom, že léky na hubnutí mohou pomoci řešit srdeční onemocnění nebo mu předcházet. V květnu studie zjistila, že lidé užívající semaglutid měli o 20 % nižší riziko infarktu, mrtvice nebo úmrtí v důsledku kardiovaskulárních onemocnění.
Studie University College London také zjistila, že semaglutid přináší kardiovaskulární přínosy, bez ohledu na počáteční hmotnost nebo množství zhubnutých kilogramů.
Dr. Carlos Aguiar, viceprezident Evropské kardiologické společnosti a renomovaný odborník na srdeční selhání, který se na studii nepodílel, tyto výsledky uvítal.
„To ukazuje, že použití jednoho z těchto dvou látek, semaglutidu nebo tirzepatidu, má přínos pro snížení rizika hospitalizace pro srdeční selhání nebo úmrtí z jakékoli příčiny,“ řekl.
„Mysleli jsme si, že možná nenajdeme léčbu, která by dobře fungovala u významné části těchto pacientů, a příjemným překvapením bylo, že tyto léky, které působí prostřednictvím úbytku hmotnosti, ale možná i prostřednictvím dalších účinků, které přesahují úbytek hmotnosti, potenciálně snižují míru hospitalizace a úmrtnosti u pacientů se srdečním selháním.“
Aguiar, kardiologický konzultant v nemocnici Santa Cruz v Carnaxide v Portugalsku, uvedl, že než budou lékaři moci doporučit zavedení léků na hubnutí u pacientů se srdečním onemocněním, zejména za účelem snížení rizika nežádoucích zdravotních následků, budou zapotřebí další důkazy, ale výsledky studie jsou „dobrou zprávou“.
Dr. Sonya Babu-Narayan, kardioložka a klinická ředitelka British Heart Foundation, uvedla: „Tyto údaje přispívají k rostoucímu množství důkazů podporujících úlohu léků na hubnutí u pacientů trpících srdečním selháním i obezitou, které snižují počet hospitalizací a úmrtí.
