Izrael chce zabránit světu, aby viděl, co dělá v Gaze
1. 9. 2025
Pro média je to nejvražednější válka poslední doby. Celá generace novinářů je vyhlazována, míní redakční komentář deníku Guardian
Den za dnem stoupá počet obětí, přibývají válečné zločiny a roste pobouření. Minulou středu papež vyzval Izrael, aby zastavil „kolektivní trestání“ obyvatel Gazy. O den později varoval generální tajemník OSN António Guterres, že „míra smrti a ničení... nemá v nedávné době obdoby“. Více než 500 zaměstnanců OSN vyvinulo tlak na šéfa pro lidská práva Volkera Türka, aby tuto situaci označil za genocidu. Polovina registrovaných voličů v USA již dospěla k závěru, že právě to Izrael v Gaze dělá.
Utrpení se prohlubuje. V pátek izraelská armáda prohlásila hladomorem postižené město Gaza za bojovou zónu, zintenzivnila své útoky a ukončila „taktické přestávky“, které umožňovaly omezené – i když zcela nedostatečné – dodávky potravin. Mnozí obyvatelé nejsou fyzicky schopni znovu uprchnout a obávají se, že jinde by nebyli v bezpečí. Izrael zaútočil na části oblastí, které označil za „humanitární zóny“.
Izrael by mohl ukončit mezinárodní odsouzení tím, že zastaví svou kampaň ničení. Místo toho se snaží zabránit nám, abychom se o tom dozvěděli, tím, že umlčuje ty, kteří jsou toho svědky. Je odhodlán kontrolovat narativ války – i když i jeho vlastní čísla někdy nabízejí ponurý pohled na situaci – a je ochoten zajít až k šokujícím krokům. Tato válka se stala pro média nejvražednější válkou v nedávné historii. Podle Výboru na ochranu novinářů (CPJ) zemřelo v Gaze nejméně 189 palestinských novinářů; jiné zdroje uvádějí ještě vyšší počet obětí. Pět z nich bylo zabito při jediném útoku minulý týden.
Reportéři bez hranic (RSF) a Avaaz, nezisková organizace podporující globální aktivismus, vyzývají Izrael, aby dodržoval své mezinárodní závazky chránit novináře jako civilisty a otevřel hranice Gazy, aby mezinárodní novináři mohli svobodně informovat.
The Guardian zveřejňuje jména všech osob, které CPJ uvedlo jako zabité: ženy a muže, jako jsou Fatma Hassona, Hamza al-Dahdouh a Anas al-Sharif, obdivované pro svou práci a samozřejmě milované jako dcery, otcové, sestry a přátelé. Jedná se o hluboce osobní ztráty. Představují však také generaci novinářů, která je vyhlazována a kterou nelze nahradit.
„Při tempu, jakým jsou novináři v Gaze zabíjeni izraelskou armádou, brzy nezůstane nikdo, kdo by vás informoval,“ varoval Thibaut Bruttin, generální ředitel RSF.
Počet civilních obětí v Gaze je ohromující a novináři jsou vystaveni zvláštnímu riziku, když se vrhají do nebezpečí, aby podali zprávu, zatímco ostatní se snaží uniknout. Ale zabití tolika lidí, kteří byli jasně identifikováni jako členové médií, v některých případech poté, co jim bylo kvůli jjich práci Izraelem vyhrožováno nebo byli Izraelem pomlouváni, nenechává žádné pochybnosti o tom, že byli terčem útoku. Jedná se o „nejsmrtelnější a nejzáměrnější snahu zabít a umlčet novináře, jakou CPJ kdy zaznamenala“, uvedla organizace. „Palestinští novináři jsou izraelskými silami přímo ohrožováni, cíleně napadáni a vražděni a jsou svévolně zadržováni a mučeni pomstou za jejich práci.“
