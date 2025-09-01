Izrael chce zabránit světu, aby viděl, co dělá v Gaze

1. 9. 2025

Pro média je to nejvražednější válka poslední doby. Celá generace novinářů je vyhlazovánamíní redakční komentář deníku Guardian

Den za dnem stoupá počet obětí, přibývají válečné zločiny a roste pobouření. Minulou středu papež vyzval Izrael, aby zastavil „kolektivní trestání“ obyvatel Gazy. O den později varoval generální tajemník OSN António Guterres, že „míra smrti a ničení... nemá v nedávné době obdoby“. Více než 500 zaměstnanců OSN vyvinulo tlak na šéfa pro lidská práva Volkera Türka, aby tuto situaci označil za genocidu. Polovina registrovaných voličů v USA již dospěla k závěru, že právě to Izrael v Gaze dělá.

 
Utrpení se prohlubuje. V pátek izraelská armáda prohlásila hladomorem postižené město Gaza za bojovou zónu, zintenzivnila své útoky a ukončila „taktické přestávky“, které umožňovaly omezené – i když zcela nedostatečné – dodávky potravin. Mnozí obyvatelé nejsou fyzicky schopni znovu uprchnout a obávají se, že jinde by nebyli v bezpečí. Izrael zaútočil na části oblastí, které označil za „humanitární zóny“.

Izrael by mohl ukončit mezinárodní odsouzení tím, že zastaví svou kampaň ničení. Místo toho se snaží zabránit nám, abychom se o tom dozvěděli, tím, že umlčuje ty, kteří jsou toho svědky. Je odhodlán kontrolovat narativ války – i když i jeho vlastní čísla někdy nabízejí ponurý pohled na situaci – a je ochoten zajít až k šokujícím krokům. Tato válka se stala pro média nejvražednější válkou v nedávné historii. Podle Výboru na ochranu novinářů (CPJ) zemřelo v Gaze nejméně 189 palestinských novinářů; jiné zdroje uvádějí ještě vyšší počet obětí. Pět z nich bylo zabito při jediném útoku minulý týden.

Reportéři bez hranic (RSF) a Avaaz, nezisková organizace podporující globální aktivismus, vyzývají Izrael, aby dodržoval své mezinárodní závazky chránit novináře jako civilisty a otevřel hranice Gazy, aby mezinárodní novináři mohli svobodně informovat.

The Guardian zveřejňuje jména všech osob, které CPJ uvedlo jako zabité: ženy a muže, jako jsou Fatma Hassona, Hamza al-Dahdouh a Anas al-Sharif, obdivované pro svou práci a samozřejmě milované jako dcery, otcové, sestry a přátelé. Jedná se o hluboce osobní ztráty. Představují však také generaci novinářů, která je vyhlazována a kterou nelze nahradit.

„Při tempu, jakým jsou novináři v Gaze zabíjeni izraelskou armádou, brzy nezůstane nikdo, kdo by vás informoval,“ varoval Thibaut Bruttin, generální ředitel RSF.

Počet civilních obětí v Gaze je ohromující a novináři jsou vystaveni zvláštnímu riziku, když se vrhají do nebezpečí, aby podali zprávu, zatímco ostatní se snaží uniknout. Ale zabití tolika lidí, kteří byli jasně identifikováni jako členové médií, v některých případech poté, co jim  bylo kvůli jjich  práci Izraelem vyhrožováno  nebo byli Izraelem pomlouváni, nenechává žádné pochybnosti o tom, že byli terčem útoku. Jedná se o „nejsmrtelnější a nejzáměrnější snahu zabít a umlčet novináře, jakou CPJ kdy zaznamenala“, uvedla organizace. „Palestinští novináři jsou izraelskými silami přímo ohrožováni, cíleně napadáni a vražděni a jsou svévolně zadržováni a mučeni pomstou za jejich práci.“

Novináři v Gaze pracují v nesnesitelných podmínkách – hladoví a vyčerpaní, přerušují reportáže, aby našli jídlo pro své rodiny, pomáhají odnášet těla z trosek nebo pomáhají zraněným příbuzným najít úkryt. Mnozí jsou odděleni od svých blízkých, mnozí pohřbili své milované. Všichni vědí, že tím, že jsou svědky, zvyšují nebezpečí, kterému čelí. Pokračují v obraně pravdy proti pokusům Izraele ji potlačit. Musí být sami bráněni.

