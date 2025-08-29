Německo: Rheinmetall otevřel novou továrnu na dělostřeleckou munici
Výrobce zbraní Rheinmetall ve středu otevřel novou továrnu ve svém stávajícím závodě v Unterlüssu v severním Německu a chlubí se, že jakmile dosáhne plné kapacity, mohla by se stát největší výrobnou munice v Evropě.
Generální ředitel Armin Papperberger uvedl, že výroba dělostřeleckých granátů ráže 155 mm se bude postupně zvyšovat a do roku 2027 dosáhne 350 000 kusů ročně. Po těchto dělostřeleckých granátech je na Ukrajině poptávka a je jich nedostatek, přičemž Evropa a členové NATO se snaží doplnit své zásoby a zvýšit výrobní kapacitu.
Rheinmetall plánuje zvýšit výrobu v několika závodech a také v novém závodě v Unterlüssu u Hannoveru.
Rutte z NATO, němečtí ministři se zúčastnili ceremonie
Generální tajemník NATO Mark Rutte, německý ministr obrany Boris Pistorius a ministr financí Lars Klingbeil si ve středu prohlédli zařízení s Papperbergerem a dalšími představiteli.
Podle Rheinmetallu společnost investovala zhruba 500 milionů eur (zhruba 580 milionů dolarů) do tohoto nového zařízení a dalšího, které se zaměří na raketové motory.
Sídlo společnosti v Unterlüssu již zahrnuje další menší prostory pro dělostřeleckou výrobu a výrobu bojových vozidel pěchoty Puma a také velkou střelnici.
"Tímto otevíráme novou kapitolu jak v historii naší společnosti, tak v historii našeho závodu v Unterlüssu, pokud jde o dělostřeleckou výrobu," řekl Papperberger.
Začátkem tohoto měsíce společnost oznámila rostoucí obrat a zisky, stejně jako rekordní údaje o objednávkách – přeměna objednávek na dodávky a výnosy může v tomto sektoru nějakou dobu trvat – za celý rok.
Loni v červenci byl Pappperberger dokonce označen za cíl zmařeného ruského vražedného spiknutí, což je známkou důležitosti společnosti pro ukrajinskou armádu.
Akcie Rheinmetallu od ruské invaze na Ukrajinu vzrostly zhruba o 2 000 %
Investoři se v posledních letech hrnou do akcií Rheinmetallu, a to zejména od zvolení Donalda Trumpa do druhého funkčního období americkým prezidentem.
Po celá desetiletí stagnovaly ceny akcií na 100 EUR nebo pod touto úrovní, ale během několika měsíců po ruské invazi na Ukrajinu v únoru 2022 se zdvojnásobily.
Pokračovaly v neustálém vzestupu, protože předchozí německá vláda slíbila novou éru v otázkách výdajů na obranu a jak se konflikt ve východní Evropě protahoval, a dosáhly přibližně 500 eur v době loňských prezidentských voleb v USA.
V první polovině letošního roku se pak rozjely na plné obrátky a koncem května dosáhly vrcholu na téměř 1 900 EUR.
Investoři, kteří hledají další módní akcie, které by mohli nafouknout, se evidentně rozhodli, že i když Německo a další evropští členové NATO nemají ponětí, jak utratí 5 % HDP na obranu, nebo kdy, nalévání peněz daňových poplatníků do pokladen společností jako Rheinmetall bude hrát roli.
