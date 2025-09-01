Co dělá z lidí dezoláty, florisáty a kontrastáty?

1. 9. 2025

čas čtení 1 minuta

Dezolát z francouzského désolé.
Florisát z florissant.
Kontrastát od contrastés.
A třeba i degrandanti nebo hautáni (povýšenci).

A přece – všechno lidé. Dost stejní lidé.
Někdy laskaví, někdy nadávající, vždycky lidští.


 

Jen ty škatulky.
Když chci svět vnímat, slova nepotřebuji.
Když chci rozumět, musím popisovat.

Jenže popisem vždy zjednodušuji.
Vždy něco ztrácím.
A vytvářím popisné bublinky.
Pak je amplifikuji zveřejněním.
A do nich vstupují další, s nimiž ten daný zjednodušený model právě rezonuje.

Stěny bubliny zesílí a nepustí jiný popis.
Složitost, kterou mohu prostě vnímat, je tím odmítnuta.

Ale je odmítnuta ve všech bublinách.
Dokonce i v bublinkách florisantů, kteří se jinak zdají, že dále kvetou a rozvíjejí.
Ale nerozvíjejí všichni jen ten svůj zjednodušený model?

Tím se pak prezentují, tím se identifikují.
Jenže stále jsou lidmi, stále všichni také vnímají veškerou složitost.
I když jejich aktuální model ji pozbyl.

A tam – ve světě popsaném – se může zjevit propojení modelů:
lidskost chápání a prožívání světa.
Tu máme všichni společnou.    

Pozn. JČ:No ano, jenže podle mého názoru se Bohumil Kartous snaží zjišťovat motivaci svých spoluobčanů, právě je nedává do škatulek. Otázka je, zda je to možné. 

