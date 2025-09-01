Channel 4 News: Izrael zabil mluvčího Hamásu a další děti a civilisty
1. 9. 2025
Moderátor, Channel 4 News, neděle 31. srpna 2025: Izraelská vláda oznámila, že její síly zabily Abu Obaidu, mluvčího vojenského křídla Hamásu. Hamás tuto informaci o muži, který se stal nejvýznamnějším hlasem Hamásu, nepotvrdil, ale naše vlastní zdroje v Gaze jeho smrt potvrdily. Izraelská média také informovala, že Donald Trump požaduje, aby armáda co nejrychleji zintenzivnila svou kampaň za porážku Hamásu, a varujeme, že reportáž Harryho Fawcetta obsahuje od začátku znepokojivé záběry.
Reportér: Dnes v 10 hodin ráno v uprchlickém táboře Burej v centrální Gaze, kde je každodenní život noční můrou, tyto záběry po izraelském útoku. Celou noc probíhalo intenzivní bombardování, které pokračovalo i během dne. Izrael vzkazuje, že to ještě není konec. Premiér Benjamin Netanjahu dnes prohlásil, že armáda začala realizovat nedávné rozhodnutí porazit Hamás a vrátit izraelské rukojmí, čímž narážel na svůj plán obsadit a vyprázdnit město Gaza, kde žije přibližně polovina obyvatel pásma. Řekl také, že Izrael včera zaútočil na muže, kterého jeho armáda nazývá tváří Hamásu, ačkoli to je jeho hlas, který se proslavil na Blízkém východě. Abu Obaida, mluvčí vojenského křídla Hamásu.
Netanjahu: „Stále neznáme konečný výsledek. Doufám, že už není mezi námi. Ale podotýkám, že na straně Hamásu není nikdo, kdo by na tuto otázku mohl odpovědět. Hodiny a dny jistě přinesou odpověď.“
Reportér: Ve skutečnosti to bylo jen několik hodin předtím, než izraelský ministr obrany oznámil, že Obaida byl zabit při včerejším útoku, což potvrdily i naše vlastní zdroje na místě. Hamás zatím nevydal žádné oficiální prohlášení.
Je jasné, že zde bylo zabito a zraněno mnoho dalších lidí, mezi nimi i děti.
O pár kroků dál záchranáři zahlédli ruku pohybující se nad troskami. Jak kopali, objevil se muž, který byl nějakým způsobem stále naživu. Pečlivě ho vysvobodili a nakonec odvezli do sanitky.
Téměř 2000 mil daleko, v Barceloně, se odehrává nejnovější pokus o vyplutí flotily s humanitární pomocí do Gazy, dosud největší, složená z desítek plavidel. Mezi aktivisty je Greta Thunbergová a herec ze Hry o trůny Liam Cunningham, který zahrál píseň palestinského dítěte, kterou viděl na sociálních médiích.
„Fatima zpívá tu píseň, protože připravuje svůj vlastní pohřeb. Před čtyřmi dny byla Fatima zabita. Zabili ji Izraelci. Někdo bude zpívat tu píseň nad mrtvolou toho dítěte.“
Jedná se, jak říkají, o pokus zvýšit mezinárodní tlak na Izrael, aby souhlasil s příměřím. Ale tlak, který na izraelskou vládu skutečně působí, pochází z Bílého domu. A izraelská média informují, že směřuje opačným směrem. Donald Trump je prý frustrován malým pokrokem v příměří a místo toho naléhá na rychlé poražení Hamásu. Další signál pro obyvatele města Gaza, že hrozby další pozemní ofenzívy jsou reálné. Mnozí další však plánují zůstat na místě, protože si uvědomují, jak málo pro ně na jihu zbývá.
„Není tu místo. I kdyby letadla shazovala letáky s výzvou, abychom odešli, a my nenašli místo, neodejdeme. Jestli nás chtějí zasáhnout, ať to udělají. Moje dcery mi každý den říkají: „Pojďme pryč, mami, nebo tady zemřeme. Život je jeden a Bůh je jeden. Zemřeme tam a zemřeme tady.“
Po téměř dvou letech vyčerpání, zoufalství a vzdoru, které se téměř neliší den ode dne, čekají obyvatelé města Gaza na nadcházející útok.
Všichni na tomto obrázku byli včera zabiti Izraelem:
Israel killed the young Omar Haroun, his wife Linda, and their children Abeer, Hamza, and Youssef when it dropped a missile on their home in Gaza. pic.twitter.com/OJ7jMu6mM2
