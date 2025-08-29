OSN: Od ledna bylo zaznamenáno více než 1 000 útoků Izraelců na Palestince na Západním břehu
29. 8. 2025
Tyto údaje svědčí o rostoucím trendu násilí ze strany izraelských civilistů vůči Palestincům od roku 2021, kdy bylo zdokumentováno 532 takových případů. V roce 2024 došlo k 1 449 podobným násilným incidentům, při nichž vojáci a izraelští civilisté zabili 11 Palestinců a dalších 486 zranili.
Všechny tyto útoky byly a jsou prováděny v oblastech, za jejichž bezpečnost plně odpovídá IDF – v oblastech B a C (definice, která svévolně rozdělila pravomoc na Západním břehu mezi IDF a Palestinskou samosprávu, přičemž toto rozdělení mělo být zrušeno v roce 1999). Podle mezinárodního práva to znamená, že armáda má povinnost chránit místní obyvatelstvo, jejich životy, živobytí a majetek.
Úřad OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí, který tyto útoky dokumentuje, nezahrnuje do svých dvoutýdenních zpráv útoky, které nevedou ke smrti, zranění nebo škodám na majetku.
Oddělení pro vyjednávání Palestinské osvobozenecké organizace, které dokumentuje všechny incidenty související s izraelskou kontrolou nad Západním břehem (od zabíjení a zranění po razie, zadržování, vyvlastňování pozemků a stavění trvalých nebo mobilních zátarasů), zahrnuje do svých zpráv útoky osadníků, které nevedou ke zraněním, přičemž k takovým útokům dochází denně.
Mezi ně patří neoprávněné vniknutí, vyhrožování zbraněmi a psy, blokování silnic, zastrašování pastevců a narušování jejich stád, bránění přístupu k olivovým hájům, koupání – často za doprovodu armády – ve vesnických pramenech a obtěžování vesničanů.
Údaje zveřejněné tímto oddělením také poukazují na jasný nárůst: v červenci 2021 zaznamenalo 51 útoků a incidentů obtěžování různé intenzity ze strany izraelských občanů a v červenci tohoto roku jich zaznamenalo 369. Pro srovnání, OCHA zaznamenala v červenci tohoto roku 163 útoků.
Nejzávažnější z těchto posledních útoků skončil zabitím Awdaha Hathaleena z vesnice Umm al-Kheir. Vrahem je Yinon Levi, osadník z jedné z předních základen v této oblasti. Před dvěma dny osadníci postavili karavany přímo vedle domů ve vesnici, několik metrů od místa, kde stál Levi a zahájil palbu ze své pistole, podle zpráv palestinských a izraelských lidskoprávních organizací.
V srpnu již došlo k desítkám útoků. Jen mezi 12. a 18. srpnem OSN zdokumentovala 29 útoků izraelských civilistů na Palestince, které skončily tělesným zraněním nebo škodou na majetku, ve 23 obcích na Západním břehu. Při těchto útocích bylo zraněno 11 lidí, z toho devět osadníky a dva vojáky. Mezi zraněnými je starší muž, dítě a tři ženy. Dokumentace ukazuje, že bylo poškozeno také 700 stromů.
Poškození olivovníků a zemědělských oblastí je jedním z nejbolestivějších aspektů těchto útoků. Podle důkazů, které se nashromáždily v průběhu let a které Haaretz mnohokrát zdokumentoval, jsou metody různorodé. Patří mezi ně zapalování, kácení, vykořenění, řezání větví a během sezóny sklizně oliv také krádeže úrody. Škody se týkají předpokládaných výnosů z těchto plodin. S každým pokáceným nebo vykořeněným stromem přicházejí vniveč roky práce a investice do zdrojů použitých na jejich péči, včetně vody a pesticidů.
Jen v al-Mughayyiru došlo od ledna 2023 k 83 útokům izraelských civilistů. Patří mezi ně zapalování aut a domů a ničení stromů. Dva vesničané, kteří chránili své domy a stromy, byli zabiti vojáky v dubnu 2024 a v polovině srpna tohoto roku. Téměř polovina útoků, 39, byla spáchána od ledna letošního roku. Nejvyšší počet útoků, 11, byl zaznamenán v květnu.
Podle organizace B'Tselem muselo v posledních třech letech kvůli rostoucímu počtu útoků opustit své bydliště nejméně 40 palestinských pasteveckých komunit. Z mnoha vesnic přicházejí zprávy o ozbrojených Izraelcích, kteří brání vesničanům v přístupu k jejich pozemkům. Palestinci tvrdí, že útočníci obvykle pocházejí z pastýřských osad, jejichž počet se v posledních letech výrazně zvýšil, ať už tam žijí, jsou na návštěvě nebo tam pracují jako ochránci stád.
Obyvatelé těchto osad se chlubí, že ovládají rozsáhlé oblasti zemědělské půdy a pastvin. Například ve videu zveřejněném tento týden na sociálních médiích za účelem shromáždění darů pro tyto osady říká Eliav Libi, který založil osadu východně od al-Mughayyiru, rabínovi Shmuelovi Eliyahovi, že 12 zemědělských osad nyní kontroluje 90 000 dunamů (22 240 akrů) mezi centrálním horským hřebenem a Jordánským údolím.
Ve skupině WhatsApp příznivců osad se lze setkat s takovými zprávami, jako: „Arabové hlásí, že radostní židé zapálili dvě vozidla ve vesnici Abu Falah poblíž osady Shilo“ nebo „Arabští kňouralové hlásí, že šťastní židé zapálili několik vozidel ve vesnici Silwad poblíž osady Ofra“. Obě tyto zprávy se objevily 31. července.
Palestinci mají také skupiny na WhatsAppu, které slouží k hlášení útoků a obtěžování ze strany osadníků v reálném čase. V pondělí ráno jedna z těchto skupin oznámila, že starší farmář z Halhulu byl brutálně zbit Izraelci, kteří již měsíc brání rodinám v přístupu k jejich vinicím. Později toho dne se objevily zprávy, že izraelští pastýři byli se svými ovcemi ve vinicích a hájích ve vesnicích Asira al-Qibliya (jihozápadně od Nablusu) a Atara, severně od Ramalláhu.
Téhož večera se objevila videa, na nichž byla zachycena dvě terénní vozidla a stádo ovcí, které vtrhly na území palestinské pastýřské komunity al-Tiran, jižně od Dahariya. V roce 2024 byli obyvatelé nedaleké Khirbet Zanuta nuceni opustit své domovy se svými stády kvůli podobnému obtěžování, které se zintenzivnilo.
Mluvčí IDF byl dotázán, zda tyto statistiky naznačují selhání armády, a požádán, aby reagoval na závěr, že útoky jsou v souladu s izraelskou politikou zabírání co největšího množství palestinské půdy.
Mluvčí na to odpověděl: „Síly IDF, civilní správa a izraelská policie pracují na prevenci násilí a udržování veřejného pořádku v oblasti Judeje a Samarie. IDF bere velmi vážně, odmítá a odsuzuje jakékoli protiprávní jednání a jedná rozhodně v souladu s rozkazy a hodnotami IDF.
Diskuse