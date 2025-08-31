Recenze toho nejlepšího z české kinematografie (9) – Kdyby tisíc klarinetů
31. 8. 2025 / Fabiano Golgo
čas čtení 11 minut
Ústřední motiv – přeměna zbraní v hudební nástroje – je pohádkový, ale film ho používá spíše jako permanentní provokaci. Realita je zde neustále podvracena písní, disciplína rozpuštěna v tanci. Vojenské cvičení se mění v groteskní balet, kasárna v kabaret, uniformy v kostýmy. Co jiný film použije jako krátký gag, zde ovládne celou dramaturgii: absurdní svět, kde válka nemůže existovat, protože zbraně samy zradily svou funkci.
Film se stal také přehlídkou populárních tváří. Waldemar Matuška, Eva Pilarová, Hana Hegerová, Jiří Suchý, Jiří Šlitr, Karel Štědrý – všichni byli tehdy součástí hudební ikonosféry, která formovala představy o modernosti, svobodě, mladistvosti. Vidět je společně v jednom filmu znamenalo zažít generaci, která se pokoušela vyzpívat ze stereotypů. Film je tedy nejen komedií, ale i kronikou hudební kultury šedesátých let, zachycením okamžiku, kdy písně samy nesly naději na změnu.
Podstatné je, že film Kdyby tisíc klarinetů nevykládá antimilitaristické poselství napřímo. Nedeklamuje manifest, ale zpívá ho. To je rozdíl, který dělá z filmu něco víc než agitku. Diváci se mohou smát, mohou si zpívat s hrdiny, a přitom cítit, že se smějí armádě, která vypadá směšně, když místo pušky drží trombón. Smích se stává aktem vzdoru – a přitom je maskovaný jako zábava. V době, kdy přímá kritika byla politicky nemožná, fungovala tahle maska jako prostor svobody.
Film je přetížený. Každé číslo se snaží být efektní, každá scéna hledá vizuální hru, každý vtip se tlačí k pointě. Čistota je obětována nadbytku. Ale právě v tom je jeho kouzlo. Je to film, který nedává smysl v logice „dokonalého celku“. Funguje spíš jako kaleidoskop: obrázek se každou chvíli mění, zmatek je součástí zkušenosti. Když to člověk přijme, zjistí, že tahle roztříštěnost je formou energie.
Rok 1964 byl časem, kdy československá kultura začala nabývat odvahy. Předzvěst Pražského jara se projevovala i v populární hudbě a filmu. Kdyby tisíc klarinetů je symptomem této doby: hravý, lehkovážný, ale zároveň s podtextem, který si diváci uměli přečíst. Nebyl to politický manifest – ale nebyla to ani nevinná pohádka. Je to film, který říká: „Co kdyby? Co kdyby svět byl jinak?“ A v téhle otázce byla naděje.
Dnes můžeme film číst dvojím způsobem. Na jedné straně je to dobový dokument: přehlídka hvězd, písní, stylu šedesátých let. Na druhé straně je to podivně současné podobenství: jak snadno se může disciplína proměnit ve frašku, jak křehká je moc, když ji zesměšní píseň. A i když film není dokonalý – je příliš chaotický, příliš roztěkaný – právě ta nedokonalost je jeho silou. Je to film, který se nebojí být neuspořádaný, protože neuspořádanost byla jazykem svobody.
Každá píseň ve filmu není jen přestávkou mezi dialogy – je to akce sama o sobě. Například úvodní číslo, kdy vojáci zkoušejí klarinety, kombinuje vizuální humor s choreografií, která připomíná kabaret. Kamera se pohybuje jako účastník scénky, střihy nás přeskakují mezi jednotlivými postavami, a divák je tak vtáhnutý do chaosu, který se snaží přinutit poslouchat rytmus spíše než logiku. Hudební čísla Evy Pilarové či Waldemara Matušky fungují podobně: zpěv se stává nositelem humoru, satiry i nostalgie po něčem, co je možná nenávratně ztracené.
Choreografie a aranžmá písní jsou odkazem k české revue a operetní tradici, ale s moderním, mladistvým pojetím. Namísto uhlazených baletních figur jsou tu hbitá gesta, rychlé střihy a ironické pohyby, které nabízejí divákovi nečekané kombinace vizuálního a hudebního humoru. Tento styl je přímo předchůdcem pozdějších muzikálových experimentů české kinematografie, kdy se hudba stává katalyzátorem narace, nikoli jen doplňkem.
Kdyby tisíc klarinetů navazuje na tradici české operety 30. a 40. let – viz například film Kristián (1939) nebo komedie s Vlastou Burianem. Tyto snímky nabízely kombinaci zpěvu, tance a humoru, ale zároveň respektovaly dramatickou nebo melodramatickou strukturu. Roháč a Svitáček se této struktury vzdávají, směs žánrů je volnější, někdy až anarchistická. V tom spočívá revoluční charakter filmu: zatímco opereta byla „formálně správná“, Kdyby tisíc klarinetů si dovoluje být neuspořádaný, chaotický a energický, což umožňuje i podvratný politický podtext, aniž by byl explicitní.
Na rozdíl od hollywoodských muzikálů 50. let, které často stavěly na velkolepé produkci a dokonalé synchronizaci, kombinuje improvizaci, kabaretový humor a nenucenou hravost. Tento mix umožňuje, aby se jednotlivé sekvence staly nejen zábavou, ale i reflexí každodenního života a absurdity autorit. Není jen revuální parodie, ale sofistikovaná hra s formou i obsahem.
Dnes lze Kdyby tisíc klarinetů chápat jako významný mezník české hudební a filmové kultury. Ovlivnil nejen následující generaci hudebních filmů, ale také komediální směr, který se pak uplatnil v českém filmu a televizi. Experimentální přístup k hudebnímu vyprávění, propojení absurdity s satirou a důraz na improvizaci ovlivnil pozdější filmy a seriály, které zkoumaly humor a hudbu jako prostředek sociální reflexe.
Film také dokázal, že hudební čísla nemusí být jen odpočinkem mezi dialogy, ale že mohou nést ironii, satiru i hlubší poselství. V tomto smyslu předběhl dobu a ukázal cestu, kterou česká kinematografie zčásti následovala v šedesátých letech, zejména v dílech Jiřího Menzela a Formana, kde humor, absurdní situace a hudební či rytmické motivy byly často nositeli sociální a psychologické kritiky.
Kdyby tisíc klarinetů je tedy nejen produktem své doby, ale i filmem, který přesahuje svůj žánr. Je to oslava hudby, hravosti a lidskosti, zároveň jemná kritika autorit a absurdity každodenního života. Film dokazuje, že komedie a hudební revue mohou nést hlubší významy, aniž by ztratily lehkost a zábavnost.
V konečném důsledku je Kdyby tisíc klarinetů oslavou kreativity a svobody – ať už ve světě, kde se zbraně mění v hudební nástroje, nebo v širším smyslu, kde umění nabízí únik, nadhled a prostor pro smích. Film nám připomíná, že humor a hudba mají sílu překonat rigiditu a absurdity života, a že i přes svou lehkost dokáže snít, provokovat a inspirovat.
Pozn. JČ: Dovolte mi k tomu přidat pár postřehů. Pro mě je film Kdyby tisíc klarinetů, ač vzniklý už v roce 1964, téměř absolutní předpovědí Pražského jara. No posuďte to sami: Vojenští velitelé terorizují hudebníka (kterého hraje Jiří Menzel) a když se ten rozhodne z armády utéci, dohoní ho jednotka a chce ho zastřelit. V tuto chvíli ho zachrání jeho chráněnec, skladatel Johann Sebastian Bach, který, když už jde hudebníkovi o život, provede kouzlo a promění všechny zbraně v hudební nástroje. Pohádka? Já si myslím, že ta proměna má obrovský, zásadní význam. Signalizuje osvobozující moc umění, které mělo v českém kontextu právě osvobozující roli už od začátku devatenáctého století, kdy v důsledku politického útlaku v Rakousku nebylo možno dělat politiku, ale bylo možno psát literaturu. Která postupně vedla k vzniku moderního uvědomělého českého národa.
Takže ta proměna zbraní v hudební nástroj signalizuje, že umění je nástrojem osvobození, a film také pak po dobu delší než dvě hodiny, v předpovědi anarchického, svobodného Pražského jara 1968, propadá nadšeně a nestrukturovaně hudbě - čti osvobozujícímu umění.
Armáda je samozřejmě metaforou utlačované (komunistické?) společnosti. Tou dobou existovala pro všechny mladé muže povinná vojenská služba, což byl absolutní útlak, takže armádu bylo lze jednoduše a automaticky, okamžitě považovat za verzi totalitního režimu.
V důsledku proměny zbraní v hudební nástroje - čti v důsledku osvobozující role umění (konec konců tak tomu v šedesátých letech skutečně bylo, umění vedlo k Pražskému jaru!) vznikla v tomto filmu opojně svobodná atmosféra. A v důsledku toho festivalu hudby dochází během filmu k dozrání jeho protagonistů. Už jsou dospěli, svobodní.
Utlačitelé se však nedají a v závěru filmu přepadnou hudebníka-houslistu, jehož útlak na začátku filmu tohle všechno způsobil, a chtějí ho zabít beze zbraní. V poslední úzkosti se hudebník přilne k soše Johanna Sebastiana Bacha, ta mu zašeptá BRAŇ SE a housle v jeho rukou se promění v samopal. Hudebník okamžitě začne po násilnících střílet.
A to je, podle mě, na rok 1964, naprosto ohromující poslání tohoto filmu. Poslouchejte: Na jeho začátku dojde ke kouzelné přeměně, kdy umění, hudba lidi osvobodí. Následuje opojný festival hudby, během něhož protagonisté dospějí, stanou se zralými obhájci svobody prostřednictvím umění. Když už takto dozráli, je načase, aby se jim do rukou vrátily zbraně - a aby nyní, uvědoměle, o svou svobodu bojovali.
Tento film z roku 1964 svým závěrem nabádá veřejnost, aby - po dosažení svobodné dospělosti prostřednictvím umění - vzala do rukou zbraně a bojovala proti komunistické totalitě!
