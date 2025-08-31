Co vede Čechy k nelidskosti a rasismu?
31. 8. 2025
čas čtení 1 minuta
Snad kromě Maďarska je Česká republika jedinou světovou zemí, jejíž politikové, média a velká část veřejnosti zastává naprosto nelidský, rasisticky nepřátelský postoj vůči Izraelem masově vražděným Palestincům a otevřeně podporuje izraelské válečné zločiny a genocidu Izraele proti Palestině. Po celém světě většina obyvatelstva protestuje proti Izraelskému vraždění v Palestině., v ČR ale ne. Jak to? Jak to, že tam média lžou? Nikomu nevadí, že i podle domácího českého práva je to vážný trestný čin, který má být trestaný až třemi lety vězení nepodmíněně. Je nepromlčitelný. České soudnictví je však nefunkční a policie tyto trestné činy nevyšetřuje.
Proč se chová Česká republika tak podivně nelidsky? Netušíme.
Do Gazy vyráží desítky lodí, aby se pokusily prorazit izraelskou blokádu a upozornily na izraelský teror. A jak vypadá diskuse na toto téma pod článkem v Česku? Dominují vytlemené smajlíky, urážky a zesměšňování. Je to smuntá ukázkou toho, jak mohlo tolik lidí "nevidět", či přímo podporovat holokaust. Smutná ukázka toho, kde se brali ti, kdo se smáli ponižovaní a utrpení židů. Izrael vyvolal v Gaze hladomor, páchá tam genocidu a válečné zločiny, povraždil skoro 20 000 dětí, statisíce jich trpí hlady, vraždí zdravotníky, vraždí novináře... A tady se lidé smějí, jak velká je legrace, když se proti tomu někdo dokáže postavit.
402
Diskuse