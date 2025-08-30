Hladomor v Gaze se pravděpodobně zhorší, protože Izrael ukončil přestávky v útocích pro dodávky potravinové pomoci
30. 8. 2025
Izraelská armáda již nebude přerušovat boje, aby umožnila dodávky pomoci do města Gaza, uvedl mluvčí armády. Toto rozhodnutí pravděpodobně prohloubí hladomor, který již postihl sever území.
Izraelské síly zesilují útoky v Gaze a jejím okolí, zatímco se armáda připravuje na pozemní operaci, která podle varování humanitárních organizací a mnoha nejbližších spojenců Izraele bude mít katastrofální dopad na stovky tisíc palestinských civilistů, kteří již nyní bojují o přežití v podmínkách hladu, nemocí a izraelských útoků.
Ministerstvo zdravotnictví v Gaze v pátek oznámilo, že za posledních 24 hodin zemřelo pět lidí na podvýživu a dalších 59 bylo zabito při izraelských útocích.
V prohlášení izraelské obranné síly (IDF) oznámily, že „místní taktická pauza“ se od pátečního rána již nebude vztahovat na město Gaza. Celé město je nyní považováno za „nebezpečnou bojovou zónu“, uvedla armáda, ačkoli Izrael civilistům nenařídil evakuaci.
Asi 80 % Gazy je pod evakuačním příkazem, civilisté jsou namačkáni na pouhé pětině její celkové plochy. Ani tyto oblasti nejsou bezpečné, protože izraelské útoky se zaměřují na části, které označil za „humanitární zóny“.
Izraelská armáda popsala probíhající útoky jako „počáteční fázi“ plánované operace, ačkoli vojenští velitelé se údajně stále hádají s premiérem Benjaminem Netanjahuem o tom, zda armáda má po téměř dvou letech války kapacitu splnit jeho rozkazy.
V pátek izraelská armáda také oznámila, že nalezla ostatky 55letého rukojmí Ilana Weisse a dalšího nejmenovaného rukojmí. Weiss byl zabit při útoku 7. října a jeho tělo bylo odvezeno do Gazy.
Po mezinárodním tlaku ohledně hladomoru v Gaze Izrael minulý měsíc oznámil, že každý den na část dne pozastaví boje, aby se do komunit v Gaze mohlo dostat více konvojů s potravinami.
Izrael také mírně uvolnil blokádu dodávek pomoci, ale nová opatření stačila pouze ke zpomalení postupu hladomoru v Gaze, nikoli k jeho zvrácení.
Izraelské tanky vjely na předměstí města a kdysi luxusní čtvrť Zeitoun byla v posledních týdnech srovnána se zemí.
K eskalaci vojenských akcí dochází i přesto, že podle zprostředkovatelů Hamas přijal návrh částečného příměří, který je nyní na stole a jehož podmínky Izrael již dříve odsouhlasil.
Průzkumy veřejného mínění také ukazují, že většina Izraelců podporuje ukončení války výměnou za propuštění rukojmích, a mnoho lidí v zemi ostře kritizuje plánovanou operaci, protože varují, že ohrozí rukojmí, kteří jsou ještě naživu, a bude mít těžké následky pro vyčerpané vojáky.
Příměří by však ohrozilo křehkou koalici Netanjahua, protože krajně pravicoví partneři tvrdí, že pokud boje ustanou, odejdou. Premiér tvrdí, že operace k získání plné vojenské kontroly nad městem Gaza je nezbytná k porážce Hamásu.
Izraelský vojenský mluvčí dříve uvedl, že blížící se operace znamená, že nucené vysídlení všech Palestinců z města Gaza, kde nyní žije asi polovina obyvatel Gazy, je „nevyhnutelné“.
Podle čtvrtečního prohlášení OSN již během uplynulého týdne opustilo Gazu asi 23 000 Palestinců, kteří uprchli v očekávání obnovení ofenzívy. Mnozí však odmítli odejít.
V malých částech jižní Gazy, na které se nevztahuje evakuační příkaz, je málo místa pro další lidi a mnoho lidí bylo zabito při cestě do údajně bezpečných zón nebo již v nich.
Extrémní hlad také znamená, že mnoho lidí v Gaze by mělo potíže s cestou pěšky. K dispozici je velmi málo vozidel nebo dokonce zvířat pro přepravu.
Humanitární organizace uvedly, že nebyly předem informovány o pátečním oznámení Izraele, zatímco ministerstvo zdravotnictví v Gaze uvedlo, že nemá prostředky na to, aby obsloužilo celou populaci, pokud by všichni obyvatelé města byli nuceni odejít na jih.
Izraelské oznámení vyvolalo pobouření evropských zemí, přičemž ministři zahraničí Islandu, Irska, Lucemburska, Norska, Slovinska a Španělska odsoudili ofenzivu a plány na trvalé usídlení v Gaze.
V pátek se generální prokuratura zabývala otázkou, zda má vláda pravomoc zadržovat osoby vyhýbající se vojenské službě na izraelských hraničních přechodech.
Navzdory rostoucímu tlaku ze zahraničí i z domova se izraelští představitelé nezabývali nejnovějším návrhem Hamásu na příměří. Americký vyslanec Steve Witkoff uvedl, že očekává ukončení války do konce roku, což je daleko za časovým harmonogramem, v němž má proběhnout ofenzíva v Gaze.
Diskuse