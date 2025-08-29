Co udělalo hnutí STAN proti české daňové zrůdnosti?
29. 8. 2025 / Boris Cvek
Ministr vnitra Rakušan jako šéf hnutí STAN chce být příštím premiérem, tedy alternativou k ODS. V čem ale konkrétně? Chystám se volit STAN, ale spíše z hrůzy z ostatních možností než z nadšení pro STAN. Čím se chce Rakušan vymezovat proti ODS?
Za naprosto nejhorší dědictví Fialovy vlády považuji situaci, kterou bankéřka Helena Horská popsala jako „máme extrémně vysoké daně pro nízkopříjmové a extrémně nízké danění majetku.“ Vědci z PAQ Research popsali, že zvyšování dané z nemovitostí postihlo nejvíce ty nejchudší vlastníky. Nerovnost v danění majetku je u nás ve srovnání se západními zeměmi naprosto brutální. To samé platí pro odvody OSVČ: PAQ Research tvrdí, že nejvíce to dopadlo na ty s nejnižšími příjmy. Šéfka Finanční správy dokonce řekla veřejně, že všechny daně jsou u nás systémově nastavené ve prospěch bohatých. Prý je to stále horší a stále méně snesitelné.
Fialova vláda přitom neustále omílá jako svou prioritu rozpočtovou odpovědnost, výdaje na obranu, stavbu nových jaderných bloků. A nemá peníze ani na školství, ani na armádu, ani policii, ani na justici, ani na zdravotnictví atd. Téhle vlády je pan Rakušan po celou dobu místopředsedou. Na rozdíl od pirátů, kteří byli celou dobu ve vládě jen páté kolo u vozu a které držela ve vládě jen koryta, STAN mají ve Sněmovně mocný poslanecký klub, který mohl kdykoli ODS přitlačit ke zdi. Nesou plnou odpovědnost za děsivou vládní politiku likvidující demokracii v této zemi. Čím se pan Rakušan vlastně chce vymezovat proti ODS? Co proti ní kdy udělal? Kdy STAN použili svou obrovskou politickou moc, kterou jim dalo kroužkování na úkor pirátů před čtyřmi lety?
Píšu to jako člověk, který bude STAN volit, ale kterému zároveň na demokracii a pravdě, ba vlastně na vlastním holém životě, záleží mnohem více než na STAN. Jakou mi dávají lídři STAN záruku, ba byť jen naději, že se ubráníme Putinovi, když celou dobu podporovali něco tak strašného, když se nedokázali svou mocí a silou proti něčemu tak strašnému postavit?
Helena Horská 8. září 2024, stopáž 33:30 druhé hodiny OVM, říká to se zmínkou, že všichni odborníci tohle vědí:
„Máme extrémně nízké majetkové daně, máme extrémně vysoké daně pro nízkopříjmové, máme extrémně vysoký počet OSVČ kvůli daňové optimalizaci.“
Simona Hornochová 23. června 2025 pro Seznam zprávy:
„Když se podíváte na strukturu výběru daně z příjmů fyzických osob, tak to táhne nižší střední třída. V tom je ten systém výrazně nespravedlivý a je to horší a horší,“ vadí Hornochové.
Spravedlivě není podle šéfky Finanční správy nastavena ani daň pro právnické osoby. Obecně nastavení daní podle ní vždy straní těm bohatým. „Ať už jsou to výdajové paušály, kde výhodnost stoupá s výší základu daně, stejně tak paušální daň, stejně tak různé odečty hypotéky, stejně tak osvobození na prodeje investičních nemovitostí, to jsou všechno daňové úlevy, které jsou pro bohaté.“
Zdroj: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-byznys-rozhovory-je-to-horsi-a-horsi-rika-sefka-danove-spravy-o-nespravedlivem-zdaneni-lidi-279706
PAQ Research o zvýšení daní z nemovitostí:
„Zvýšení daně z nemovitosti dopadlo především na chudé domácnosti. Systém vyžaduje komplexní reformu
Nejchudší domácnosti odvádí na dani ze svých příjmů čtyřikrát až pětkrát více než nejbohatší.“
Zdroj: https://www.paqresearch.cz/post/zvyseni-dane-z-nemovitosti-dopadne-predevsim-na-chude-domacnosti/
PAQ Research o zvýšení odvodů OSVČ:
„Vládní návrh na úpravu odvodů OSVČ zatíží hlavně nízkopříjmové živnostníky, kteří mají reálně vysoké náklady. Těch se nejvíc dotkne zvýšení minimálních odvodů. Zvýhodnění vysokopříjmových OSVČ s nízkými náklady – a motivaci ke švarcsystému – návrh téměř neřeší.“
Zdroj: https://www.paqresearch.cz/post/reforma-osvc/
