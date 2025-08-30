Izrael vraždí vlády jiných zemí
30. 8. 2025
Čtvrteční útok izraelské armády se odehrál v době, kdy vůdce Húsíů Abdul-Malik al-Húsí pronášel projev k arabskému světu.
Yemeni President Mahdi al-Mashat, addressing the nation, promises revenge for Israel's assassination of Prime Minister Ahmed al-Rahawi, that Yemen will never stop supporting Gaza, and that they will "forge victory from the depths of our wounds." pic.twitter.com/5JwrhvM3ka— Séamus Malekafzali (@Seamus_Malek) August 30, 2025
Húsijští rebelové v sobotu oznámili, že premiér skupiny byl ve čtvrtek zabit při izraelském leteckém útoku na hlavní město Saná spolu s několika ministry.
Podle Húsiů byl útok namířen proti úředníkům během rutinního zasedání vlády.
IDF uvedla, že zasáhla zařízení, kde se „shromáždili v oblasti Saná“ nejvyšší vojenští představitelé a další vysocí členové vlády Húsiů.
IDF potvrdila, že při útoku byl zabit premiér spolu s dalšími vysokými členy vedení Húsiiů.
Al-Rahwi se připojil k „Nejvyšší politické radě“ založené Húsiiv roce 2019 a v srpnu loňského roku byl touto skupinou jmenován premiérem.
IDF ve čtvrtek oznámila, že izraelské letectvo provedlo cílený útok proti „vojenskému cíli húsijského režimu“ v Saná. Zdroje z oblasti obrany uvedly, že cílem útoku bylo zneškodnit vysoké úředníky, kteří se shromáždili v hlavním městě.
K útoku došlo v době, kdy vůdce Húsiů Abdul-Malik al-Houthi pronášel projev před arabským světem.
Po útoku izraelský ministr obrany Israel Katz prohlásil: „Varovali jsme Húsie v Jemenu: po úderu temnoty přijde úder prvorozených. Kdokoli vztáhne ruku na Izrael, bude mu ruka useknuta.“
Al Jazeera informovala, že novým předsedou vlády organizace by se měl stát Mohammad Ahmad Miftah. Miftah, narozený v roce 1967, je významnou náboženskou osobností a očekává se, že bude pokračovat v linii svého předchůdce. Má titul v oboru pedagogiky z univerzity v Saná, studoval v různých náboženských institucích a od mládí působí jako kazatel a učitel náboženství. Zabývá se také výcvikem kazatelů a učitelů.
Kromě své náboženské činnosti je Miftah známý i na politické scéně: působil jako předseda Shura Council strany Al-Haqq, podílel se na založení strany Al-Ummah a byl také zvolen do Nejvyššího revolučního výboru Houthis.
Jeho jmenování odráží pokračování politické a náboženské linie skupiny a vzhledem k vážné ekonomické situaci Jemenu je nepravděpodobné, že by vedlo k otevřenosti nebo reformám.
Diskuse