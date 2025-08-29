Když se z Brazílie stane učitel demokracie a USA žákem na propadnutí
29. 8. 2025 / Fabiano Golgo
Kdyby někdo před pár let tvrdil, že Brazílie – země samby, caipirinhi a tropických politických krizí – bude dávat lekce demokracie Spojeným státům, asi by byl označen za přehánějícího snílka. Nebo za někoho, kdo to přehnal s cachaçou. Přesto je to přesně to, co tento týden naznačil britský časopis The Economist na své titulní straně. A kdo tam pózuje?
Nikdo jiný než bývalý brazilský prezident Jair Bolsonaro, vykreslený jako tropická verze „Vikinga z Kapitolu“. S rohatou čepicí, obličejem natřeným zelenožlutou barvou a výrazem, který kombinuje zuřivost a zmatení – skoro jako kdyby ho odmítli i na středověkém festivalu někde na Moravě.
S Bolsonarem, známým (ne vždy lichotivě) jako „Trump z tropů“, bude v září zahájen historický proces u brazilského Nejvyššího federálního soudu kvůli pokusu o státní převrat. Podle prokuratury exprezident spolu s úzkým okruhem generálů a politiků plánovali, inspirováni 6. lednem v USA, útok na brazilské instituce dne 8. ledna 2023.
Jenže, jak píše The Economist, převrat selhal „ne kvůli nedostatku vůle, ale kvůli neschopnosti“. Jinými slovy: nebyl to žádný geniální plán, ale spíš chaos hodný televizní komedie.
Zajímavé je, že role se obrátily: Spojené státy, dlouho považované za maják demokracie, se podle tohoto časopisu stávají „korupčnějšími, protekcionističtějšími a autoritářštějšími“. Donald Trump, znovu zvolený v roce 2024, nejenže omilostnil 1 500 útočníků na Kapitol (včetně slavného původního Vikinga), ale také se snaží zastrašovat protivníky a pohrávat si s centrální bankou.
A tady přichází hlavní rozdíl: v USA se lídr, který podněcoval útok na parlament, mohl bez větších překážek vrátit k moci. V Brazílii ale Nejvyšší federální soud řekl jasně „ne“. Vyšetřování probíhá, soudci mají volné ruce a ani Trumpovy obchodní hrozby nepřiměly Brasília vycouvat. To je podle The Economist důkaz, že brazilské instituce – ač hlučné a barevné jako karneval – si dokázaly uchovat pevnější páteř než ty americké.
