V Anglii se nyní také snaží ultrapravice vyvolávat nenávist vůči uprchlíkům
31. 8. 2025
/
Jan Čulík
Naštěstí alespoň některá média se proti tomu stavějí. Angličtí politikové moc ne, ti se ultrapravičáků bojí nebo (politici z rozpadávající se Konzervativní strany) je vyloženě podporují.
Podívejte se ale, jak argumentuje Humza Yousaf, donedávna premiér skotské vlády za SNP. Jeho argumentace STOPROCENTNĚ platí i pro Českou republiku. Bez imigrantů bude konec:
Tři věci, které extrémní pravice nechce, abyste věděli:
1) Británie je migrantům zavázána
2) Tato země potřebuje migraci, jinak ji v budoucnu čeká ekonomická katastrofa
3) Imigranti pracují velmi tvrdě Neměli bychom se bát nově příchozích, měli bychom se bát budoucnosti bez nich
Překlad jeho argumentace viz níže:
Zde jsou 3 věci, které extrémní pravice v Británii nechce, abyste věděli.
Za prvé, Británie je migrantům zavázána. Migranti udržují naše veřejné služby v chodu a naši ekonomiku v rozkvětu.
35 % lékařů v britském zdravotnictví v Anglii nejsou britští občané.
Úřad britské vlády pro rozpočtovou odpovědnost předpovídá, že vyšší čistá migrace by mohla do roku 2028–2029 zvýšit daňové příjmy o přibližně 7,5 miliardy liber.
Za druhé, bez imigrace čelí Británie a Evropa ekonomickému a společenskému kolapsu. Porodnost v Anglii, Walesu a Skotsku je na rekordně nízké úrovni, hluboko pod úrovní potřebnou k udržení populace. Zároveň výrazně roste počet starších lidí. Rekordně nízká porodnost spolu se stárnoucí populací znamenají, že tato země, tento kontinent, potřebuje migraci. Jinak se prostě neudrží.
A konečně, migranti nejsou paraziti. Pracují velmi tvrdě. 39 % ze 100 nejrychleji rostoucích společností ve Velké Británii má zakladatele nebo spoluzakladatele narozeného v zahraničí. To platí od FinTech po AI. Jde o pracovní místa, inovace a export vytvořené lidmi, kteří se rozhodli přijít do Británie.
Pokud tedy chceme silnější národní zdravotnictví, rostoucí ekonomiku a důstojné stáří, neměli bychom se nově příchozích bát. Měli bychom se bát budoucnosti bez nich.
Komerční London Broadcasting Corporation:
„Všechny tyto lidi označujete způsobem, který vám umožňuje jimi pohrdat." Aktivistka @ZoeJardiniere upozorňuje volajícího posluchače Andrewa na jeho „prostě nepravdivé“ názory ohledně kvalifikace žadatelů o azyl ve Velké Británii.
Posluchač: Vraťme se k základům. Nemají doklady.
Zoe Jardiniere: O tom jsme už mluvili. Oni doklady mají. Dáváme jim je při příjezdu. Můžeme jim dát číslo sociálního pojištění. Snadno.
Posluchač: Ještě jsem nedokončil, co jsem chtěl říct. Žádné doklady znamenají žádná kvalifikace. Žádné doklady o kvalifikaci. Očekáváme snad, že přijdou jako lékaři a sestry bez kvalifikace?
Zoe Jardiniere: Omlouvám se. Zaprvé, v našemstátním zdravotnictví je spousta lékařů a sester, kteří mají uprchlický původ. A je tu spousta lékařů a sester z míst jako Súdán, Sýrie a tak dále, kteří museli uprchnout ze svých domovů. Není pravda, jak to prezentujete. Škatulkovat všechny tyto lidi do jedné kategorie, která vám umožňuje jimi pohrdat. Jsou to různí lidé. Přinášejí různé dovednosti. A i ti, kteří nemají elitní vzdělání a nemají dovednosti lékaře, jsou lidé, kteří se mohou naučit řemeslo a kteří mohou být součástí této země a kteří mohou přispívat, pokud jim to dovolíme.
A pokud si myslíte, že Humza Yousaf nemá pravdu a že se Česko obejde bez imigrantů, jste úplně vedle:
