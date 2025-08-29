Trump považuje vraždění dětí v Kyjevě za legitimní odvetu za útok na ruské rafinérie
29. 8. 2025 / Boris Cvek
Podle CNN byl ruský útok ze středy na čtvrtek druhý největší vzdušný útok během celé války na Ukrajině. BBC výmluvně popsala, jak tento útok mířil na rezidenční oblasti Kyjeva. Samé civilní cíle.
Mimo jiné útok zničil budovu British Council, což je organizace pro kulturní politiku britského ministerstva zahraničí, a poškodil budovu Evropské unie. Newseek informuje, že Rusko tento útok na Kyjev obhajuje jako útok na vojenské a paravojenské cíle. A to je stát, se kterým se má prý jednat a uzavírat smlouvy. Cáry papíru.
K tomu tentýž článek ukazuje video prezidenta Trumpa, jenž blábolí o tom, jak jednání s Putinem jdou vždy dobře, jen pak naneštěstí (unfortunately) začnou padat bomby. Trump vysvětluje, že jde o válku, takže prý nikdy nevíte, co se stane. Jistě je velkým překvapením, když Putin ve válce útočí na Kyjev a vraždí civilisty. Kdo by to čekal?
Trump měl, když se ohlédneme zpět, několik pokusů, jak se s tímto vyrovnat. Po masivním ruském útoku na ukrajinské město Sumy v dubnu tohoto roku, kdy bylo zabito 35 lidí a 117 zraněno, obvinil Zelenského (BBC 15. dubna), že za to může on, Zelenskyj, protože začal válku proti silnějšímu. Další přístupy, které Trump použil, jsou tyto: 1. šlo o omyl, 2. Vladimíre, přestaň, 3. pokud Rusko nepřestane, přijdou tvrdé sankce.
Nyní podle serveru Politico zvolil další taktiku, totiž jeho mluvčí prohlásila, že jej útok na útok na Kyjev nepřekvapil, protože je válka a obě strany na sebe útočí. Trumpova mluvčí dala ruský útok na rezidenční čtvrti v Kyjevě do souvislosti s ukrajinským útokem na ruské rafinérie. Cituji (překlad AI):
„Trump „nebyl z tohoto kroku nadšený, ale ani překvapený,“ řekla Leavittová a zopakovala, že prezident chce, aby krveprolití skončilo, ale viní obě země z nedostatečného pokroku v jednáních. „Jde o dvě země, které jsou ve válce již velmi dlouhou dobu. Rusko zahájilo tento útok na Kyjev a stejně tak Ukrajina nedávno zasadila ránu ruským ropným rafinériím.“
Neutrální reakce administrativy na ruský útok přichází navzdory veřejným prosbám evropských spojenců, kteří trvají na tom, že ruský útok je více než jen odvetou.“
Zdroj: https://www.politico.com/news/2025/08/28/trump-shrugs-off-russias-assault-on-kyiv-and-europes-outrage-00534585
Útok na rezidenční čtvrti, který vede k vraždění dětí, je tedy podle Trumpa legitimní odvetou za útoky na energetickou infrastrukturu. Ten člověk se směje Ukrajině, jejím obětem, jejímu utrpení do obličeje. Evropa i Ukrajina se mu budou ovšem klanět. A Putin se musí strašně chechtat. Možná nám pan premiér Fiala a pan Pojar vysvětlí, že Trump usiluje o mír na Ukrajině tak, že sází na to, že se Putin uchechtá k smrti. Myslím, že na nic víc se už nezmohou.
Politico ostatně informuje o tom, že evropští lídři po ruském útoku Trumpa prosili, aby pochopil, že nejde o adekvátní odvetu. Marně. Kancléř Merz, opět podle Politica, prohlásil, že žádný summit Putin-Zelenskyj nebude, ačkoli šéfka unijní diplomacie naopak říká, že Putin musí okamžitě k jednacímu stolu. Možná by měla více poprosit, pokleknout, nebo třeba i odprosit. Nebo jak by tam chtěla Putina dostat? Okamžitě! A co by od takového setkání čekala? Celá ta fantasmagorie, že setkání Putin-Zelenskyj je důležité, pochází od Trumpa a je zcela mimo realitu stejně jako pět procent HDP na obranu.
A konečně Politico přináší také reakci vyslankyně EU na Ukrajině. Podle ní nikdo nevěří, že Putin chce mír. Takže všichni lžou, když žvaní o míru? Paní vyslankyně tvrdí, že vražednému útoku na Kyjev se prý říká, sarkasticky, „mír v ruském pojetí“. Vidím, že už nejsem sám, kdo upadá do sarkasmu. Nicméně pokud si myslíte, že paní vyslankyně byla konsistentní sama se sebou, mýlíte se, protože také ona má za to, že klíčové je dosáhnout toho, aby Putin seděl za jednacím stolem. Prý pomocí sankcí koordinovaných s USA.
Tak hodně štěstí v té koordinaci. Možná by si měla EU nejprve s Trumpem vyjasnit, jestli budou spolu volat na Putina „Vladimíre, přestaň!“ nebo vydávat rezidenční čtvrti velkoměsta za vojenské cíle nebo hrozit ultimáty, která se vypaří jako pára nad hrncem, nebo všechno dohromady. Mimochodem: věděli jste, že Rusko nemá dosud mírovou smlouvu ani s Japonskem? Myslím, že k záchraně Ukrajiny a Evropy není vůbec, ale vůbec zapotřebí, aby Putin seděl za nějakým stolem.
