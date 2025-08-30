Dva e-maily od stejné osoby, s odstupem 25 let, stejná česká xenofobie

30. 8. 2025 / Fabiano Golgo

Za 28 let, co žiji v Praze, jsem nashromáždil obrovskou sbírku e-mailů od českých čtenářů, kteří se snaží ospravedlnit místní sklon k eugenické xenofobii. Porovnáme-li dva e-maily od jistého pana Horáka, je zřejmé, že problémem nejsou imigranti ani Romové, ale promítání strachu z odlišnosti. 

  

Od: Ing. Václav Horák
Komu: fabianogolgo@gmail.com
Datum: 22.07.2025
Předmět: Až bude v Praze no-go zóna, bude pozdě

Vážení,

už mě vážně unavuje ta nekonečná mediální masáž, jak prý migranti obohacují Evropu. Kdo má oči, ten vidí, že je to naopak – oni Evropu ničí a rozkládají zevnitř. Do EU proudí miliony mladých muslimských samců, zdraví, agresivní, bez rodin. To nejsou žádní „uprchlíci“ – uprchlíkem je žena s dítětem nebo starý člověk. Ti by hledali klid. Ale tihle jdou jen za penězi a sociálními dávkami. Jsou to paraziti, kteří se na nás přisají.

Stačí se podívat na Německo, Francii, Švédsko. No-go zóny tam už nejsou výjimkou, ale standard. Ženy se bojí vyjít ven samy, protože hned riskují obtěžování nebo znásilnění. Každý týden hoří auta, rabují obchody, v ulicích se řežou gangy. To je ten jejich „kulturní přínos“. Ještě větší tragédií je, že stát to omlouvá a policie často raději ustoupí, protože se bojí, že ji obviní z rasismu.

A teď to nejhorší – geneticky jsou tihle lidé naprosto jiní než my. Podívejte se na statistiky kriminality: Afričané a Arabové páchají násobně více násilných činů než Evropané. To není náhoda, to je výsledek jejich povahy a genetiky. Celá jejich kultura je postavená na brutalitě, patriarchátu, neúctě k ženám a pohrdání zákonem. V Africe a na Blízkém východě vládnou kmeny a klany, vraždění a chaos. A my si myslíme, že když je přivezeme sem, tak se z nich kouzlem stanou slušní občané? To je naivní blud!

Podívejte se na porodnost. Evropské rodiny mají 1–2 děti, muslimské rodiny 5–6 dětí. Za jednu generaci nás přečíslí. Až bude půlka Prahy plná hidžábů a mešit, bude už pozdě. Oni se nepřizpůsobí, nikdy! Oni přijdou, aby nás přizpůsobili – aby z Evropy udělali další Bagdád nebo Lagos.

Náš kontinent je výsledkem staletí dřiny a obětí našich předků. My jsme budovali katedrály, univerzity, průmysl. Oni za stejné období dokázali akorát vyhlazovat vlastní kmeny. A dnes se máme dívat, jak si přivandrovalci nárokují naši zem, naše peníze, naše ženy? To bychom museli být úplní šílenci.

Jediné řešení: zavřít hranice, deportovat parazity, a kdo se nechce přizpůsobit, ať táhne zpátky do pouště nebo džungle. To je spravedlivé, to je jediné, co nás zachrání. Jinak se z Prahy stane další Marseille – a to možná už během jedné dekády.

S pozdravem,
Ing. Václav Horák

===

Od: Ing. Václav Horák
Komu: fabianogolgo@hotmail.com
Datum: 17.11.2001
Předmět: Až nás cikáni přerostou, bude pozdě

Vážení,

už mám plné zuby toho, jak noviny pořád pláčou nad „diskriminací“ Romů. Skutečnost je úplně jiná: cikánské klany se stahují do měst, obsazují byty, berou dávky a nikdy nepracují. Když náhodou někdo dostane práci, dlouho tam nevydrží. Zato všichni vědí, jak okrást stát a poctivé lidi. Krádeže, vykrádání sklepů, vloupání do aut – to je jejich „tradiční zaměstnání“.

Podívejte se na severní Čechy, Ostravu nebo Brno. Celé ulice, kam se večer slušný člověk bojí projít. Cikánské bandy se potulují nocí, obtěžují, vyhrožují, dělají bordel. Policie je bezmocná, protože politici je vždycky omlouvají. Stát jim rozdává byty a peníze, zatímco český dělník musí makat od rána do večera, aby uživil rodinu. To je spravedlnost?

A teď to zásadní – cikáni jsou zcela jiná rasa. Podívejte se na jejich IQ, na jejich pracovní morálku. Oni prostě nemají schopnost žít jako civilizovaní lidé. Století v Evropě a pořád stejná písnička – krádeže, násilí, bída, špína. Nikdy se nepřizpůsobili a nikdy se nepřizpůsobí. Je to v nich, v jejich krvi.

A hleďte na porodnost. Zatímco české rodiny mají 1–2 děti, cikánky rodí jedno dítě za druhým. Za pár desetiletí nás klidně přečíslí. To není strašení, to je matematika. Až bude půlka severních Čech cikánská, bude pozdě s tím něco dělat. Pak už si jen budeme rvát vlasy, proč jsme včas nezakročili.

Naši předkové budovali tuto zem krví a prací. Cikáni nikdy nic nevybudovali, jen ničí. A my se teď máme dívat, jak se celá naše společnost hroutí, protože se bojíme říct pravdu? To snad ne!

Jediné řešení: zastavit jejich privilegia, omezit dávky, trestat tvrdě každé provinění, a kdo nechce žít slušně, ať táhne zpátky tam, odkud přišli – třeba do Indie, odkud jejich rasa vzešla. To je jediný způsob, jak zachránit český národ před zkázou.

S pozdravem,
Ing. Václav Horák

===

Jen se mění barva pleti a nálepka, ale strach je pořád stejný. A co je nejdůležitější: ani Romové tehdy, ani migranti dnes nezničili českou společnost. 

Když čtete e-maily pana Horáka, máte pocit, že se svět zastavil. Ne v čase, ale v myšlení. Devadesátá léta – Romové jsou hrozba, „ničí naše města, berou dávky, nedělají nic“. Dnes – migranti jsou hrozba, „ničí Evropu, berou dávky, nedělají nic“. Texty se liší jen v názvu cílové skupiny. Kopírovat, vložit, poslat.

Horákové jsou v tomhle geniální: jejich strach je nesmrtelný. Před třiceti lety strašili cikány, dnes straší muslimy, zítra to budou Ukrajinci, pozítří zase někdo jiný. Vždycky najdou někoho, kdo může za jejich vlastní nespokojenost.

Realita? Česká republika nezkolabovala kvůli Romům, jak tehdy prorokovali. Žádné „cikánské hordy“ nezničily hospodářství, nezabraly města, nerozložily společnost. Stejně tak dnes žádné „migrační tsunami“ nezničí Evropu. Ale zkuste to vysvětlit Horákovi. On potřebuje mít před očima strašidlo, jinak by se musel podívat do zrcadla a uznat, že největší problém není venku, ale v jeho hlavě.

Horákové mají jednu společnou vlastnost: neumějí si představit, že svět může být pestřejší než jejich ulice. Cizinec je pro ně automaticky hrozba, odlišnost znamená riziko. A tak si donekonečna opisují své paranoidní dopisy – jednou o Romech, jednou o muslimech, jednou o komkoliv jiném, kdo jim naruší jejich maloměstský sen o čistém plotě a uniformním sousedství.

Možná by nebylo od věci, kdyby si Horákové občas uvědomili, že dějiny jim dávají vždycky stejnou odpověď: žádná menšina, žádná migrace a žádná „cizí kultura“ nikdy Česko nezničila. To, co Česku ničí, je hloupost, ubohý strach a neschopnost žít v realitě.

