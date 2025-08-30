Od: Ing. Václav Horák
Komu: fabianogolgo@gmail.com
Datum: 22.07.2025
Předmět: Až bude v Praze no-go zóna, bude pozdě
Vážení,
už
mě vážně unavuje ta nekonečná mediální masáž, jak prý migranti
obohacují Evropu. Kdo má oči, ten vidí, že je to naopak – oni Evropu
ničí a rozkládají zevnitř. Do EU proudí miliony mladých muslimských
samců, zdraví, agresivní, bez rodin. To nejsou žádní „uprchlíci“ –
uprchlíkem je žena s dítětem nebo starý člověk. Ti by hledali klid. Ale
tihle jdou jen za penězi a sociálními dávkami. Jsou to paraziti, kteří
se na nás přisají.
Stačí se podívat na Německo, Francii, Švédsko.
No-go zóny tam už nejsou výjimkou, ale standard. Ženy se bojí vyjít ven
samy, protože hned riskují obtěžování nebo znásilnění. Každý týden hoří
auta, rabují obchody, v ulicích se řežou gangy. To je ten jejich
„kulturní přínos“. Ještě větší tragédií je, že stát to omlouvá a policie
často raději ustoupí, protože se bojí, že ji obviní z rasismu.
A
teď to nejhorší – geneticky jsou tihle lidé naprosto jiní než my.
Podívejte se na statistiky kriminality: Afričané a Arabové páchají
násobně více násilných činů než Evropané. To není náhoda, to je výsledek
jejich povahy a genetiky. Celá jejich kultura je postavená na
brutalitě, patriarchátu, neúctě k ženám a pohrdání zákonem. V Africe a
na Blízkém východě vládnou kmeny a klany, vraždění a chaos. A my si
myslíme, že když je přivezeme sem, tak se z nich kouzlem stanou slušní
občané? To je naivní blud!
Podívejte se na porodnost. Evropské
rodiny mají 1–2 děti, muslimské rodiny 5–6 dětí. Za jednu generaci nás
přečíslí. Až bude půlka Prahy plná hidžábů a mešit, bude už pozdě. Oni
se nepřizpůsobí, nikdy! Oni přijdou, aby nás přizpůsobili – aby z Evropy
udělali další Bagdád nebo Lagos.
Náš kontinent je výsledkem
staletí dřiny a obětí našich předků. My jsme budovali katedrály,
univerzity, průmysl. Oni za stejné období dokázali akorát vyhlazovat
vlastní kmeny. A dnes se máme dívat, jak si přivandrovalci nárokují naši
zem, naše peníze, naše ženy? To bychom museli být úplní šílenci.
Jediné
řešení: zavřít hranice, deportovat parazity, a kdo se nechce
přizpůsobit, ať táhne zpátky do pouště nebo džungle. To je spravedlivé,
to je jediné, co nás zachrání. Jinak se z Prahy stane další Marseille – a
to možná už během jedné dekády.
S pozdravem,
Ing. Václav Horák
===
Od: Ing. Václav Horák
Komu: fabianogolgo@hotmail.com
Datum: 17.11.2001
Předmět: Až nás cikáni přerostou, bude pozdě
Vážení,
už
mám plné zuby toho, jak noviny pořád pláčou nad „diskriminací“ Romů.
Skutečnost je úplně jiná: cikánské klany se stahují do měst, obsazují
byty, berou dávky a nikdy nepracují. Když náhodou někdo dostane práci,
dlouho tam nevydrží. Zato všichni vědí, jak okrást stát a poctivé lidi.
Krádeže, vykrádání sklepů, vloupání do aut – to je jejich „tradiční
zaměstnání“.
Podívejte se na severní Čechy, Ostravu nebo Brno.
Celé ulice, kam se večer slušný člověk bojí projít. Cikánské bandy se
potulují nocí, obtěžují, vyhrožují, dělají bordel. Policie je bezmocná,
protože politici je vždycky omlouvají. Stát jim rozdává byty a peníze,
zatímco český dělník musí makat od rána do večera, aby uživil rodinu. To
je spravedlnost?
A teď to zásadní – cikáni jsou zcela jiná rasa.
Podívejte se na jejich IQ, na jejich pracovní morálku. Oni prostě
nemají schopnost žít jako civilizovaní lidé. Století v Evropě a pořád
stejná písnička – krádeže, násilí, bída, špína. Nikdy se nepřizpůsobili a
nikdy se nepřizpůsobí. Je to v nich, v jejich krvi.
A hleďte na
porodnost. Zatímco české rodiny mají 1–2 děti, cikánky rodí jedno dítě
za druhým. Za pár desetiletí nás klidně přečíslí. To není strašení, to
je matematika. Až bude půlka severních Čech cikánská, bude pozdě s tím
něco dělat. Pak už si jen budeme rvát vlasy, proč jsme včas nezakročili.
Naši
předkové budovali tuto zem krví a prací. Cikáni nikdy nic nevybudovali,
jen ničí. A my se teď máme dívat, jak se celá naše společnost hroutí,
protože se bojíme říct pravdu? To snad ne!
Jediné řešení:
zastavit jejich privilegia, omezit dávky, trestat tvrdě každé provinění,
a kdo nechce žít slušně, ať táhne zpátky tam, odkud přišli – třeba do
Indie, odkud jejich rasa vzešla. To je jediný způsob, jak zachránit
český národ před zkázou.
S pozdravem,
Ing. Václav Horák
Jen
se mění barva pleti a nálepka, ale strach je pořád stejný. A co je
nejdůležitější: ani Romové tehdy, ani migranti dnes nezničili českou
společnost.
Když čtete e-maily pana Horáka,
máte pocit, že se svět zastavil. Ne v čase, ale v myšlení. Devadesátá
léta – Romové jsou hrozba, „ničí naše města, berou dávky, nedělají nic“.
Dnes – migranti jsou hrozba, „ničí Evropu, berou dávky, nedělají nic“.
Texty se liší jen v názvu cílové skupiny. Kopírovat, vložit, poslat.
Horákové
jsou v tomhle geniální: jejich strach je nesmrtelný. Před třiceti lety
strašili cikány, dnes straší muslimy, zítra to budou Ukrajinci, pozítří
zase někdo jiný. Vždycky najdou někoho, kdo může za jejich vlastní
nespokojenost.
Realita? Česká republika nezkolabovala kvůli
Romům, jak tehdy prorokovali. Žádné „cikánské hordy“ nezničily
hospodářství, nezabraly města, nerozložily společnost. Stejně tak dnes
žádné „migrační tsunami“ nezničí Evropu. Ale zkuste to vysvětlit
Horákovi. On potřebuje mít před očima strašidlo, jinak by se musel
podívat do zrcadla a uznat, že největší problém není venku, ale v jeho
hlavě.
Horákové mají jednu společnou vlastnost: neumějí si
představit, že svět může být pestřejší než jejich ulice. Cizinec je pro
ně automaticky hrozba, odlišnost znamená riziko. A tak si donekonečna
opisují své paranoidní dopisy – jednou o Romech, jednou o muslimech,
jednou o komkoliv jiném, kdo jim naruší jejich maloměstský sen o čistém
plotě a uniformním sousedství.
Možná by nebylo od věci, kdyby si
Horákové občas uvědomili, že dějiny jim dávají vždycky stejnou odpověď:
žádná menšina, žádná migrace a žádná „cizí kultura“ nikdy Česko
nezničila. To, co Česku ničí, je hloupost, ubohý strach a neschopnost
žít v realitě.
