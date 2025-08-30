Většina Trumpových cel je nelegální, rozhodl federální soud
30. 8. 2025
Trump překročil své pravomoci v oblasti celní politiky, Trump obvinil soud z politické zaujatosti
Donald Trump překročil své prezidentské pravomoci většinou svých celních opatření, která otřásla světem, rozhodl v pátek federální odvolací soud ve Washingtonu DC.
Americké právo „uděluje prezidentovi významnou pravomoc přijmout řadu opatření v reakci na vyhlášený stav národní nouze, ale žádné z těchto opatření výslovně nezahrnuje pravomoc ukládat cla, poplatky nebo podobná opatření, ani pravomoc vybírat daně“, uvedl soud v rozhodnutí 7:4.
Mnohé z Trumpových vysokých cel „nemají omezený rozsah, výši ani dobu trvání“, dodalo rozhodnutí, a „prosazují rozsáhlou pravomoc, která přesahuje výslovná omezení“ zákona, na který se jeho administrativa opírá.
Rozhodnutí soudu je dosud největší ranou pro Trumpovu celní politiku a pravděpodobně bude znamenat, že nejvyšší soud bude muset rozhodnout, zda má jako prezident zákonné právo změnit obchodní politiku USA. Soud uvedl, že rozhodnutí nabude účinnosti až 14. října.
„VŠECHNA CLA STÁLE PLATÍ!“ napsal Trump na sociálních sítích krátce po vynesení rozhodnutí, poté co se uzavřely akciové trhy před třídenním víkendem v USA. V dlouhém příspěvku obvinil odvolací soud z politické zaujatosti.
„Pokud bude toto rozhodnutí potvrzeno, doslova zničí Spojené státy americké,“ pokračoval. „Na začátku tohoto víkendu Labor Day bychom si všichni měli uvědomit, že CLA jsou nejlepším nástrojem, jak pomoci našim pracovníkům a podpořit společnosti, které vyrábějí skvělé produkty MADE IN AMERICA.“
Rozhodnutí zrušilo Trumpův celní „Liberation Day“, který stanovil 10% základní sazbu pro prakticky všechny obchodní partnery USA, a jeho takzvaná „vzájemná“ cla na země, o nichž tvrdil, že s USA zacházejí nespravedlivě.
Trump tvrdí, že má právo uvalit cla na obchodní partnery na základě zákona o mezinárodních mimořádných ekonomických pravomocích (IEEPA), který v některých případech uděluje prezidentovi pravomoc regulovat nebo zakázat mezinárodní transakce během národní nouze.
Trumpova administrativa uvedla jako důvody pro tato opatření různé národní nouze – včetně obchodních deficitů USA s obchodními partnery, obchodování s fentanylem a imigrace.
Skupina malých podniků však argumenty administrativy zpochybnila s tím, že „ničí malé podniky po celé zemi“.
V pátek odvolací soud rozhodl: „Je nepravděpodobné, že by Kongres při přijímání zákona IEEPA zamýšlel odchýlit se od své dosavadní praxe a udělit prezidentovi neomezenou pravomoc ukládat cla.“
Rozhodnutí také uvádí, že americký zákon „nezmiňuje cla (ani žádná jejich synonyma) a neobsahuje procesní záruky, které by jasně omezovaly pravomoc prezidenta ukládat cla“.
V pátek Bloomberg informoval, že administrativa, která se obávala, že soud cla okamžitě zruší, předložila prohlášení ministra financí Scotta Bessenta, ministra obchodu Howarda Lutnicka a ministra zahraničí Marca Rubia, v nichž varovali, že takové rozhodnutí by pro USA znamenalo „nebezpečné diplomatické ztrapnění“.
V prohlášení mluvčí Bílého domu Kush Desai uvedl, že Trump „zákonně uplatnil pravomoci v oblasti cel, které mu byly uděleny Kongresem, aby ochránil naši národní a ekonomickou bezpečnost před zahraničními hrozbami“.
Uvedl: „Prezidentova cla zůstávají v platnosti a těšíme se na konečné vítězství v této věci.“
William Reinsch, bývalý vysoký úředník ministerstva obchodu, který nyní působí v Centru pro strategická a mezinárodní studia, řekl agentuře Reuters, že Trumpova administrativa se na toto rozhodnutí připravovala. Uvedl: „Je všeobecně známo, že administrativa tento výsledek očekávala a připravuje plán B, pravděpodobně s cílem zachovat cla prostřednictvím jiných zákonů.“
Americký obchodní soud projednal případ VOS Selections Inc v. Trump v květnu a rozhodl, že cla „překračují jakoukoli pravomoc udělenou prezidentovi“. Soud však souhlasil s dočasným pozastavením rozhodnutí do odvolacího řízení.
Když Kongres chce takovou pravomoc delegovat, obvykle „tak činí výslovně, buď použitím jednoznačných termínů, jako jsou clo a daň, nebo prostřednictvím celkové struktury, která jasně ukazuje, že Kongres odkazuje na cla“, dodal soud.
Uvedl: „Absence jakéhokoli takového jazyka týkajícího se cel v IEEPA kontrastuje se zákony, ve kterých Kongres výslovně udělil takovou pravomoc a zahrnul jasná omezení této pravomoci.“
Diskuse