Studie naznačuje, že strava bohatá na draslík může snížit riziko srdečního selhání o 24 %
30. 8. 2025
Konzumace potravin, jako jsou avokádo, banány a špenát, je spojena s nižším rizikem srdečních onemocnění, hospitalizace nebo úmrtí
Studie naznačuje, že konzumace potravin bohatých na draslík, jako jsou avokádo, banány a špenát, může snížit riziko srdečních onemocnění, hospitalizace a úmrtí o 24 %.
Předchozí výzkumy ukázaly, že omezení soli v jídle může výrazně snížit riziko srdečních problémů. Snížení počtu jídel, do kterých přidáváte sůl, nebo její úplné vynechání může mít obrovský vliv na zdraví vašeho srdce.
Draslík zvyšuje množství soli, které tělo odstraňuje z krevního oběhu. V jedné studii se vědci snažili zjistit, zda by vyšší příjem draslíku mohl být prospěšný pro snížení kardiovaskulárního rizika.
Hlavní autor studie, prof. Henning Bundgaard z Kodaňské univerzitní nemocnice, řekl: „Lidské tělo se vyvinulo na stravě bohaté na draslík a chudé na sodík – když jsme se narodili a vyrůstali na savaně a jedli [ovoce a zeleninu]. Nyní máme tendenci přecházet na moderní stravu, která se skládá z průmyslově zpracovaných potravin, a čím více jsou tyto potraviny zpracované, tím více sodíku a méně draslíku v nich nacházíme, což znamená, že poměr mezi těmito dvěma prvky se změnil z 10:1 na 1:2 – což je dramatická změna.
„Draslík je zásadní pro srdeční funkce a z observačních studií víme, že nízký obsah draslíku zvyšuje riziko arytmií, srdečního selhání a úmrtí. Víme také, že obsah draslíku lze zvýšit.
„Jednoduchá otázka, kterou jsme si v rámci studie položili, zněla: pomohlo by pacientům zvýšení obsahu draslíku?“
Do studie bylo zapojeno 1 200 kardiaků v Dánsku s implantabilními kardioverter-defibrilátory (ICD), z nichž polovina dostala dietní doporučení, jak zvýšit hladinu draslíku.
„Máme seznam [potravin], který jsme pacientům dali. Řídili jsme se obecnými stravovacími pokyny – [v Dánsku známými jako] potravinová pyramida. Bílá řepa, červená řepa, zelí a podobné potraviny jsou všechny bohaté na draslík. Nedoporučovali jsme maso, které je také bohaté na draslík, protože je také bohaté na sodík a působí proti zvýšení hladiny draslíku.“
Výsledky ukázaly, že zvýšení hladiny draslíku v krvi prostřednictvím stravy bylo spojeno s „významně nižším rizikem“ – 24 % – srdečních onemocnění, hospitalizace související se srdcem nebo úmrtí z jakékoli příčiny. Byly představeny na kongresu Evropské kardiologické společnosti v Madridu, největší světové konferenci o srdci.
Bundgaard řekl: „Z širšího pohledu můžeme říci, že vyšší příjem draslíku ve stravě může být prospěšný nejen pro pacienty se srdečními chorobami, ale pravděpodobně pro nás všechny, takže možná bychom všichni měli snížit obsah sodíku a zvýšit obsah draslíku v naší stravě.“
Dr. Carrie Ruxton, dietoložka, která se na studii nepodílela, řekla: „Všichni vědí, že je třeba omezit příjem soli, ale málokdo si uvědomuje, že zvýšení příjmu draslíku je téměř stejně důležité pro prevenci mrtvice a infarktu.
„Evropský úřad pro bezpečnost potravin zdůraznil nedostatek draslíku v celé Evropě jako významný problém ve stravě. Ve Velké Británii nejnovější národní průzkum stravy a výživy – zveřejněný letos – ukazuje, že třetina teenagerů a čtvrtina dospělých je ohrožena nedostatkem draslíku, což má dopad na kontrolu krevního tlaku a funkci svalů.
„Každý z nás může individuálně přispět ke zvýšení příjmu draslíku tím, že bude jíst více ovoce, zeleniny a ryb. Ovocné šťávy jsou obzvláště bohaté na draslík. Dalšími klíčovými potravinami jsou špenát, fazole lima, pečené brambory, jogurt, banány a tuňák.“
Dr. Sonya Babu-Narayan, konzultantka v oboru kardiologie a klinická ředitelka British Heart Foundation, uvedla: „Tato studie z Dánska zjistila, že zvýšení hladiny draslíku v krvi u lidí s ICD na vysokou normální hodnotu zlepšilo výsledky pacientů a především snížilo pravděpodobnost, že budou potřebovat elektrický šok.
„Pokud vám lékař doporučí zvýšit příjem draslíku ve stravě, můžete tak učinit zařazením více zeleniny a ovoce bohatého na draslík, jako je špenát, banány nebo avokádo, do svého jídelníčku, stejně jako luštěniny, ryby, ořechy a semena.
