Trump jmenoval do nejvyšších funkcí v USA absolutní idioty. Včetně Roberta Kennedyho juniora
31. 8. 2025
Presumably we should be trusting RFK Jr, because he's not an expert— John Cleese (@JohnCleese) August 30, 2025
I wonder what the qualifications are for not being an expert https://t.co/OYgiVJzAmT
Tady vědec. Mitochondrie nepředstavují problém pro tváře, pohyby ani sociální vazby. Možná vás ty děti prostě nemají rády, protože na ně zíráte jako úchyl, který jim chce přenést spalničky.
RFK JR (blábol): Dneska se při cestou letištěm dívám na děti... a vidím děti, které jsou přetížené mitochondriálními problémy, záněty – poznáte to podle jejich tváří, pohybů a nedostatku sociálních kontaktů.
Scientist here. Mitochondria do not present challenges to faces, movements, or social connections. Maybe those kids just don’t like you because you’re staring at them like a creep who wants to give them measles. https://t.co/S8MGKV834V— Dr. Angela Rasmussen (@angie_rasmussen) August 28, 2025
Bernie Sanders, senátor za Vermont varuje, že Kennedy jako šéf
amerického ministerstva zdravotnictví ohrožuje zdraví amerického lidu
Bernie Sanders se připojil k rostoucímu počtu veřejných výzev, aby ministr zdravotnictví Donalda Trumpa, Robert F. Kennedy Jr., odstoupil z funkce po nedávném chaosu v amerických zdravotnických agenturách.
V komentáři zveřejněném v sobotu v New York Times senátor za Vermont obvinil Kennedyho z „ohrožování zdraví amerického lidu nyní i v budoucnosti“ a dodal: „Musí odstoupit.“
„Pan Kennedy a ostatní členové Trumpovy administrativy nám opakovaně říkají, že chtějí, aby Amerika byla opět zdravá. To je skvělý slogan. Souhlasím s ním. Problém je, že od svého nástupu do úřadu prezident Trump a pan Kennedy dělají přesně opak,“ napsal Sanders.
Sanders poukázal na propuštění Susan Monarezové, ředitelky Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC), z Bílého domu, stejně jako čtyř dalších vysokých úředníků CDC, kteří tento týden na protest rezignovali poté, co Monarezová „odmítla být pouhou loutkou“ Kennedyho „nebezpečných politik“.
„Navzdory drtivé opozici lékařské obce pokračuje ministr Kennedy ve své dlouholeté křížové výpravě proti vakcínám a v prosazování konspiračních teorií, které byly opakovaně odmítnuty vědeckými odborníky,“ napsal Sanders.
„Jaké jsou názory ministra Kennedyho na základě drtivého množství důkazů z oblasti medicíny a vědy? ... Absurdně tvrdí, že „neexistuje žádná bezpečná a účinná vakcína“ ... Kdo podporuje názory ministra Kennedyho? Nejsou to důvěryhodní vědci a lékaři. Jednomu z jeho předních „odborníků“, kterého cituje na podporu svých falešných tvrzení o autismu a vakcínách, byla odebrána lékařská licence a jeho studie byla stažena z lékařského časopisu, který ji publikoval.“
Sanders pokračoval: „Skutečností je, že ministr Kennedy profitoval z šíření nedůvěry ve vakcíny a vybudoval si na tom kariéru. Nyní, jako šéf [Ministerstva zdravotnictví a sociálních služeb], využívá své autority k zahájení plnohodnotné války proti vědě, veřejnému zdraví a samotné pravdě.“
Sanders poukázal na to, co popsal jako „náš nefunkční zdravotní systém“, a řekl, že Kennedyho opakované útoky na vědu a vakcíny ztíží Američanům přístup k vakcínám, které zachraňují životy.
„Trumpova administrativa již účinně odebrala vakcíny proti covidu mnoha zdravým mladým dospělým a dětem, pokud se neprobojují naším nefunkčním zdravotním systémem. To znamená více návštěv u lékaře, více byrokracie a více lidí, kteří budou platit vyšší náklady z vlastní kapsy – pokud se jim vůbec podaří vakcínu získat,“ napsal.
Senátor varoval, že dalším cílem útoků Kennedyho může být očkovací kalendář pro děti, který obsahuje seznam doporučených vakcín pro děti, aby byly chráněny před nemocemi, jako jsou spalničky, plané neštovice a dětská obrna.
„Nebezpečí spočívá v tom, že nemoci, které byly díky bezpečným a účinným vakcínám prakticky vymýceny, se znovu objeví a způsobí obrovské škody,“ řekl Sanders.
V posledních dnech čelila Trumpova administrativa vzácnému odporu obou stran po propuštění Monarezové, k němuž došlo v souvislosti s drastickými rozpočtovými škrty v práci CDC a rostoucími obavami z politického zasahování.
Kennedy mezitím pokračoval ve svých sporných tvrzeních o medicíně a zdraví – a v reakci na to byl ostře kritizován odborníky i zákonodárci.
Od svého nástupu do čela ministerstva zdravotnictví Kennedy, dlouholetý odpůrce očkování, propouštěl zaměstnance zdravotnických agentur a zabýval se konspiračními teoriemi. Minulý týden podepsalo více než 750 současných a bývalých zaměstnanců amerických zdravotnických agentur dopis, v němž kritizovali Kennedyho jako „existenční hrozbu pro veřejné zdraví“.
Zaměstnanci zdravotnických agentur dále obvinili ministra zdravotnictví, že se „podílí na rozkladu americké infrastruktury veřejného zdraví a ohrožuje zdraví národa opakovaným šířením nepřesných zdravotních informací“.
Diskuse