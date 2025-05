Víme, kdo zavraždil šestiletou Hind Rajab

3. 5. 2025

Foto: zavražděná Hind Rajab

V den jejích 7. narozenin víme, kdo zabil Hind Rajab. A postaráme se, aby byli postaveni před soud.



Brusel 3. května 2025 – Dnes měla malá Hind Rajab sfouknout svíčky na svém sedmém narozeninovém dortu. V tento den vzpomínek a smutku podala Nadace Hind Rajab žalobu na válečné zločiny u Mezinárodního trestního soudu (ICC) v Haagu. Po roce neúnavného vyšetřování jsme identifikovali vojenskou jednotku odpovědnou za tento čin, stejně jako velitele, který vedl operaci, při níž byla zabita Hind, její rodina a dva zdravotníci, kteří se ji pokoušeli zachránit.





Velitel, brigáda, prapor



Nyní veřejně jmenujeme velitele odpovědného za zabití Hind:

Podplukovník Beni Aharon

je muž zodpovědný za vraždu Hind Rajab a její rodiny. Velitel 401. obrněné brigády Izraelských obranných sil (IDF) v době zabití

Foto: Podplukovník Beni Aharon

Pod velením podplukovníka Aharona izraelská tanková jednotka zaútočila na civilní vozidlo Hindiny rodiny a později zničila sanitku Palestinského červeného půlměsíce, která byla vyslána na její záchranu.

Potvrzujeme také, že prapor, který pod jeho velením operoval 29. ledna 2024 v čtvrti Tel al-Hawa, byl plně identifikován, včetně jeho velitelů a operačních důstojníků. Tito muži již nejsou neznámí. Již nejsou chráněni mlčením

.



Nezastavíme se u jmenování jednoho muže



Zatímco začínáme výzvou k vydávání zatykače na podplukovníka Beniho Aharona ze strany Úřadu prokurátora Mezinárodního trestního soudu, připravujeme další žaloby proti důstojníkům praporu. Ty budou podány u příslušných vnitrostátních soudů na základě zásad univerzální jurisdikce.

Půjdeme po všech důstojnících, kteří se na tom podíleli – po těch, kteří vydali rozkazy, po těch, kteří stříleli, po těch, kteří to zakryli, a po těch, kteří to dopustili.



„Dnes měla Hind sfouknout svíčky. Místo toho jmenujeme jejího vraha,“ řekl Dyab Abou Jahjah. “Toto je jen začátek. Budeme hledat každé jméno, každý článek v řetězci, s pomocí zákona a pravdy.“



Zločin, na který svět nesmí zapomenout





29. ledna 2024 bylo auto Hind Rajabové zasaženo střelbou izraelského tanku. Šest členů její rodiny zemřelo na místě. Hind, zraněná a vyděšená, zůstala naživu několik hodin a šeptala do telefonu dispečerům Červeného půlměsíce „Mám strašný strach... prosím, přijďte.“





Tato nadace nese jméno Hind a zajistí, že její mučednická smrt nebude koncem příběhu. Neúnavně usilujeme o spravedlnost a nejsme sami. Další organizace začínají následovat cestu, kterou jsme otevřeli. Přibudou další jména. Otevřou se další jurisdikce. Zeď beztrestnosti, která chrání válečné zločince, se začíná rozpadat.





Spravedlnost pro Hind. Spravedlnost pro Palestinu.





Nadace Hind Rajab





Zdroj v angličtině ZDE

Sanitka, která ji měla zachránit, se nikdy nedostala na místo. Také byla zasažena střelbou a shořela. Dva zdravotníci uvnitř zahynuli na místě. Když se záchranáři vrátili o deset dní později, našli Hindino tělíčko ležící vedle její sestřenice Layan. Jejich hlasy utichly.Tato žaloba není aktem pomsty – je to vážný právní akt založený na důkazech, právu a lidskosti, která Hind byla odepřena. Vycházíme z roční práce našeho týmu, který navázal na průkopnické vyšetřování Forensic Architecture, Sky News a dalších. Shromáždili jsme vše, co soudy potřebují k jednání, a nyní je žádáme, aby tak učinily – s naléhavostí a odvahou.A praskne, protože o pomoc požádala šestiletá holčička. Protože čekala a my jsme ji nemohli zachránit. Protože nedopustíme, aby její jméno bylo pohřbeno.