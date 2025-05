Opravdu je dostupnost kultury pro skupiny ohrožené již zcela otevřenou a všeobecně akceptovanou sociální likvidací tématem této doby?

5. 5. 2025 / Pavel Veleman

Podveden! Podveden! Jednou poslechneš na klamné zazvonění nočního zvonku - nikdy to nenapravíš.

(Franz Kafka, “Venkovský lékař”)

Opravdu funkční demokracie se pozná podle toho, jak systém dovolí překročit vynucené zvyklosti. Je minimální autocenzura, vládne tolerance k menšině jinakosti v běžné pracovní každodennosti. Abych byl konkrétní, vše uvedu na jednoduchém příkladě:



Může například fanoušek fotbalové Slavie či Sparty si dovolit přímo na stadionu vyvěsit otevřený protest proti majitelům klubů a jejich toxickému podnikání? Pochopitelně, že může, ale jak asi dopadne? Domnívám se, že by neprošel ani přes ochranku a samotní fanoušci by ho vyhodili a zmlátili - kazí přece imidž klubu, popuzuje majitele, zde není šance na žádnou toleranci…





A zde je rozdíl mezi skutečnou a oligarchickou (většinou vlastní autocenzurou omezenou) demokracií. Vydržet jinakost, zastat se menšiny. Bojím se, že si my, občané - si toto ani již neumíme představit.





A tak nám zůstala demokratura, jak ji přesně nazval Karel Kryl. Zde však již musíte přistoupit na pevná pravidla společenské hry, tzv. konsensu politicky/profesně možného. O co méně se o tomto úzu diskutuje, o to více se však vyžaduje. Tato pravidla určuje faktická (politická) moc a naše přijímání vynuceného kompromisu. Za odměnu můžeme v rámci demokratury vykonávat třeba slušně svoji profesi a ustupovat moci, co nejméně, chovat se pragmaticky s tím vědomím, že vždy může být ještě hůře nejen pro nás, ale hlavně pro naše klienty.





Já jsem už před časem dospěl k názoru, že hůř se moji klienti, se kterými jsem pracoval, mít nemohou. Mám pocit, že míra ponižování této skupiny obyvatel již dosáhla takového stupně, že již nelze hrát hry a pokrytecky mlčet za cenu třeba možnosti prosadit zmenšení prahu dostupnosti kultury.





Opravdu jsem dospěl na základě jasných důkazů, které nejen v BL popisuji několik let ve svých textech k názoru, že v České republice opravdu jde už o účelové snižování dožití v řádech desítek let u lidí bez domova. Prosazuje to stále větší skupina politiků, jak cynicky Vám řeknou nejen političtí šíbři, ale i úřední aparát po třech pivech (pochopitelně ve vtipu): “Příroda to naštěstí řeší, ale moc pomalu, je to přece, pane Velemane, jejich volba, nikdo opravdu nemůže za jejich posrané životy.”





Proto stále větší ponižování těchto osob ve veřejném prostoru, jejich nesmyslná ostrakizace, neustálá snaha všechny jednoznačně systémové chyby individualizovat, a přenášet tak důsledky až zločinné sociální politiky na tyto nejvíce nenáviděné oběti.





Vše je využíváno k zakrytí největší sociální krize této země od šedesátých let dvacátého století, která se v České republice nenápadně odehrává berz širšího zájmu veřejnosti.





Jak lehce se v této době zaměňuje to opravdu podstatné za maličkosti a tyto náhražky), které pochopitelně mohou někomu z našich klientů pomoci, jsou najednou to hlavní. Ve skutečnosti pomáhají hlavně nám, naší iluzí pomoci, naší potlačené bezmoci, která se mi v nejhorším snu noci zjevuje tak strašně podobná metafoře města Terezín. Deportovat, nutit pracovat a ponechat přístup ke kultuře. Zde jsem právě poučen historií Terezína tím, co dělal H. G. Adler ( nikdy se nepodílel na žádné spolupráci s mocí), a ne taktikou Jakoba Edelsteina (musíme to společně za cenu kompromisů vydržet). Přežil paradoxně Adler a ne Edelstein.







Ne, v takové situaci snad ještě naši klienti nejsou, leč historie se stále opakuje v jiných kulisách.





Milé a vážené kolegyně a kolegové, klienti a klientky, se kterými jsem pracoval, nepotřebují primárně návštěvu divadla, muzikálu nebo opery…Nepotřebují se nechat od nás umělecky vzdělávat, což může znamenat - umýt se, vysprchovat, učesat a jít s doprovodem se podívat do Národního divadla. Ta nádhera a ty šťastné oči dárců vstupenek nebo tolik chápajících herců a hereček, kteří si vše tak užijí - boříme bariéry! Za mojí osobu na tuto dobrotu s dovolením v této chvíli - sere pes.





Nepodléhejme tomu falešnému kýči tzv. slušnějších politiků, kteří nám píší a vyprávějí své iluze knižních, kulturních nebo skautských pohádek o světě, který však nemá s opravdovou realitou a potřebami našich klientů nic společného. Nežijí ani náznakem jejich životní realitu, Nezapomínejme, že oni jsou hlavními viníky tohoto stavu. A vůbec jim to nevadí.





Maslowova pyramida lidských potřeb hovoří jasně. Lístek do kina to opravdu neřeší. Domníval jsem se, že je tato činnost součástí klasické resocializace ve vězeňství, které snad nemusí řešit dobročinné sbírky.





Ne, svobodný prostor (říkejme mu otevřený prostor), lze řešit v opravdu svobodném, otevřeném prostoru komunit, zde nemusí vlastně žádná politická moc nic podnikat, stačí jen svěřit lidem bez domova\a několik naprosto nepotřebných budov, které má stát ve svém portfoliu. A nechtít mít vše a všechny pod dohledem pomocí grantové politiky.





Sociální centrum Klinika na Žižkově ukázalo jednoduchý, jasný směr komunitní činnosti, kdy se nejširší kultura prostoru a sociální práce setkávají ve společné komunikaci, ubytování, sdílení svých jednotlivých životních osudů. Výsledek byl tak radostný a úlevný, že musel být co nejrychleji politiky napříč stranami brutálně zničen.





Musel jsem toto napsat, omlouvám se všem, kteří to myslí v tomto projektu opravdu dobře. Jen upozorňuji na velké problémy této činnosti.





Držme při sobě ❤️





Praha květen 2025

































