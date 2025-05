F-16 vytažené z amerického skladu jsou dodávány Ukrajině na náhradní díly

5. 5. 2025

USA se nezavázaly poskytnout Ukrajině své F-16, ale obrázky tohoto typu, který byl letecky přepraven z Arizony v ukrajinském letounu An-124, začaly kolovat předminulý týden, píší Thomas Newdick a Howard Altman. USA se nezavázaly poskytnout Ukrajině své F-16, ale obrázky tohoto typu, který byl letecky přepraven z Arizony v ukrajinském letounu An-124, začaly kolovat předminulý týden,

Nefunkční F-16 jsou vytahovány ze skladišť a posílány na Ukrajinu, aby podpořily rostoucí flotilu stíhaček darovaných Evropou, které země nyní používá v boji proti Rusku. Tento vývoj byl potvrzen TWZ americkým letectvem poté, co se nedávno objevily fotografie, které ukazují částečně rozebrané F-16 nakládané do ukrajinského charterového transportního letounu An-124 v Arizoně. Letové sledovače ukazovaly, že transport letěl do Polska.

Podle mluvčího letectva ministerstvo letectva "podpořilo udržení F-16 darovaných Evropou Ukrajině tím, že poskytlo nepoužívané a zcela nefunkční F-16 Ukrajině jako díly. Tyto F-16 byly vyřazeny z aktivního používání v USA a nejsou letuschopné. Důležité je, že postrádají kriticky důležité komponenty, jako je motor nebo radar, a nemohly být upraveny pro operační použití."

Důkazy, že F-16 mířily na Ukrajinu, přišly předminulý týden, kdy se na sociálních sítích začaly objevovat fotografie ukazující nejméně tři F-16 zabalené ve smršťovací fólii, bez křídel, ocasních ploch, motorů a radomů, jak jsou nakládány do An-124 společnosti Antonov Airlines na mezinárodním letišti Tucson v Arizoně.

Veřejně dostupné údaje o sledování letu potvrdily, že dotyčný An-124, registrační značka UR-82027, přistál v Tucsonu 25. dubna. Po naložení rozebraných F-16 vzlétl 26. dubna a zamířil na letiště Rzeszów-Jasionka v jihovýchodním Polsku. Toto letiště je životně důležitým tranzitním uzlem pro Západem dodávaný vojenský materiál směřující na Ukrajinu.

Důkazy ukazovaly na to, že Spojené státy dodávají tyto stíhačky na Ukrajinu, i když oficiální potvrzení dosud chybělo. Existovala také možnost, že byly určeny pro použití v Polsku, možná pro náhradní díly nebo pozemní výcvik. Polsko je také provozovatelem F-16, i když tyto jsou mnohem pokročilejší Block 52+ F-16C/D ve srovnání s modely A/B, na kterých létá Ukrajina.

Mezinárodní letiště Tucson se nachází v blízkosti letecké základny Davis-Monthan, kde se nachází letecké doky americké armády, formálně známé jako 309th Aerospace Maintenance and Regeneration Group (309th AMARG).

Ačkoliv povaha stíhaček zabalených ve smršťovací fólii znamená, že není možné přesně identifikovat, jaké verze F-16 byly zapojeny do tohoto přesunu, zjevná přítomnost antén IFF na přídi naznačuje, že se jedná o starší varianty Block 15 Air Defense Fighter (ADF), které byly dříve používány Air National Guard. Požádali jsme letectvo o více podrobností o konkrétních dodaných letadlech a počtu zapojených letadel, ale odmítli poskytnout více informací.

Začátkem tohoto měsíce generál Christopher Cavoli, velitel amerického velitelství v Evropě a vrchní velitel spojeneckých sil v Evropě (SACEUR), řekl senátnímu výboru, že další F-16 se připravují k dodání na Ukrajinu, i když nezmínil zdroj.

Celkem bylo Ukrajině přislíbeno přibližně 85 provozuschopných F-16, z toho 24 z Nizozemska, 19 z Dánska a 12 z Norska (přičemž stejná země poskytla dalších 10, které budou použity na náhradní díly), zatímco Belgie říká, že dodá 30. Z tohoto celkového součtu je třeba poznamenat, že minimálně některá z letadel nejsou posílány na Ukrajinu, ale místo toho jsou využívány k výcviku ukrajinských pilotů, především v Evropském výcvikovém středisku F-16 (EFTC) v Rumunsku.

I když draky poskytnuté Spojenými státy k tomuto letuschopnému celkovému počtu nepřidají, přesto přinesou významnou podporu, pokud jde o rostoucí ukrajinskou flotilu Viperů. USA neměly zájem přímo dodávat Ukrajině letuschopné F-16, ale to se může změnit.

F-16 se stávají vzácnějšími, než si většina lidí uvědomuje, dokonce i ve Spojených státech. Starší americké F-16, které jsou stále ve slušném letuschopném stavu, byly předány námořnictvu pro použití v jednotkách tzv. agresorů. USAF má také své vlastní potřeby agresorů a mnoho draků uložených na hřbitově, které byly vhodné pro další létání, připadlo jiným spojencům nebo programu letectva QF-16 Full Scale Aerial Target. Služba také prodlužuje životnost novějších verzí F-16, které jsou v současné době ve službě, aby mohly sloužit v nadcházejících desetiletích.

