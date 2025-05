Mohsen Mahdawi: Byl jsem zatčen kvůli svým názorům. Kdo bude další?

3. 5. 2025

čas čtení 8 minut

14. dubna 2025 jsem byl zadržen během pohovoru, který měl být pohovorem o udělení občanství. Po více než dvou týdnech nespravedlivého věznění rozhodl federální soudce o mém propuštění. Jedná se o významné vítězství demokracie, protože jsem možná prvním z mnoha studentských aktivistů zadržených Trumpovou administrativou, který byl propuštěn z vězení, píše Mohsen Mahdawi, palestinský obhájce lidských práv a student Kolumbijské univerzity. 14. dubna 2025 jsem byl zadržen během pohovoru, který měl být pohovorem o udělení občanství. Po více než dvou týdnech nespravedlivého věznění rozhodl federální soudce o mém propuštění. Jedná se o významné vítězství demokracie, protože jsem možná prvním z mnoha studentských aktivistů zadržených Trumpovou administrativou, který byl propuštěn z vězení,

Americké ministerstvo vnitřní bezpečnosti účinně zinscenovalo past. Nabídlo mi možnost stát se americkým občanem, ale poté, co jsem dokončil pohovor a podepsal dokument, že jsem ochoten složit přísahu věrnosti, mě zadrželi maskovaní agenti. Vládní agenti mě oddělili od mého právníka, který mě doprovázel na schůzku. Plánovali mě odvézt z mého domovského státu Vermont do vazební věznice v Louisianě.



Pastička pro mě nebyla úplným překvapením. Následovala po dalších zatčeních studentů, kteří uplatnili své právo na svobodu projevu a vystoupili proti neúprosnému vraždění a ničení v Gaze ze strany Izraele. Připravil jsem se tím, že jsem kontaktoval právníky, senátory za Vermont a svého zástupce v Sněmovně reprezentantů, média a skupinu členů komunity. Plán Ministerstva vnitřní bezpečnosti nevyšel hladce, protože jsme o pár minut zmeškali let do Louisiany. Těch pár minut změnilo průběh mého soudního řízení a nakonec vedlo k mému propuštění z vazby, protože jsem mohl bojovat za svá práva na spravedlivém základě. Na rozdíl od jiných studentů, kteří nadále trpí ve vazbě Imigračního a celního úřadu, mi bylo uděleno „privilegium“ hledat spravedlnost mimo vězení.



I přes 16 nocí strávených ve vězeňské cele jsem nikdy neztratil naději v nevyhnutelnost spravedlnosti a principy demokracie. Chtěl jsem se stát občanem této země, protože věřím v principy, které vyznává. Když soudce Geoffrey W. Crawford rozhodl v můj prospěch, ujistil mě i americký lid, že stále existuje důvod doufat v tyto principy. Cesta ke spravedlnosti je však dlouhá. Moje svoboda je propojena se svobodou ostatních studentů, kteří uplatnili stejné právo na svobodu projevu jako já, ale stále trpí ve vězení, a je propojena se svobodou Palestinců, kteří také bojují za své právo na život a spravedlnost.



Americká vláda mě obviňuje z podkopávání zahraniční politiky USA, což je zjevně absurdní záminka pro deportaci za politický projev, který se Trumpově administrativě nelíbí. Vláda se ve snaze očernit mě uchýlila k nejhorším prostředkům. Mým jediným „zločinem“ je, že odmítám přijmout masakr Palestinců, že se stavím proti válce a prosazuji mír. Jednoduše trvám na tom, že mezinárodní právo musí být dodržováno. Věřím, že cesta k spravedlivému a trvalému míru pro Palestince a Izraelce vede přes diplomacii a restorativní spravedlnost.



Snahou o mé vyhoštění vysílá Trumpova administrativa jasný vzkaz: Není tu místo pro odlišné názory, svoboda projevu je k ničemu. Zdá se, že je ochotna chránit extremistickou izraelskou vládu před kritikou na úkor ústavních práv, a to vše za cenu potlačení možnosti mírové budoucnosti pro Palestince i Izraelce, budoucnosti bez traumatu a strachu.



Sním o spravedlnosti a míru, je to sen utvářený nočními můrami mého dětství. Narodil jsem se jako uprchlík třetí generace v táboře Al-Far'a na Západním břehu pod izraelským apartheidovým režimem. Když mi bylo 8 let, pohřbil jsem svého bratra, který zemřel několik let poté, co mu izraelská vojenská blokáda znemožnila přístup k lékařské péči, což nakonec vedlo k smrtelným zdravotním problémům. Místo oslavy svých 11. narozenin jsem šel v pohřebním průvodu svého strýce, který byl zabit izraelskou armádou. Když mi bylo 11 let, byl jsem svědkem toho, jak izraelský voják zabil mého nejlepšího přítele z dětství.



Když mě zadrželo americké Ministerstvo vnitřní bezpečnosti, agent se mi předem omluvil, ale pak mi nasadil pouta, spoutal mi ruce k pasu a nohy k poutům. Abych se rozptýlil od myšlenek na bezmocné Palestince v izraelských věznicích, kteří byli spoutáni stejně jako já a někteří z nich sexuálně zneužíváni a zabíjeni, řekl jsem žertem, zatímco jsem dělal malé krůčky: „Takhle dělám meditaci chůzí.“ „Nadechni se láskou, vydechni lásku,“ říkal jsem si, když jsme odjížděli.



V cele č. C38, kde jsem strávil první noc, jsem viděl, jak se v temnotě mihá baterka, když noční strážný prováděl svou rutinní kontrolu. V tu chvíli jsem si uvědomil, že jsem nyní spojen se svým dědečkem, otcem, strýci a bratranci, kteří byli také nespravedlivě uvězněni. Modlil jsem se, aby mé budoucí děti netrpěly stejnou nespravedlností. Když jsem usínal, myslel jsem na slavný citát reverenda Martina Luthera Kinga Jr.: „Tma nemůže vyhnat tmu, to dokáže jen světlo. Nenávist nemůže vyhnat nenávist, to dokáže jen láska.“



Než jsem se v roce 2014 přestěhoval do Spojených států, byla pro mě svoboda abstraktním pojmem, něčím, co jsem si pod izraelskou vojenskou okupací dokázal jen stěží představit. Zpíval jsem o svobodě, psal o ní básně a snil o tom, že ji jednou zažiju, ale nikdy jsem ji nezažil. Toužil jsem po fyzické svobodě – po možnosti cestovat bez vojenských kontrol – a po právu na svobodu projevu, a obojí jsem našel v Americe.



Nakonec jsem požádal o americké občanství nejen proto, že jsem nechtěl ztratit svobodu, kterou jsem jako trvalý obyvatel měl, ale ještě více proto, že věřím v principy a hodnoty demokracie, které tato země zakotvila ve svých zakládajících dokumentech. I když Amerika těmto hodnotám vždy dostála, stejně jako Dr. King věřím, že představují slib toho, co je možné.



Právě tyto svobody jsou dnes ohroženy, a to jak pro mě, tak pro ostatní, kteří jsou jako já. Trumpova administrativa se drží izraelského scénáře: pod tenkou zástěrkou bezpečnosti jsou upírána práva a rušeny řádné procesy. Administrativa umlčuje své kritiky nasazením imigrační a celní policie k zadržování disidentů, kteří nejsou občany, a ohrožuje integritu imigračního systému.



Jakmile se potlačování nesouhlasu ve jménu bezpečnosti stane klíčovým cílem vlády, autoritářská vláda a dokonce i stanné právo nejsou daleko. Když se všichni Američané podívají na můj případ, měli by se zeptat sami sebe: Co zbylo z naší demokracie a kdo bude další na řadě?



Podle ministerstva zdravotnictví v Gaze si izraelské akce v Gaze od 7. října 2023 vyžádaly více než 52 000 palestinských obětí. Většinu mrtvých tvoří ženy a děti a nedávná studie naznačuje, že počet obětí je pravděpodobně mnohem vyšší. Jedná se o šílenou válku a pomstu, která se opírá o americké zbraně, financovanou z peněz amerických daňových poplatníků a ospravedlňovanou americkými politiky.



Můj případ odhaluje, jak jsou propojeny boje za spravedlnost pro Američany a Palestince. Američané se musí rozhodnout, zda podpoří válku, nebo mír, útlak, nebo demokracii. Pokud nedokážeme vystoupit proti zabíjení dětí a tomu, co odborníci na lidská práva označují za genocidu v Gaze, proti čemu pak můžeme vystoupit?







Mohsen Mahdawi je palestinský obhájce lidských práv žijící ve Vermontu. Narodil se a vyrůstal v uprchlickém táboře na Západním břehu Jordánu a studuje filozofii na Kolumbijské univerzitě.





Zdroj v angličtině ZDE

1