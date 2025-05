BBC: Otřesná situace v Gaze

6. 5. 2025

čas čtení 11 minut

Za pět měsíců od vypuknutí války bylo identifikováno 10 000 dětí, které trpí akutní podvýživou Moderátor, BBC Radio Four, úterý 6. května 2025, 17 hodin: No, slyšeli jste tam shrnutí o izraelských úderech na Saná v Jemenu. Nyní se zaměříme na Gazu. O víkendu jste jistě slyšeli, že izraelský bezpečnostní kabinet rozhodl o rozšíření tamních operací. Mohlo by dojít k vysídlení většiny obyvatel a okupaci palestinského území. Izrael má také v úmyslu nahradit současný systém dodávek a distribuce pomoci systémem, který bude řízen prostřednictvím soukromých firem a vojenských středisek pod jeho kontrolou. Izrael před devíti týdny přerušil vstup veškeré humanitární pomoci do Gazy. Šéfka zahraniční politiky EU Kaja Kallas dnes odpoledne označila tamní situaci za neudržitelnou a humanitární pracovníci OSN odmítli izraelský plán na převzetí pomoci s tím, že neodpovídá základním humanitárním principům. Zdá se, že jde o záměrný pokus zneužít humanitární pomoci jako zbraně. Jaká je situace uvnitř Gazy? Náš zvláštní zpravodaj Fergal Keane nám poslal tuto reportáž z hranic Gazy.

(Slabý pláč vyhladovělého pětiměsíčního dítěte) Reportér: Ve válce je někdy nejhlasitější ten nejmenší zvuk. Suaře je pět měsíců a kvůli blokádě má problémy s přijímáním potravy. Speciální mléčná výživa, kterou potřebuje k přežití, dochází. Suařino tělo nese neklamné známky pokročilé podvýživy. Hlava, která se zdá být pro její postavu příliš velká. Ruce a nohy připomínající tyčinky. Žebra, která ji tlačí do kůže, když se snaží plakat, velké hnědé oči, které sledují každý drobný pohyb její matky Najwy.

Matka: „Když ji přebaluji, její tělo je velmi špatné a dehydrované. Je jako kostra. Kdykoli se na ni podívám, rozpláču se. Nemůžu snést, jak je hubená.“



Reportér: Za pět měsíců od vypuknutí války bylo podle OSN identifikováno 10 000 dětí, které trpí akutní podvýživou. OSN nazývá to, co se děje, krutým kolektivním trestem. Komunitní kuchyně podporované OSN, které pomohly statisícům lidí, se zavírají. Této v Chán Júnisu docházejí zásoby. Ostatní kuchyně již kvůli nedostatku zásob přestaly fungovat, říká jejich zakladatel Mohammed. Hlavní kuchyni dojdou potraviny za dva až tři dny. Mnohé z těchto skladů jsou vykradené. (Hluk) Novinář BBC zaznamenal tyto scény, když davy lidí vnikly do skladu s humanitární pomocí, protože zásoby potravin se tenčí. Zoufalství se zmocňuje lidí. Iman Abu Al Lail žije nedaleko jednoho z vyrabovaných skladů ve městě Gaza:.



„Neměli by obviňovat lidi. Není mouka, není jídlo a děti potřebují jíst. Bohužel tady žádné jídlo nebylo. Lidé našli jen provazy, a tak odešli.“



V Jeruzalémě se neustále konají protesty proti válce a výzvy k propuštění izraelských rukojmích. „Okamžitě je přiveďte domů,“ zní heslo. Jsem před Knesetem, izraelským parlamentem, ale přišel jsem sem a prodírám se davem, abych se setkal s někým na druhé straně barikády, kdo je zarytým obhájcem izraelské politiky v Gaze, poslanec Boaz Bismuth předložil návrh zákona na zákaz UNRWA, agentury OSN pro pomoc Palestincům.



„Právě teď je v Gaze jídlo, je tam palivo, je tam všechno, co je teď potřeba, nedělal bych takové omezení, kdyby obyvatelstvo nemělo jídlo. Chci říct, že svou zemi znám dokonale.“



Reportér: „Popíráte očité důkazy o tom, že lidé mají před očima hladovějící děti.“



„Nejsou žádné hladovějící děti. Ne, opakuji znovu. Nikdy se dovnitř nedostalo takové množství humanitární pomoci a to, co chceme, jsou naši rukojmí zpět a Hamás pryč z Gazy. Válka může skončit přesně za 30 sekund.“



Reportér: Gaza je tady za rohem, blokovaná a odříznutá od pomoci. Ale my tam nemůžeme jít, abychom prozkoumali fakta na místě. Izrael odmítá umožnit mezinárodním novinářům vstup a nezávislé zpravodajství. Uvnitř Gazy humanitární krize vyvolala také protesty proti Hamásu. Existují spolehlivé zprávy, že Hamás napadl některé z těch, kteří se ozvali. Podařilo se nám hovořit po lince s komunitním aktivistou Mahmúdem Diabem v Gaze, který kritizuje obě strany kvůli utrpení civilistů:

„Izraelská politika se snaží využít situace s pomocí a hladomorem v pásmu Gazy k politickému nátlaku na Hamás. Tomu, kdo sledoval protesty, které vypukly v pásmu Gazy, zejména na severu, bylo jasné, že vůči Hamásu panuje skutečný hněv ohledně jeho praktik a způsobu vedení války. Tamní civilisté mají pocit, že hnutí riskuje jejich životy, budoucnost a existenci na této zemi.“



Izrael oznámil, že brzy zintenzivní válku, aby dosáhl toho, co nazývá úplnou porážkou Hamásu, což je něco, co zůstává posledních 19 měsíců v nedohlednu. Pro pětiměsíční Suáru není ale úleva na dohled. Narodila se do války, která z ní udělala blednoucí stín sebe sama.“



Moderátor: To byla reportáž Fergala Keanea.



Daniel Levy je prezidentem amerického blízkovýchodního projektu, je to bývalý izraelský vyjednavač s Palestinci za vlády premiéra Ehuda Baracka. Děkujeme, že jste se k nám připojil. Danieli. Nejprve se vás zeptám, na to, co dělá Izrael, když blokuje přísun pomoci. Je to legální? Je to vůbec dovoleno?



Daniel Levy: Ne. Ta otřesná reportáž a pláč Suary mi stále zní v uších. Není to dovoleno, jednoduše řečeno, Evane. A právě proto je na izraelského premiéra vydán zatykač Mezinárodního trestního soudu, mimo jiné za válečný zločin spočívající v použití hladu a odepření základních potravin jako válečné zbraně. Takže jednoduchá odpověď na vaši otázku je, že omezení dodávek potravin, paliva, vody, elektřiny po měsících a měsících, kdy byly tyto dodávky omezeny, někdy úplně přerušeny, jsme nyní v desátém týdnu plného obléhání a materiál, potraviny tam jsou, jsou kilometr od místa, kde je ti lidé zoufale potřebují, a Izrael brání jejich přísunu. A jako člověku, který v tom systému pracoval, jako člověku, který je hrdý na svou židovskou identitu, se mi třese hlas, když vám to říkám.

Moderátor: Co si myslíte o izraelském plánu převzít humanitární pomoc? Nevěříme, že to dělají nevládní organizace a UNRWA, pomoc budeme distribuovat my.

Daniel Levy: No, na to nejsou kapacity. Mluví se o tom, že část z toho bude svěřena soukromým firmám. Nemělo by nás to ani překvapit, myšlenku vydělávání na válce známe. Tohle by se možná dalo popsat jako profitování z genocidy a nic nás nevede k domněnce, že by se to dalo zvýšit nebo efektivně zajistit, nebo že by to bylo záměrem. Takže si myslím, že jak bude přibývat zpráv v duchu toho, co jste právě sdíleli se svými posluchači, Izrael bude mít pocit, že musí říct, že něco děláme, ale způsob, jak to zmírnit, je použít, osvědčené systémy, které existují, kdy Izrael nepředložil žádné věrohodné důkazy o tom, že humanitární organizace byly zneužity, byly komise, které to prověřovaly, nepřišly s těmito důkazy a jde to ruku v ruce s tím, co se děje dál, a to je, že Izrael říká, že i když budou rukojmí vráceni, Izrael bude pokračovat ve svých vojenských operacích v Gaze. Izraelský politik, který řekl, že to může skončit do třiceti vteřin, záměrně klame vaše posluchače. Vláda se rozhodla, že Gazu ovládne. Zřídili orgán, který má, jak tomu říkají, dobrovolně přemístit Palestince z Gazy. Není nic dobrovolného, když vyhladovíte a zničíte veškerý bytový fond a pak lidem řeknete, že už se můžete stěhovat, takže je to součást ideologického udržování politické koalice a v případě Netanjahua úzká osobní úvaha, která samozřejmě nemá nic společného s blahobytem Palestinců a nepřinese bezpečnost ani Izraelcům.



Moderátor: Cítím, že jste v tomto ohledu přitvrdil. Použil jste slovo genocida. Používáte toto slovo v souvislosti s izraelskou politikou v Gaze už dlouho? Protože mi připadá, že jste se, že jste se posunul, že se váš postoj vyvinul.



Daniel Levy: Máte pravdu, Evane. Protože realita se vyvinula a je bolestné to formulovat, je bolestné to přiznat, ale právě v tom se nacházíme a to vidíme v zesílení obléhání a krutosti a transparentnosti toho, jak nám to Izraelci říkají. Nic se tu neskrývá. Pokud čtete a sledujete to v hebrejštině a překládáte, říkají nám zde své záměry, pokud jde o dlouhodobou budoucnost Gazanů, nyní máte také stále více důkazů, které padly u mezinárodních soudů. Minulý týden proběhlo v Haagu slyšení týkající se právě tohoto zamezení humanitární pomoci a povinnosti ji vpustit. Nyní jsme v reálném čase svědky něčeho, čeho bychom nikdy neměli být svědky. Rozhodně ne tam. Rozhodně ne z naší země. Takže ano, posunulo se to v souladu s vývojem reality. Už je dávno po času na rétoriku. Je třeba mnohem rozhodněji zasáhnout, aby se změnil kalkul těchto věcí.



Moderátor: Izraelské stanovisko, a to je důležité, abych ho uvedl, je, že Izrael stále provídá iperaci, jako to nazval premiér, zničení Hamásu a záchranu zbývajících rukojmích. Ale stále jde o změnu správy v Gaze pryž od Hamásu, co si o této obraně myslíte?



Daniel Levy: Myslím, že nesnese zkoušku realitou. Když si poslechnete především rodiny rukojmích, které říkají, že to nemá nic společného s propuštěním rukojmích. Pokud nasloucháte izraelským vojákům, kteří nevěří, že je to dosažitelný cíl, tak to nebude vojensky realizováno. Ale i kdybyste všechny tyto věci přijali. Jak je možné provádět kolektivní trest odepření potravin, léků, vody celému civilnímu obyvatelstvu? To už jsme zažili. Vyzkoušeli jsme to. Toho cíle to nedosáhne. A proto, když to dáte vedle sebe, otevřeně vyhlašujete svůj záměr přesídlit zemi, otevřeně vyhlašujete svůj záměr realizovat to, o čem Trump mluvil, pokud jde o Riviéru Gazy, vyčištěnou od Palestinců, tak bych řekl, že tvrzení premiéra a izraelské vlády ohledně toho, že jde o porážku Hamásu, neprojde posledním testem, kromě toho, že nelze aplikovat něco, čemu se říká poslední test, někde, kde jde o takové lidské utrpení, mimochodem včetně těch izraelských rodin, které se dívají na to, co dělá jejich vláda, které mají své členy stále držené v Gaze, a říkají, že jste ty lidi opustili a že toho výsledku stejně nedosáhnete, protože to není to, čeho se ve skutečnosti snažíte dosáhnout.

0