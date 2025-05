Lobby Horse: Trumpova „bilionová“ návštěva Saúdské Arábie

8. 5. 2025

Příští týden se prezident Trump vydá na svou první zahraniční cestu v úřadu a stejně jako v prvním funkčním období bude jeho první zastávkou Saúdská Arábie. Trump se netají, proč tam jede: kvůli penězům. „Řekl jsem, že pojedu, pokud zaplatíte americkým společnostem jeden bilion dolarů – což znamená nákup v hodnotě jednoho bilionu dolarů během čtyř let – a oni s tím souhlasili,“ řekl Trump novinářům 7. března, když poprvé oznámil, že království navštíví, píše na webu Responsible Statecraft Ben Freeman.

Žádný saúdský představitel nepotvrdil, že byla uzavřena nějaká taková dohoda, a vzhledem k Trumpově sklonu k přehánění a skutečnosti, že jeden bilion dolarů je více než hodnota celého saúdského státního investičního fondu, je důvod k skepticismu.

Zatímco není jasné, o jakou částku se vlastně jedná a kdo ji dostane, je jisté, že na finanční štědrosti Saúdské Arábie vydělá jeden člověk: Donald Trump. Ve skutečnosti již několik let tiše proudí miliardy dolarů ze Saúdské Arábie do společností vlastněných prezidentem, jeho rodinou a dalšími lidmi z Trumpova okolí. A cenu za to možná zaplatí národní bezpečnost USA.

Saúdská Arábie začala Trumpa obletovat ještě předtím, než v roce 2017 nastoupil do úřadu. Na shromáždění během své prezidentské kampaně v roce 2015 Trump vysvětlil: „Saúdská Arábie – s nimi všemi vycházím skvěle. Kupují ode mě byty. Utratí 40 milionů, 50 milionů dolarů. Mám je snad nemít rád? Mám je velmi rád.“

Po Trumpově zvolení v roce 2016 se jeho zeť Jared Kushner rychle spřátelil s Mohammedem bin Salmánem (MBS), tehdejším saúdským ministrem obrany. Toto pouto se nakonec ukázalo jako mimořádně výnosné pro Kushnera a politicky výhodné pro MBS. Kushner byl údajně zodpovědný za to, že přesvědčil Trumpa, aby svou první zahraniční cestu jako prezident podnikl do Saúdské Arábie, kde byl Trump zahrnut všemi možnými luxusními pozornostmi, včetně „multimilionového gala večírku na jeho počest, včetně trůnu pro prezidenta“, podle Washington Post.

Saúdové také Trumpovi poskytli příležitost prezentovat se jako mezinárodní vyjednavač, když souhlasili s investicemi do amerických společností v hodnotě stovek miliard dolarů, včetně přehnaně nadhodnoceného prodeje zbraní v hodnotě 110 miliard dolarů.

Měsíc po Trumpově návštěvě MBS zorganizoval palácový převrat, včetně zadržení a mučení politických rivalů, který mu vynesl titul korunního prince a faktického vládce Saúdské Arábie. Když se Trump dozvěděl o této zprávě, údajně řekl Kushnerovi: „Dostali jsme svého člověka na vrchol.“

I poté, co MBS čelil mezinárodnímu odsouzení za nařízení brutální vraždy Džamála Chášukdžího, spolupracovníka deníku Washington Post, na saudském konzulátu v Turecku, Trump stál po boku MBS. „Zachránil jsem mu zadek,“ řekl Trump investigativnímu reportérovi Bobu Woodwardovi a dodal: „Podařilo se mi přesvědčit Kongres, aby ho nechal na pokoji. Podařilo se mi je zastavit.“

Za více než šest let od novinářovy vraždy Saúdové zahrnuli Trumpa a jeho blízké penězi. Kushnerova soukromá investiční společnost Affinity Partners obdržela pouhých šest měsíců po Trumpově odchodu z úřadu v roce 2021 ohromující dvě miliardy dolarů od saúdského veřejného investičního fondu (PIF), který je v konečném důsledku kontrolován MBS. Analytici státního investičního fondu zpochybnili řadu aspektů této investice, včetně „nezkušenosti managementu Affinity Fund“ a „ve všech ohledech neuspokojivého“ fungování společnosti, jak uvádí New York Times. MBS nicméně dohodu o několik dní později schválil. Liberty Strategic Capital, společnost bývalého ministra financí Stevena Mnuchina, obdržela od saúdského PIF investici ve výši jedné miliardy dolarů.

S Trumpovým znovuzvolením se saúdské peníze opět začaly valit do Trumpova světa. V prosinci, dříve než měsíc po Trumpově vítězství v prezidentských volbách v roce 2024, Trumpova organizace oznámila, že pronajímá svou značku dvěma novým projektům v Saúdské Arábii. Na začátku dubna uspořádala saúdská společnost LIV Golf Tour - která se pokusila o nepřátelské převzetí americké PGA Tour - turnaj s výhrou 25 milionů dolarů v Trumpově golfovém klubu National Doral, kterého se zúčastnil sám Trump. A to navzdory dvouletému vyšetřování PIF senátním Stálým podvýborem pro vyšetřování menšinových zpráv, které zjistilo, že PIF stojí v čele snah Saúdské Arábie o „sportovní praní“ a že LIV a „investice PIF do PGA Tour nemají obchodní smysl, pokud nejde o snahu koupit si dlouhodobý vliv“.

Teprve minulý týden Trump Organization oznámila dohodu o výstavbě „Trump International Golf Club Simaisma [Katar]“ ve spolupráci se soukromou saúdskou společností Dar Global, která má úzké vazby na saúdský režim. Projekt zahrnuje „luxusní 18jamkové golfové hřiště, golfový klub a exkluzivní kolekci luxusních vil značky Trump“, uvádí se v tiskové zprávě. Dar Global také spolupracuje s Trump Organization na výstavbě Trump Tower v Dubaji ve Spojených arabských emirátech (SAE). Také minulý týden na konferenci v SAE zakladatel kryptoměnové firmy rodiny Trumpů, World Liberty Financial, oznámil, že digitální měna této firmy bude použita firmou MGX, podporovanou emirátskou vládou, k investici dvou miliard dolarů do kryptoměnové burzy Binance. V roce 2023 se Binance a její generální ředitel přiznali k vině z obvinění, že platforma byla použita k porušování sankcí a praní špinavých peněz.

Trump oznámil, že po návštěvě Saúdské Arábie, kde se očekává, že oznámí balíček prodeje zbraní v hodnotě 100 miliard dolarů, navštíví také SAE a Katar, kde zároveň vyzve Kongres, aby omezil dohled nad takovými prodeji.

A to navzdory tomu, že saúdský režim opakovaně použil americké zbraně při útocích, při nichž zahynuli civilisté, a dokonce bombardoval svatební procesí a školní autobusy. Takové ohavné útoky spáchané americkými zbraněmi a municí přispívají k jevu, na který upozornil můj kolega Bill Hartung: Prodej amerických zbraní obvykle více přispívá k eskalaci konfliktů než ke stabilitě.

Trumpova první zahraniční cesta během druhého funkčního období tak bude také přehlídkou jeho zjevných střetů zájmů. Účet však zaplatí američtí daňoví poplatníci, a to jak finančně, tak svou bezpečností.

Celý článek v angličtině ZDE

