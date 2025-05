Chcete vědět, jak opravdu skončí svět? Podívejte se na televizní seriál Families Like Ours (Rodiny jako ta naše)

12. 5. 2025

Dánské televizní drama Families like Ours



Dánský dramatický seriál je pronikavý svou obyčejností. Ve skutečném světě se klimatická krize zhoršuje a autoritářské režimy přebírají moc, zatímco my v klidu odvracíme zrak, píše John Harris

Klimatická krize nabrala nový a děsivý směr a v očekávání katastrofálních záplav se chystá evakuace celého území Dánska. Země se prakticky uzavře a svých 6 milionů obyvatel pošle do zahraničí, kde se budou muset protloukat, jak nejlépe umí. Obrovské množství Severoevropanů se tak stane uprchlíky: pár z nich možná má dostatek bohatství a konexí, aby si usnadnili přechod z jednoho života do druhého, ale většina z nich čelí nejisté, děsivé budoucnosti, kterou vždy považovali za břemeno jiných.





Nepanikařte: nejde o zprávu z aktuálního dění – alespoň zatím ne. Je to námět nového dramatického seriálu s názvem Families Like Ours, který zakoupila BBC a který je k dispozici na iPlayeru. Zatím jsem viděl dvě epizody a zaujal mě velmi pronikavý způsob, jakým seriál satirizuje evropský přístup k azylové politice. Zaujal mě ale také způsob, jakým seriál zobrazuje něco stejně moderního: jak se katastrofa odehrává uprostřed každodenního života. Zpočátku vyvolává sledování seriálu pocit netrpělivosti. Proč je většina postav tak klidná? Kde jsou apokalyptické povodně, lesní požáry a masový sociální kolaps? Někdy to hraničí s nudou. Pak ale divák pochopí velmi chytrý nápad, který definuje každý okamžik: ve skutečnosti je to příběh o tom, jak všichni žijeme a co se může stát zítra nebo pozítří.



Brilantní kniha Everything Must Go (Všechno musí pryč) spisovatele a novináře Doriana Lynskeye pojednává o různých představách lidí o konci světa. „Ve srovnání s jadernou válkou,“ píše, „klimatická krize zbavuje populární vypravěče jejich obvyklých nástrojů. Globální oteplování je pro planetu možná příliš rychlé, ale pro katastrofické fikce příliš pomalé.“ I když nakonec dojde k nejhoršímu, většina z nás pravděpodobně zareaguje tichými mentálními zvraty, které se hodí spíše do literatury než na filmové plátno. Lynskey cituje postavu z románu Margaret Atwoodové The Year of the Flood: “Nikdo nepřiznal, že to ví. Když o tom začali mluvit ostatní, přestali jste je poslouchat, protože to, co říkali, bylo tak zřejmé a zároveň tak nemyslitelné.“



V dnešní době tento způsob uvažování odráží to, jak lidé přistupují k téměř všem aspektům našeho stále více problematického světa: pokud můžeme odvrátit zrak od ekologického kolapsu, můžeme vše ostatní buď podceňovat, nebo ignorovat. Vsadil bych se, že všichni právě prožíváme určitý moment. Podíváme se na telefon nebo zapneme rádio a jsme zavaleni strašlivou vážností všeho, a pak se nějak dokážeme okamžitě vrátit k klidu a normálu. Takto se samozřejmě lidé vždycky vyrovnávali s problémy, je to základní mentální mechanismus. Ale v podobě 21. století má tento mechanismus i velmi moderní prvky. Naše zpravodajské kanály redukují vše na šum a triviality: výsledkem je, že události, které by měly být živé a alarmující, se stávají tak otupujícími, že vypadají nevýznamně.



Kam to politicky vede, je nyní jasné jako facka. V časopise New Yorker napsal Andrew Marantz po Trumpově znovuzvolení o tom, jak demokracie sklouzávají k autoritářství. „V hollywoodském katastrofickém filmu,“ píše, „když přijde velká katastrofa, postavy nemusí ztrácet čas debatami o tom, zda se to opravdu děje. Nastanou náhlé, kataklyzmatické otřesy, ohlušující řev... Ve skutečném světě však může kataklyzma přijít na tichých kočičích tlapkách. Otřesy mohou být tak tlumené a vzdálené, že se lidé neustále přizpůsobují a tyto anomálie si vysvětlují.“ To platí pro to, jak normalizujeme klimatickou krizi, a platí to i pro to, jak Trump a jeho autoritářští spojenci úspěšně normalizovali svou politiku.





Marantz odjíždí do Budapešti, kde se setkává s maďarským akademikem, který žasne nad politickými úspěchy maďarského premiéra Viktora Orbána. „Než to začne, říkáte si: ‚Pokud udělají tuhle nebo tamtu hroznou věc, okamžitě opustím tuto zemi‘,“ říká. „A pak to udělají a vy zůstanete. Věcí, které by se před deseti lety, před pěti lety zdály nemožné, si možná ani nevšimnete.“ Skutečnost, že populisté jsou obvykle popírači klimatických změn, je dokonalá: stejně jako se spalující, horká léta stávají běžnou záležitostí, tak i stále ambicióznější plány rádoby diktátorů – zejména při absenci vojenských holínek, pochodování v šiku a mnoha dalších staromódních atributů. Zjednodušeně řečeno, politika Orbána a Trumpa je záměrně navržena tak, aby odpovídala své době – a pro většinu jejích příznivců (a mnoho diváků) vypadá mnohem méně děsivě, než ve skutečnosti je.





Mezitím život musí jít dál. Asi před 20 lety jsem navštívil výstavu děl francouzského fotografa Henriho Cartier-Bressona – jedno z nich zachycovalo čtyřčlennou rodinu piknikující u Marny, s jídlem a vínem rozloženým kolem nich a veslicí přivázanou k břehu. Když jsem se na to poprvé podíval, přemýšlel jsem, jaký to má význam. Pak jsem ale uviděl datum: „1936–1938“. Lámeme chleba, opíjíme se a vypínáme hluk, dokud to jde, ale pak už to dál nejde: jak naznačuje seriál Families Like Ours, ten okamžik může přijít dřív, než si myslíme.





V Británii se začíná odehrávat velmi podobný příběh. V noci po místních volbách minulý týden jsem se ocitl v naprosto obyčejném prostředí radnice v Grimsby a sledoval vítězný projev Andreay Jenkynsové z Reform UK, která byla právě zvolena starostkou okresu Greater Lincolnshire. Z nějakého důvodu měla na sobě třpytivý outfit, který vypadal, jako by se chystala na maškarní večírek v stylu 70. let, což vyvolalo trochu bezradného smíchu. Řekla, že je čas skoncovat s „měkkou Británií“, a najednou vyzvala, aby byli žadatelé o azyl nuceni žít ve stanech. To je něco, co dříve říkali jen fašisté, ale dnes se to dostává do politické diskuse bez většího ohlasu.