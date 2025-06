BBC: Musíte utíkat

26. 6. 2025

Moderátorka, pořad The World at One, BBC Radio 4, středa 25. června 2025, 13 hodin: Je to téměř měsíc, co Amerikou a Izraelem podporovaná Gaza Humanitarian Foundation převzala kontrolu nad distribucí humanitární pomoci na území Gazy. Od té doby došlo k mnoha incidentům, při nichž byli zabiti civilisté snažící se získat humanitární pomoc. Ministerstvo zdravotnictví v Gaze, které řídí hnutí Hamás, uvádí, že od konce května izraelské jednotky zabily nejméně 549 Palestinců čekajících na pomoc a více než 4000 jich bylo zraněno.

Před dvěma týdny Al Mutas Bella al Kafano ušel 35 kilometrů, což je 8 hodin chůze přes noc, aby sehnal jídlo pro svou rodinu. Když dorazil na místo, museli čekat několik hodin a pak jim Izraelci nedali čas na útěk a začali na ně střílet. O své zkušenosti napsal v arabštině. Požádali jsme ho, aby ji nahrál v angličtině, proto je nahrávka pomalá:





Musíte utíkat. To je jediný způsob, jak přežít a dostat se k jídlu. Více než dva kilometry běhu. Nemůžete se zastavit, když vidíte mladé muže ležící mrtvé na zemi, v rukou stále drží plastové tašky. Tašky, které doufali naplnit jídlem. Zranění tam leží a krvácejí. Někteří se snaží sami obvázat. Přes zvuk kroků stále slyšíte sténání. Vaše svědomí je roztrhané na kusy. Vaše lidskost shořela na popel, běžíte jako zvíře za jídlem, neschopni zastavit. A pomoci. Ne proto, že nechcete. Ale proto, že pokud se zastavíte, dav vás ušlape. Nebo vás zastřelí, nebo to nestihnete. Včas. Všichni se mění v divochy, monstra, která se perou o padlé stromy. Musíte letět, popadnout jakoukoli krabici s jídlem, kterou najdete. Pokud ostatní za vámi krabice nenajdou, zaútočí na vás, aby vám vzali, co máte. Pokud uvidíte jídlo spadnout na zem, seberte, co můžete, aniž byste se zastavili. Zastavte se a budete rozdupáni, okradeni nebo obojí. Je to džungle v každém smyslu slova. Vzali nám vše, co v nás bylo lidské. Udělali z nás monstra bez mečů.





Joland Nell je korespondentka BBC pro Blízký východ. Obvykle s ní mluvíme z Jeruzaléma. Dnes je tu se mnou ve studiu. Joland, tyto incidenty, o kterých už tolik dní slyšíme. Právě jste se dívala na ty nejnovější, že?





To byl Al Mutazz Bella Al Kafano. Ten den se mu vlastně podařilo získat malé množství jídla. Izraelská armáda, IDF, tvrdí, že incidenty jsou vyšetřovány, a zdvojnásobuje své úsilí o rozdrcení Hamásu.Přesně tak. A staly se téměř každodenní záležitostí. Zabíjení izraelskou palbou v blízkosti místa, kde se rozdává humanitární pomoc. Máme údaje od Hamásu, ministerstva zdravotnictví, podle kterých bylo za posledních 24 hodin zabito 33 lidí, za předchozích 24 hodin jich bylo 49, a to v blízkosti míst, kde se rozdává humanitární pomoc. Většina zabitých lidí se nacházela v blízkosti míst, kde působí Gazská humanitární nadace. Jedná se o kontroverzní organizaci podporovanou USA a Izraelem, která je považována za klíčovou pro Izrael, protože má nový plán pomoci, který obchází Hamás a agentury OSN. Ostatní významné humanitární organizace s ní odmítají spolupracovat s tím, že se jedná v podstatě o neetický a neproveditelný plán. Musím ale říci, že byli zabiti i další lidé, desítky, v blízkosti jiných konvojů s humanitární pomocí, které přijely, protože stále jezdí asi 70 nákladních vozidel spojených s OSN a dalšími humanitárními organizacemi, a byli zabiti i lidé ozbrojenými gangy, včetně některých v oblastech poblíž míst, kde operuje izraelská armáda, kde byli samozřejmě ti, které izraelská armáda považuje za spojence Hamásu, kteří se snažili chránit konvoje s humanitární pomocí a byli také zabiti.