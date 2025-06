Sociální demokracie se veřejně, poníženě doprošuje u krajní pravice koryt

27. 6. 2025 / Boris Cvek

Při poslechu polední publicistiky Radiožurnálu jsem nemohl věřit svým uším. Lubomír Zaorálek vysvětloval, jak to má tzv. sociální demokracie s krajně pravicovým hnutím Stačilo! dezinformátora Sterzika. Bylo by to strašně odporné, ale kdyby došlo k dohodě v zájmu získat koryta a dohoda by byla veřejně oznámena, dávalo by to snad i nějaký smysl. Na Babiše nemají, nezbývá jim než doprošovat se voličů krajní pravice, tak budiž. Oni jsou ale ještě mnohem větší zoufalci.

Takzvaná sociální demokracie totiž nemá se Stačilo! nic domluveno. Jen veřejnou deklarací vyzývá tuto formaci ke spolupráci. Prý jde, jak vysvětloval Zaorálek, o zájem obyčejných lidí, zachování sociálního státu. Prý slib pěti procent výdajů na obranu mění zcela situaci a levice se musí postavit proti. Sociální demokracie tak revokuje svůj dřívější postoj, že Stačilo! není levice a doprošuje se veřejně místa na kandidátkách. Takoví nýmandi to jsou. Prosím, prosím, prosím nějaké korýtko!

Stačilo! by podle mě lidmi jako Maláčová nebo Zaorálek své voliče jen odpudilo. Vždyť představují vrchol malosti a hlouposti. Socdem může krajní pravici stáhnout ke dnu svou neschopností a ukňouraností. To by nakonec mohl být záslužný čin, byť to znamená zničení sociálnědemokratické myšlenky, která už u nás beztak neexistuje, a byť lidem jako Zaorálek a Maláčová jde jen o koryta. Kdyby opravdu chtěli změnit politiku ČR, musí vzít Babišovi jeho voliče. Jenže jsou to úplní zoufalci. Je to ještě horší liga než Hamáček.

