Trump nařídil bezdomovcům, které potkal na cestě na golfové hřiště, aby opustili Washington DC
11. 8. 2025
Trump požaduje, aby bezdomovci opustili hlavní město USA, jinak budou vystěhováni, a vyhrožuje, že k jejich zatčení použije policisty
V nedělním příspěvku na sociálních sítích Donald Trump požaduje, aby bezdomovci ve Washingtonu DC opustili hlavní město země, jinak budou vystěhováni, a znovu vyhrožoval, že k uvěznění zločinců použije federální policisty, a to i přesto, že násilná kriminalita ve městě byla v době jeho nástupu do úřadu v lednu na nejnižší úrovni za posledních 30 let.
„Bezdomovci musí odejít, OKAMŽITĚ,“ napsal Trump v neděli ráno na své platformě Truth Social, krátce poté, co byl odvezen z Bílého domu do svého golfového klubu ve Virginii. „Dáme vám místa, kde můžete zůstat, ale DALEKO od hlavního města.“
Příspěvek byl doplněn čtyřmi fotografiemi, které byly zřejmě pořízeny z prezidentské kolony na cestě z Bílého domu na golfové hřiště. Dvě z nich zachycovaly celkem 10 stanů postavených na trávníku podél nájezdu na dálnici, necelý kilometr od Bílého domu. Třetí fotografie zachycovala jednu osobu spící na schodech budovy American Institute of Pharmacy na Constitution Avenue. Čtvrtá fotografie zachycovala kolonu vozidel, která vezla Trumpa na golfové hřiště, jak projíždí kolem malého množství odpadků na okraji silnice E Street Expressway, poblíž Kennedyho centra.
Trumpův příspěvek propagoval již dříve ohlášenou pondělní tiskovou konferenci, na které se chystá vyhrožovat, že „v podstatě zastaví násilnou kriminalitu“ v hlavním městě, aniž by vysvětlil, jak toho dosáhne. V následujícím příspěvku uvedl, že tisková konference v pondělí v 10 hodin „nebude jen o ukončení zločinnosti, vražd a smrti v hlavním městě naší země, ale také o čistotě“.
Hnutí Free DC, které prosazuje sebeurčení, okamžitě naplánovalo na pondělí protest, který se mákonat současně s Trumpovou tiskovou konferencí.
Navzdory Trumpovým tvrzením v hlavním městě nedochází k epidemii bezdomovectví ani násilné kriminality.
Podle organizace Community Partnership, která se zabývá prevencí bezdomovectví ve Washingtonu DC, každou noc spí v tomto městě s přibližně 700 000 obyvateli asi 800 lidí bez přístřeší. Dalších 3 275 lidí využívá nouzová ubytování ve Washingtonu a 1 065 lidí je v přechodných ubytovacích zařízeních.
Trumpova opakovaná tvrzení, že pro zajištění bezpečnosti ve městě bude možná nutné federalizovat orgány činné v trestním řízení, ignorují také údaje shromážděné metropolitní policií, které v lednu zveřejnila federální vláda a které ukazují, že násilná kriminalita ve Washingtonu DC v roce 2024 klesla o 35 % oproti roku 2023 a byla na nejnižší úrovni za více než 30 let.
„Nezažíváme nárůst kriminality,“ řekla v neděli v televizi MSNBC starostka Washingtonu DC Muriel Bowserová. „V posledních dvou letech jsme se snažili snížit násilnou kriminalitu v tomto městě a dostali jsme ji na nejnižší úroveň za posledních 30 let.“ Dodala, že statistiky washingtonské policie ukazují, že násilná kriminalita letos zatím klesla o dalších 26 %.
„Federální policejní síly jsou v DC neustále v ulicích a my s nimi vždy spolupracujeme,“ řekla Bowserová a dodala, že národní garda ve Washingtonu, DC, kterou Trump pohrozil nasadit, je pod kontrolou prezidenta.
Na začátku tohoto týdne Trump nařídil nasazení federálních agentů z různých úřadů, aby posílili hlídky ve Washingtonu, D.C., a jako důkaz toho, že městská policie nedokáže potírat násilnou kriminalitu, poukázal na napadení mladého federálního úředníka, který přijel do Washingtonu pracovat s Elonem Muskem. Policie ve Washingtonu, D.C., však napadení, na které Trump upozornil, zastavila a na místě zadržela dva patnáctileté podezřelé.
Na dotaz agentury Reuters Bílý dům odmítl vysvětlit, jakou právní pravomoc Trump použije k vyhoštění lidí z Washingtonu. Prezident kontroluje pouze federální pozemky a budovy ve městě.
Kongres USA má kontrolu nad rozpočtem města, ale zákon o samosprávě DC, podepsaný v roce 1973 Richardem Nixonem, dává obyvatelům Washingtonu DC právo volit starostu, členy rady a komisaře pro jednotlivé čtvrti, kteří řídí každodenní záležitosti v okrese.
Trump ve středu novinářům řekl, že právníci Bílého domu „již studují“ možnost přijetí zákona, který by zrušil zákon o samosprávě Washingtonu DC a zavedl přímou federální kontrolu nad hlavním městem.
„I kdyby kriminalita ve Washingtonu nebyla na historickém minimu, komentáře prezidenta Trumpa by byly zavádějící a urážlivé pro více než 700 000 lidí, kteří trvale žijí v hlavním městě země,“ uvedla v prohlášení Eleanor Holmes Nortonová, která zastupuje Washington DC jako nehlasující delegátka v Kongresu. „Obyvatelé Washingtonu, z nichž většina jsou černí a hnědí, jsou zcela schopni se spravovat sami, bez zasahování federálních úředníků, kteří se Washingtonu nijak nezodpovídají.“
