Spojené státy, Ukrajina a Evropa se před setkáním Trumpa s Putinem dohodnou na společném postoji

Evropa podpořila odmítnutí Ukrajiny vzdát se území bez Putinových ústupků
11. 8. 2025Evropské země v reakci na návrh Vladimira Putina na příměří společně s Ukrajinou připravily a předložily alternativní mírový plán.
11. 8. 2025
Účelem schůzky je snížit riziko, že Washington bude souhlasit s možností příměří navrženou Moskvou, aniž by vzal v úvahu zájmy Kyjeva a jeho evropských partnerů.
Myšlenka koordinace vznikla během konferenčního hovoru 8. srpna mezi zástupci Spojených států, Ukrajiny a Evropy. Složení účastníků nadcházejícího setkání se stále dohaduje. Důvodem k poplachu byly zprávy, že Trumpův zvláštní vyslanec Steve Witkoff po setkání s Putinem tlumočil do Washingtonu podmínky Kremlu, podle nichž je Rusko připraveno zastavit nepřátelské akce výměnou za to, že se Ukrajina vzdá řady území – Doněcké a Luhanské oblasti, stejně jako Krymu.
Někteří účastníci telefonického rozhovoru měli dojem, že Moskva by mohla zmírnit nároky na Chersonskou a Záporožskou oblast – což by byl znatelný odklon od předchozích prohlášení Kremlu. Ale následující den Witkoff uspořádal další videokonferenci a dal jasně najevo, že jde o "zmrazení" ruských pozic v ukrajinských regionech.
Washington mezitím vyhodnocuje reakci evropských spojenců na možný plán urovnání, píše Politico s odvoláním na informované zdroje. Podle publikace evropské orgány obecně vítají zesílení tlaku na Moskvu, ale zůstávají obezřetné a chtějí, aby diplomatické iniciativy nevedly ke zhoršení pozice Ukrajiny. Jeden vysoký evropský představitel poznamenal, že Putinova ochota zapojit se do dialogu je výsledkem společného tlaku Spojených států a partnerů. Podle jeho názoru je nyní důležité tento tlak zvýšit, aby se ze strany Kremlu dosáhlo skutečných ústupků.
Donald Trump již dříve řekl, že osobní setkání s Vladimirem Putinem se uskuteční 15. srpna na Aljašce. Putinův poradce Jurij Ušakov potvrdil datum a místo.
Mezitím různé zahraniční publikace publikují protichůdné verze možných podmínek: Bloomberg psal o možnosti, která zahrnuje opuštění území Doněcké a Luhanské oblasti Ukrajinou a zmrazení frontové linie v Chersonu a Záporoží. Wall Street Journal uvedl, že Putin oznámil svou připravenost zastavit palbu stažením ukrajinských jednotek z Donbasu. BILD zase tvrdí, že Kreml stále požaduje plnou kontrolu nejen nad Doněckou a Luhanskou oblastí, ale také nad Záporožím a Chersonem.
Americký prezident ve veřejných komentářích uvedl, že "Volodymyr Zelenskyj má co podepsat", a zároveň zdůraznil, že diskutované možnosti jsou "komplikované" a mohou zahrnovat výměny území, které neupřesnil.
Kyjev naopak odmítl podmínku územních ústupků: Volodymyr Zelenskyj ve svém telegramovém kanálu připomněl, že "odpověď na územní otázku" je již napsána v ukrajinské ústavě, a dodal: "Nikdo od toho nebude... moci ustoupit. Ukrajinci nedarují svou půdu okupantovi."
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse