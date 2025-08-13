Skok v cenách lithia odhaluje čínské omezování dodávek
V pondělí společnost CATL oznámila, že dočasně uzavřela své lithiové doly Ťien-sia-wo v I-čchunu, který je široce známý jako "hlavní město lithia v Asii". Pozastavení by mohlo trvat nejméně tři měsíce, ale může se prodloužit v závislosti na výsledku procesů regulačního přezkumu.
Oznámení následovalo poté, co společnost 9. srpna neobnovila prošlé povolení k těžbě. Společnost CATL uvedla, že požadavky na dodržování předpisů řeší s vládními agenturami.
Ceny lithia byly v roce 2025 volatilní. Kvůli zprávám o možném odstavení dolů v I-čchunu se cena futures na uhličitan lithný zvýšila z 58 400 jüanů (8 124 dolarů) za tunu 23. června na 80 500 jüanů za tunu 25. července.
Ceny lithia však opět klesly poté, co burza Guangzhou Futures Exchange stanovila 25. července strop na počet denních transakcí na obchodníka. 5. srpna se snížily na 68 000 jüanů za tunu. Pak na trh opět vstoupili spekulanti.
Ceny lithia v pondělní obchodní den vzrostly o 8 % na 81 000 jüanů za tunu, protože společnost CATL formálně oznámila rozhodnutí zastavit těžební operace v I-čchunu. Přesto jsou ceny minerálu o 86 % nižší než jejich maximum 590 000 jüanů za tunu v listopadu 2022.
Akcie čínských těžařů lithia v pondělí vzrostly díky prudkému nárůstu cen lithia. Cena akcií společnosti Tianqi Lithium Corp vzrostla o 18,2 % na 48,48 jüanů (6,18 dolaru), zatímco akcie Ganfeng Lithium posílily o 20,9 % na 34 jüanů.
Někteří čínští komentátoři naznačovali, že neobnovení těžebních licencí společností CATL v I-čchunu, po kterém následovalo oživení cen uhličitanu lithného, bylo důsledkem nové směrnice ústřední vlády, která má omezit konkurenci na trhu a zvýšit zisky společností.
"Prudký nárůst ceny uhličitanu lithného, a také koksovatelného uhlí, byl způsoben bouří pekingské 'proticenové války' v červenci," uvedl Sammy Kip, sloupkař z Hubei, v článku zveřejněném 9. srpna. "Ceny uhličitanu lithného a koksovatelného uhlí však mezi 28. červencem a 5. srpnem výrazně korigovaly."
Kip říká, že mnoho individuálních spekulantů s komoditami stále počítalo své ztráty 6. srpna, kdy cena začala opět stoupat. Říká, že obchodníci s komoditami jsou nyní rozděleni do dvou táborů. Jeden se domnívá, že vládní politika "proti cenové válce" bude i nadále podporovat cenu lithia, zatímco druhý zůstává medvědí.
"Ti kteří sázejí na rostoucí cenu lithia by měli zůstat ostražití, protože vládní politika se může kdykoli změnit," říká.
"Anti-involuce"
Národní statistický úřad (NBS) 27. července oznámil, že průmyslové zisky čínských firem v první polovině letošního roku meziročně klesly o 1,8 % na 3,44 bilionu jüanů.
Společnost Ganfeng Lithium v podání na burze cenných papírů dne 14. července uvedla, že její čistá ztráta se bude za šest měsíců končících 30. červnem pohybovat mezi 300 miliony a 550 miliony jüanů kvůli klesajícím cenám lithiových solí a bateriových produktů. Uhličitan lithný (Li2CO3) je druh lithné soli.
Společnost Tianqi Lithium Corp uvedla, že v první polovině roku 2025 by mohla zaznamenat čistý zisk až 155 milionů jüanů ve srovnání s čistou ztrátou 5,2 miliardy jüanů ve stejném období loňského roku. Uvedla, že těží z kratšího cenového cyklu lithiových koncentrátů své jednotky. Přesto zdůraznila, že pokles cen lithiových produktů může nepříznivě ovlivnit její provozní výsledky.
Politbyro Ústředního výboru Komunistické strany Číny (ČKS) na zasedání 30. července rozhodlo prohloubit budování jednotného národního trhu, podporovat neustálou optimalizaci tržního konkurenčního řádu a regulovat chaotickou hospodářskou soutěž mezi podniky zákony a předpisy. Čínská média o tom mluvila jako o "anti-involuční" kampani.
Li Pan, analytik společnosti Shanghai Ganglian E-commerce Holdings (dále jen Mysteel Group), uvedl, že globální trh s uhličitanem lithným zůstal v letošním roce přezásobený, zatímco poptávka ze strany výrobců v navazujících odvětvích byla pomalá.
"Baterie pro elektromobily a bateriové systémy pro ukládání energie (BESS), dva největší navazující sektory, letos vykázaly zpomalující poptávku po uhličitanu lithném," řekl.
Prasknutí bublin
Na začátku roku 2020 byla cena uhličitanu lithného pouze 40 000 jüanů za tunu. V listopadu 2022 se zvýšila na 590 000 jüanů za tunu, a to díky rychlému růstu na trhu s novými energetickými automobily.
V únoru 2023 Paper.cn informoval o nelegální těžbě lithia v I-čchunu. Uvedl, že stovky vesničanů vstoupily do opuštěných dolů při hledání minerálu. Každý vesničan mohl těmito nelegálními operacemi vydělat 1 000 jüanů denně, ve srovnání s 1 600 jüany měsíčně v minulosti.
Poté poptávka na trhu a cena uhličitanu lithného nadále klesaly, zatímco nabídka tohoto kovu se zvýšila v Číně, Africe, Austrálii a Chile.
Kromě toho USA v květnu 2024 uvalily 100 % clo na čínské elektromobily, zatímco Evropská unie na ně v říjnu loňského roku uvalila cla v rozmezí od 17 % do 45 %. Tyto protekcionistické kroky poškozují poptávku po lithiu od čínských výrobců elektromobilů.
Někteří analytici a komentátoři poznamenali, že ačkoli místní produkce uhličitanu lithného klesá, je nepravděpodobné, že by se ceny lithia výrazně zvýšily.
Wej Sin, analytik společnosti China Post Securities, uvedl, že celosvětová nabídka ekvivalentu uhličitanu lithného (LCE) by měla v roce 2025 dosáhnout 1,6 milionu tun s nadměrnou kapacitou 94 700 tun. Řekl, že tato situace bude pokračovat nejméně do roku 2027.
Sloupkař se sídlem v Che-pej v článku uvádí, že společnost CATL mohla přednedávným prudkým nárůstem cen lithia získávat dostatek dostatečného množství uhličitanu lithného od zahraničních dodavatelů. Říká, že ačkoli CATL zastavila těžební operace v I-čchunu, malé těžební společnosti mohou pokračovat v nelegální těžbě nerostů v noci, což zhoršuje nadměrnou nabídku.
