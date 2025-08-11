Svět je otřesen dalším izraelským vyvražděním novinářů
11. 8. 2025
John Simpson (81), nestor britských televizních novinářů: Jsem hluboce šokován úmyslným zabitím korespondenta Al Jazeery Anase al-Sharifa, jeho kolegy Mohammeda Qreiqeha a kameramanů Ibrahima Zahera, Mohammeda Noufala a Moamena Aliwy. Izrael již v této válce zabil nejméně 186 novinářů.
Celý zpravodajský tým vyhlazen: 2 novináři + 2 kameramani.
Zabili je Izraelci, kteří zabili více novinářů než zemřelo ve 1. a 2. světové válce, ve Vietnamu, Afghánistánu a Jugoslávii dohromady.
Anas al-Sharif, prominentní korespondent Al Jazeery, je jedním z pěti novinářů zabitých při izraelském leteckém útoku na Gazu
Izrael přiznal úmyslný útok na novináře, známého svými reportážemi z frontové linie, při záměrném útoku na stan před nemocnicí al-Shifa
Prominentní novinář Al Jazeery, jemuž již dříve Izrael vyhrožoval, byl zabit spolu se čtyřmi kolegy při izraelském leteckém útoku.
Anas al-Sharif, který byl jednou z nejznámějších tváří Al Jazeery v Gaze, byl zabit v neděli večer ve stanu pro novináře před nemocnicí al-Shifa v Gaze. Jeho pohřeb se konal v pondělí ráno.
Podle katarské televizní stanice bylo při útoku zabito celkem sedm lidí, včetně al-Sharifa, korespondenta Al Jazeery Mohammeda Qreiqeha a kameramanů Ibrahima Zahera, Mohammeda Noufala a Moamena Aliwy.
Izraelské obranné síly útok přiznaly a tvrdily, že reportér „působil jako vedoucí teroristické buňky v teroristické organizaci Hamás a byl zodpovědný za raketové útoky na izraelské civilisty a izraelské obranné síly“.
Izrael vraždí obrovské množství civilistů a zpětně pak o nich lže, že to byli "teroristé z Hamásu".
Jako důkaz uvedla izraelská armáda, že má prý k dispozici zpravodajské informace a dokumenty nalezené v Gaze, ale obhájci lidských práv tvrdí, že al-Sharif byl terčem útoku kvůli své reportážní činnosti z frontové linie války v Gaze a že tvrzení Izraele postrádá důkazy.
Al-Sharifa označila televize al Jazeera za „jednoho z nejodvážnějších novinářů v Gaze“ a útok označila za „zoufalý pokus umlčet hlasy v očekávání okupace Gazy“.
Minulý měsíc izraelský mluvčí IDF Avichai Adraee zveřejnil na Twitteru video al-Sharifa a obvinil ho, že je členem vojenského křídla Hamásu. Zvláštní zpravodajka OSN pro svobodu projevu Irene Khan to tehdy označila za „nepodložené tvrzení“ a „flagrantní útok na novináře“.
V červenci al-Sharif řekl Výboru na ochranu novinářů (CPJ), že žije s „pocitem, že může být kdykoli bombardován a zabit“.
Po útoku Výbor na ochranu novinářů uvedl, že je zprávou o smrti novinářů „zděšen“.
„Izraelský zvyk označovat novináře za militanty bez poskytnutí věrohodných důkazů vyvolává vážné otázky ohledně jeho záměrů a respektu k svobodě tisku,“ uvedla regionální ředitelka CPJ Sara Qudah.
„Novináři jsou civilisté a nikdy by se neměli stát terčem útoků. Ti, kdo jsou za tyto vraždy odpovědní, musí být pohnáni k odpovědnosti.“
Palestinský svaz novinářů odsoudil tento čin jako „krvavý zločin“ vraždy.
V lednu letošního roku, po příměří mezi Hamásem a Izraelem, na sebe al-Sharif upoutal širokou pozornost, když během živého vysílání sundal neprůstřelnou vestu, zatímco byl obklopen desítkami obyvatel Gazy oslavujících dočasné zastavení nepřátelských akcí.
Několik minut před svou smrtí al-Sharif zveřejnil na Twitteru: „Aktuální zprávy: Intenzivní, soustředěný izraelský bombardování pomocí ‚ohnivých pásů‘ zasahuje východní a jižní části města Gaza.“
V poslední zprávě, která podle Al Jazeery byla napsána 6. dubna a zveřejněna na al-Sharifově účtu na X po jeho smrti, reportér uvedl, že „prožil bolest ve všech jejích detailech, mnohokrát okusil utrpení a ztrátu, ale nikdy nezaváhal sdělit pravdu takovou, jaká je, bez zkreslení nebo falšování“.
„Alláh bude svědkem proti těm, kteří mlčeli, kteří přijali naše zabíjení, kteří nám bránili dýchat a jejichž srdce zůstala lhostejná k rozptýleným ostatkům našich dětí a žen, kteří neudělali nic, aby zastavili masakr, kterému náš lid čelí již více než rok a půl,“ pokračoval.
28letý muž zanechal manželku a dvě malé děti. Jeho otec byl zabit při izraelském útoku na rodinný dům v uprchlickém táboře Jabalia v Gaze v prosinci 2023. Al-Sharif tehdy prohlásil, že bude pokračovat v reportážích a odmítl opustit severní Gazu.
Další novinář Al Jazeery v Gaze, Hani Mahmoud, řekl: „Toto je možná nejtěžší věc, o které za posledních 22 měsíců reportuji. Nejsem daleko od nemocnice al-Shifa, jen jeden blok odtud, a slyšel jsem mohutnou explozi, která se odehrála asi před půl hodinou poblíž nemocnice al-Shifa.
„Viděl jsem, jak to osvětlilo oblohu, a během chvilky se rozšířila zpráva, že se jedná o tábor novinářů u hlavní brány nemocnice al-Shifa.“
Al-Sharif a jeho kolegové informují z Gazy od začátku konfliktu.
„Je důležité zdůraznit, že k tomuto útoku došlo jen týden poté, co izraelský vojenský představitel přímo obvinil Anase a vedl kampaň proti Al Jazeera a jejím korespondentům v terénu kvůli jejich práci, kvůli jejich neúnavnému informování o hladovění, hladomoru a podvýživě,“ dodal Mahmoud.
Izrael zabil několik novinářů Al Jazeery a členů jejich rodin, včetně Hossama Shabata, který byl zabit v březnu, a Ismaila al-Ghoula a jeho kameramana Ramiho al-Rifiho, kteří byli zabiti v srpnu.
Manželka, syn, dcera a vnuk hlavního korespondenta Waela al Dahdouha byli zabiti v říjnu 2023 a on sám byl zraněn při útoku o několik týdnů později, při kterém byl zabit kameraman Al Jazeery Samer Abu Daqqa.
Izrael, který do Gazy nepouští zahraniční novináře a který se zaměřuje na místní reportéry, zabil od začátku války 7. října 2023 podle údajů mediálního úřadu vlády Gazy 237 novinářů. Výbor na ochranu novinářů uvedl, že v konfliktu v Gaze bylo zabito nejméně 186 novinářů. Izrael lže, že prý není pravda, že by se záměrně zaměřoval na novináře.
