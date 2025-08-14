Vojenská akce USA proti drogovým kartelům? Pravděpodobně selže
14. 8. 2025
Trump dal Pentagonu údajně zelenou k zahájení boje proti obchodníkům s drogami. Jedná se o špatný nápad, který v poslední době získal podporu v řadách Republikánské strany.
V roce 2020, během posledního roku prvního funkčního období Trumpovy administrativy, položil prezident Trump tehdejšímu ministru obrany Marku Esperovi šokující otázku: Proč Spojené státy prostě nezaútočí na mexické kartely a jejich infrastrukturu salvou raket?
Esper tento moment popsal ve svých pamětech a pomocí této anekdoty ilustroval, jak bezohledný se Trump stal v závěru svého funkčního období. Ty rakety samozřejmě nikdy odpáleny nebyly, takže z hlediska politiky celá interakce skončila, upozorňuje na webu Responsible Statecraft Dan DePetris.
O pět let později však Trump stále považuje mexické kartely za jednu z hlavních hrozeb pro národní bezpečnost Washingtonu. Jeho touha podniknout ofenzivní akci v Mexiku se s časem jen zesílila. Na rozdíl od Trumpova prvního funkčního období je nyní použití americké armády k boji proti těmto zločineckým organizacím mainstreamovou politickou alternativou v Trumpově Republikánské straně. Podle New York Times Trump podepsal prezidentskou směrnici, která Pentagonu umožňuje začít používat vojenskou sílu proti konkrétním kartelům v Latinské Americe, a představitelé americké armády nyní studují různé způsoby, jak tento rozkaz provést.
Ačkoli to může být pro některé komentátory zahraniční politiky šokující, nemělo by to být překvapením. Trump, viceprezident JD Vance, ministr obrany Pete Hegseth, velvyslanec USA při OSN (a krátkodobý poradce pro národní bezpečnost) Mike Waltz a velvyslanec USA v Mexiku Ron Johnson nechali otevřené dveře pro použití vojenské síly, ať už v podobě leteckých úderů na zařízení na výrobu fentanylu, nebo vyslání amerických speciálních jednotek k likvidaci nejvyšších vůdců kartelů na mexickém území.
Trumpova administrativa neztrácela čas a vydala se touto cestou. CIA provádí více sledovacích letů podél americko-mexické hranice a v mexickém vzdušném prostoru, aby shromáždila informace o klíčových lokalitách kartelů. Americká bezpečnostní byrokracie již vedla předběžné diskuse o možném použití bezpilotních letounů proti kartelům. A 20. února americké ministerstvo zahraničí označilo šest mexických kartelů za zahraniční teroristické organizace, což má odradit Američany od spolupráce s nimi a položit základ pro budoucí údery.
To vše je v Trumpových očích skvělou politikou, protože implicitně uznává, že tvrdý postup vůči Mexiku v ekonomické a politické oblasti je pro jeho voliče lákadlem. Politické důsledky vojenských operací USA v Mexiku – i když je jejich účel ušlechtilý – jsou spojeny s vysokými náklady a ještě více ztěžují řešení problémů, o které se Trumpova administrativa údajně zajímá.
Nejprve bychom si měli uvědomit jednu věc: nasazení armády k boji proti kartelům není nic nového. Trumpova administrativa to může prezentovat jako zázračný recept, který jednou provždy vyhraje válku proti drogám, ale realita je taková, že na drogový kartel byly opakovaně vypáleny kulky a bomby, aniž by to mělo nějaký významný efekt. Mexické vlády, od konzervativce Felipe Calderóna po levicového Andrese Manuela Lópeze Obradora (AMLO), se spoléhaly na armádu v domnění, že je to nejlepší způsob, jak může mexický stát vyvinout tlak na zločinecké organizace a neutralizovat je.
Calderón například ihned po svém zvolení v roce 2006 vyhlásil kartelům totální válku a nasadil desítky tisíc mexických vojáků do některých z nejpostiženějších států země. Přestože Enrique Peña Nieto během své prezidentské kampaně ostře kritizoval strategii upřednostňující armádu, v podstatě v ní pokračoval, přičemž kladl zvláštní důraz na takzvané „šéfy“ světa obchodu s drogami. Když AMLO nastoupil do úřadu v roce 2018, pokusil se dostat mexickou armádu zpět do kasáren, ale nakonec rozšířil její pravomoci a vyslal mexické vojáky do ohnisek násilí, jako je Culiacan, kdykoli došlo k rozsáhlým nepokojům.
Výsledkem byla krvavá lázeň. Kartely se místo podřízení diktátu státu rozhodly bojovat proti mexické vládě s ještě větší silou. Politici, policisté a vojáci se stali terčem útoků a byli zabíjeni s rostoucí frekvencí. Oblasti Mexika, které byly dosud izolované od násilí kartelů, se náhle ocitly ve víru událostí. Při těchto akcích zabiti a zajati vysocí drogoví překupníci, mexická kartelová scéna se rozpadla na milion kousků. Jak jsme napsali v červenci s mým kolegou Christopherem McCallionem, pád vysokého vedení kartelů pouze otevřel cestu k extrémním vnitřním bojům mezi náhradníky, kteří se snažili uchopit žezlo.
Výsledkem byl masivní nárůst počtu vražd v Mexiku, který je nyní třikrát vyšší než předtím, kdy Calderón před téměř dvěma desítkami let vyhlásil kartelům válku.
Je samozřejmě nepravděpodobné, že by Trumpova administrativa zcela napodobila minulou strategii mexické vlády. Je těžké si představit desítky tisíc amerických vojáků nasazených v Tamaulipas, Guanajuato nebo Sinaloa, kteří by uzavírali čtvrti, zřizovali kontrolní stanoviště a prováděli ofenzivní operace proti kartelům, které v některých případech disponují větší palebnou silou než mexická armáda. Pokud se Washington rozhodne k vojenskému zásahu, bude to spíše ve formě letecké síly. Bombardování továren na výrobu fentanylu by bylo ekonomičtější a nevyžadovalo by nasazení amerických pozemních sil, takže riziko pro americký personál by bylo mnohem nižší.
Pokud je však cílem kartely bombardováním donutit k podrobení nebo je přesvědčit, aby přestaly vyrábět a pašovat drogy přes jižní hranici USA, pak letecká kampaň selže. Můžeme to říci s přiměřenou mírou jistoty, protože máme k dispozici zkušenosti z první ruky. Americké letectvo provedlo něco podobného v Afghánistánu v letech 2017–2018, kdy zničilo opiové laboratoře v oblastech kontrolovaných Tálibánem, aby zbavilo povstalce příjmů potřebných k vedení války.
Jak však uvedl zvláštní generální inspektor pro obnovu Afghánistánu, bombardovací kampaň nepřinesla žádné významné výsledky. Letecká kampaň USA neoslabila příjmy Talibanu natolik, aby bylo možné dosáhnout vyjednaného řešení podle podmínek USA.
Proč by Mexiko mělo být jiné než Afghánistán? Pokud vůbec, bylo by snížení příjmů kartelů prostřednictvím letecké kampaně ještě obtížnější než v případě Talibanu. Na rozdíl od heroinu je fentanyl syntetická droga, kterou lze snadno vyrobit, není zvlášť náročná na pracovní sílu a nevyžaduje hektary makových polí, která lze snadno lokalizovat. Jistě, Spojené státy některé z těchto zařízení jednoduše najdou, ale kartely odpovědné za výrobu budou mít i nadále finanční motivaci k tomu, aby se usadily někde jinde. Fentanyl kartelům vynáší každoročně miliardy dolarů; jedná se o velmi velký finanční zdroj, kterého se kartely Sinaloa a New Jalisco Generation – nebo upřímně řečeno kdokoli v tomto byznysu – jen těžko budou ochotny vzdát.
A i kdyby se jim nějakým zázrakem podařilo najít nové pole působnosti, do prázdného prostoru by vstoupili další hráči, aby zvýšili svůj podíl na trhu.
Důležité však je, že účinné vyhlášení války Mexiku, nejvýznamnějšímu obchodnímu partnerovi Ameriky a sousedovi, s nímž USA sdílí téměř 2 000 mil dlouhou hranici, vytváří iluzi pokroku, aniž by k němu ve skutečnosti došlo. A vyvolá to obrovské napětí ve vztazích mezi USA a Mexikem, které by Washington měl posilovat, nikoli oslabovat.
