Rozhodující okamžik pro svobodu slova: soud v kauze Albertova krutost
15. 8. 2025
Zveme Vás na vyhlášení rozsudku v případu kampaně Albertova krutost, kvůli které supermarket Albert a jeho dodavatel zažalovali spolek OBRAZ - Obránci zvířat.
Kdy: pondělí 18. srpna 2025 v 10:00
Kde: Městský soud v Praze, Slezská ulice, místnost č. 353
Spisová značka: 10 Cm 29/2024
Na předchozím jednání soudu bylo uzavřeno dokazování a zazněly i závěrečné řeči. Soud a strany sporu se se tak v pondělí sejdou pro vyslechnutí si rozsudku. Supermarket Albert žaluje spolek OBRAZ za to, že veřejně ukazuje podmínky v halách, odkud Albert odebírá kuřecí maso. Požaduje soudní zákaz některých formulací, omluvu a zásadní omezení kampaně, která upozorňuje na kruté praktiky českých velkochovů.
Rozsudek bude zásadním precedentem pro svobodu slova v Česku. Ukáže, zda mohou velké korporace umlčet kritiku, i když je založená na pravdivých informacích a autentických záběrech. V sázce je možnost veřejně upozorňovat na utrpení zvířat a další společenské problémy.
Ve velkochovech, odkud Albert odebírá kuřata, jsou desetitisíce zvířat namačkaných v halách bez denního světla. Extrémně rychlý růst jim způsobuje bolestivé deformace nohou, dýchací potíže a srdeční selhání. Kvůli rychle rostoucí váze často celé dny sedí na podestýlce prosáklé výkaly, což vede k bolestivým popáleninám kůže.Účast novinářů i veřejnosti je vítaná a důležitá.
