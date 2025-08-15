Evropské země vyčlenily 1,5 miliardy dolarů na nákup zbraní ze Spojených států pro Ukrajinu
15. 8. 2025
Celková přidělená částka činila 1,5 miliardy dolarů v rámci mechanismu, který "vážně posiluje naši obranu", řekl prezident Volodymyr Zelenskyj. "K dnešnímu dni nám již bylo přislíbeno 1,5 miliardy dolarů. Díky iniciativě Seznam prioritních potřeb Ukrajiny mohou členové NATO spolupracovat na získávání amerických zbraní pro Ukrajinu," napsal na X.
Nizozemsko a Německo se dohodly, že poskytnou po 500 milionech dolarů, stejnou částku si společně rozdělí Dánsko, Norsko a Švédsko. Nizozemsko oznámilo připravenost poskytnout peníze 4. srpna. Jak v té době řekl ministr obrany Ruben Brekelmans, budou použity na náhradní díly a rakety pro systém protivzdušné obrany Patriot. A nyní německá ministerstva zahraničí a obrany oznámila, že pro Ukrajinu bude zakoupeno "kritické vybavení protivzdušné obrany", které bude chránit před ruskými nálety "zabíjejícími stále více civilistů po celé Ukrajině".
"Tato dodávka pomůže Ukrajině bránit se proti ruské agresi," komentoval to generální tajemník NATO Mark Rutte a poděkoval Německu za rozhodnutí.
Donald Trump 14. července řekl, že Spojené státy dodají zbraně na Ukrajinu, pokud za ně evropští spojenci (Kanada se k nim připojila) zaplatí. NATO se zavázalo koordinovat provádění nového mechanismu a zajistit, aby typy pořízených zbraní odpovídaly nejnaléhavějším potřebám Ukrajiny.
Zdroj v angličtině: ZDE
