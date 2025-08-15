Írán: Lídři E3 pohrozili okamžitými sankcemi kvůli jaderným zbraním
Ministři zahraničí Francie, Německa a Velké Británie, známí také jako E3, předložili Organizaci spojených národů dopis ohledně záměru, který potvrzuje jejich plány na obnovení sankcí proti Íránu, pokud Islámská republika neumožní mezinárodním inspektorům přístup do svých kontroverzních jaderných zařízení.
Dopis, který viděly tisková agentura AFP a noviny Financial Times, byl adresován generálnímu tajemníkovi OSN Antoniu Guterresovi a Radě bezpečnosti OSN.
Zástupci E3 v něm uvedli, že jejich země – které byly všechny signatáři Společného komplexního akčního plánu (JCPOA) z roku 2015 nebo "Íránské jaderné dohody" spolu s Čínou, Ruskem a Spojenými státy – "se zavázaly použít všechny diplomatické nástroje, které máme k dispozici, abychom zajistili, že Írán nevyvine jadernou zbraň", pokud se Teherán nebude snažit dosáhnout diplomatického řešení současné slepé uličky do konce srpna.
Vyvíjí Írán jaderné zbraně?
Tito tři citovali takzvané "snapback mechanismy", které umožňují obnovení sankcí, pokud Írán nesplní podmínky JCPOA, která usilovala o ukončení jaderného programu Teheránu.
Kritici tvrdí, že íránští náboženští vůdci mají za cíl vytvořit jadernou zbraň, což Teherán po léta vytrvale popírá, přestože nebyl schopen poskytnout důvody pro výrobu velkého množství obohaceného uranu daleko nad úroveň potřebnou pro civilní účely.
JCPOA má být obnovena nebo vyprší v říjnu. E3 ve svém dopise napsala: "Dali jsme jasně najevo, že pokud Írán nebude ochoten dosáhnout diplomatického řešení do konce srpna 2025, nebo nevyužije příležitosti k prodloužení, E3 jsou připraveny spustit mechanismus snapback."
Manúčehr Mottakí, bývalý íránský ministr zahraničí a nyní poslanec parlamentu, řekl íránským médiím, že země je připravena odstoupit od Smlouvy o nešíření jaderných zbraní (NPT), jejímž cílem je zabránit šíření jaderných zbraní, pokud budou znovu zavedeny mezinárodní sankce.
Proč Írán odepřel přístup do svých jaderných zařízení?
Jednou z hlavních důvodů kritiky chování Íránu je odmítnutí vpustit inspektory z Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) do svých zařízení. Írán má striktně omezený přístup do svých instalací od roku 2018, kdy americký prezident Donald Trump odstoupil od JCPOA.
Teherán později vyloučil inspektory MAAE, když Izrael zahájil dvanáctidenní útok na íránská jaderná zařízení a Spojené státy – navzdory tomu, že předtím vedly "užitečné" přímé rozhovory s Teheránem – se připojily provedením masivních bombových útoků na íránská jaderná zařízení.
V úterním dopise se uvádí: "E3 zůstává plně oddána diplomatickému řešení krize způsobené íránským jaderným programem a bude pokračovat v angažovanosti s cílem dosáhnout diplomatického řešení."
"Jsme stejně tak připraveni a máme jednoznačné právní důvody oznámit významné neplnění závazků JCPOA ze strany Íránu... čímž se spustí mechanismus snapback, pokud nebude do konce srpna 2025 dosaženo uspokojivého řešení."
Varování E3 přišlo krátce po osobním setkání s íránskými protějšky minulý měsíc v tureckém Istanbulu. Tyto rozhovory, první, které se uskutečnily po izraelských a amerických útocích, byly popsány jako "seriózní, upřímné a podrobné".
Navzdory tomu, že Teherán vyloučil inspektory MAAE, uvedl, že se očekává, že šéf agentury OSN Rafael Mariano Grossi navštíví Írán k jednání o nové dohodě o spolupráci.
Írán tvrdil, že signatáři JCPOA nemají žádné zákonné právo znovu uplatnit sankce, což je tvrzení, kterému se ministři E3 vysmívají jako "nepodloženému".
Při vyvracení tvrzení Íránu ministři zahraničí E3 napsali, že signatáři mají "jasné a jednoznačné právní oprávnění použít příslušná ustanovení" rezolucí OSN "k vyvolání rychlého návratu OSN k obnovení rezolucí Rady bezpečnosti OSN proti Íránu, které by zakázaly obohacování uranu a znovu uvalily sankce OSN".
Zdroj v angličtině: ZDE
